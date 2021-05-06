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На Харківщині затримали перевізників, які нелегально переправляли людей і платили "податки" окупантам на Донбасі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Прикордонники Харківського загону спільно зі співробітниками СО УСБУ в Дніпропетровській області блокували незаконні пасажирські і вантажні перевезення з тимчасово окупованих територій України на підконтрольну українській владі територію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Нелегальний бізнес організував громадянин України, який разом зі спільниками, порушуючи вимоги чинного законодавства України, здійснював пасажиро-вантажні перевезення з України через територію РФ до тимчасово окупованих територій України та зворотно. При цьому, за оперативною інформацією, зловмисники платили "податки і збори" до "бюджету" російської окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій частині Донеччини.

За результатами проведення комплексу слідчих та розшукових заходів, у межах кримінального провадження за ст. 258-3 ККУ "Створення терористичної групи чи терористичної організації", внесеного до ЄРДР за матеріалами співробітників оперативно-розшукового підрозділу Харківського прикордонного загону, правоохоронці задокументували протиправну діяльність фігурантів та зібрали необхідну доказову базу.

На Харківщині затримали перевізників, які нелегально переправляли людей і платили податки окупантам на Донбасі 01

"Сьогодні, реалізовуючи наявні дані, спільною міжвідомчою групою у складі оперативників Харківського прикордонного загону та співробітників СВ УСБУ у Дніпропетровській області, за процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області та силової підтримки бійців спецпідрозділу ДПСУ ДОЗОР, в пункті пропуску "Гоптівка" виявлено два транспортних засоби марки "Опель". Ними фігуранти кримінального провадження незаконно перемістили через державний кордон України в закритому пункті пропуску "Новоазовськ" 15 пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Біля кордону з РФ на Луганщині військовослужбовці прикордонного загону виявили сумки з парашутами. ФОТОрепортаж

Наразі, за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, громадянам загрожує адміністративна відповідальність, а організатору незаконного бізнесу та його спільникам кримінальна.

На Харківщині затримали перевізників, які нелегально переправляли людей і платили податки окупантам на Донбасі 02

Тривають невідкладні слідчі дії.

На Харківщині затримали перевізників, які нелегально переправляли людей і платили податки окупантам на Донбасі 03
Фото: сайт МВС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
хоч і в десятеро. Нех....й шастать.
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06.05.2021 11:04
+5
Нелегально пересекали границу рф с Украиной, как тебе такой аргумент?
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06.05.2021 10:55
+3
перевозили людей на окуповану частину України та спонсорували окупанта сплачуючи данину.
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06.05.2021 11:02
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Мусора щемят конкурентов ?
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06.05.2021 10:46 Відповісти
Судя по обвинению "Стаття 258-3. Створення терористичної групи чи терористичної організації", вместо. "Стаття 332. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"
Они явно не собираются доводить дело до суда.
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06.05.2021 11:02 Відповісти
Нелегально возили украинцев из одной точки Украины в другую точку Украины?
На Харьковщине задержали перевозчиков, которые нелегально переправляли людей и платили "налоги" оккупантам на Донбассе - Цензор.НЕТ 2565
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06.05.2021 10:51 Відповісти
Нелегально пересекали границу рф с Украиной, как тебе такой аргумент?
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06.05.2021 10:55 Відповісти
Если нелегально, сколько пограничников посадили, которые пропускают нелегалов?
Почему, через РФ можно, а через КВП не пускают?
Вопросы риторические.
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06.05.2021 11:57 Відповісти
Тяжело для понимания - незаконно через пп Новоазовск и почему решил что на территорию Украины временно оккупированную через кацапов можно.
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06.05.2021 12:14 Відповісти
Это не я решил.
Если пограничники пускают, значит можно. Не под землей ведь они до сих пор проползали.
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06.05.2021 14:19 Відповісти
ещё раз - пускают в рфию через официальные пункты пропуска на границе с рф . они выезжают через них в рф и заезжают обратно через Новоазовск на территорию\ОРДЛО \ Украины через пункт пропуска который не украинский . как с Крымом через наше кпп на границе можно . через кацапский на мосту
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06.05.2021 14:34 Відповісти
это незаконное посещение . неужели так тяжело это осознать . вы за зелёное изобилие голосовали ?
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06.05.2021 14:37 Відповісти
перевозили людей на окуповану частину України та спонсорували окупанта сплачуючи данину.
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06.05.2021 11:02 Відповісти
нелегально делали сервис для данбасяо
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06.05.2021 11:50 Відповісти
Не трогайте малый бизнес, это же ФОПы На Харьковщине задержали перевозчиков, которые нелегально переправляли людей и платили "налоги" оккупантам на Донбассе - Цензор.НЕТ 1286
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06.05.2021 10:55 Відповісти
А че?они не знали?восьмой год возят,и будут возить!
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06.05.2021 10:56 Відповісти
Теперь подорожает в двое
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06.05.2021 11:00 Відповісти
хоч і в десятеро. Нех....й шастать.
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06.05.2021 11:04 Відповісти
там живут пабагатому
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06.05.2021 11:51 Відповісти
Не, ну ведь это не баблишко нарасее поднимать квартальным. Панимать ннада На Харківщині затримали перевізників, які нелегально переправляли людей і платили "податки" окупантам на Донбасі - Цензор.НЕТ 9914
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06.05.2021 11:04 Відповісти
Найсмішніше те що на цьому ж сайті ще тиждень тому в мене була реклама таких перевезень з Лугандона до України та назад
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06.05.2021 11:07 Відповісти
границу с рефией открыли под названием кпп и удивляются. Седьмой год террористы, предатели и существа с рос.паспортом могут через эти кпп проходить.
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06.05.2021 11:13 Відповісти
Какая власть - такое и СБУ. Клоунада! Статья слабенькая. Надо было инкриминировать "Незаконное создание межгалактической империи!. Самое то для 95 квартала.
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06.05.2021 11:35 Відповісти
Падаль возит падаль на помойку и обратно. А янелох, героический четырежды уклонист, вообще отказался от реальных действий по освобождению Украины от оккупантов. Трус и бездарь. Быдло в восторге! Страна, усилиями СН и Жопаблока, катится в пропасть.
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06.05.2021 12:58 Відповісти
Транспорт конфіскувати весь і віддати військовим .
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06.05.2021 13:27 Відповісти
Давно пора! Мрази вообще оборзели. для них будто и нет такого государства Украина.
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06.05.2021 13:52 Відповісти
 
 