10 нагород Міжнародної олімпіади наукових проєктів у Туреччині здобули українські учні та студенти. ФОТОрепортаж

10 нагород вибороли учні Малої академії наук на Міжнародній олімпіаді наукових проєктів "International Science Project Olympiad" (INSPO), що відбулася 1-2 травня в Туреччині.

Цього року, у зв’язку із всесвітньою пандемією, конкурс відбувався онлайн. Україну представили 10 розумників, які здобули 2 золоті, 2 срібні, 3 бронзові медалі, а також 3 спеціальні нагороди, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чергова перемога наших вихованців, дуже важливі і цінні здобутки. Адже у науковому світі INSPO вважається дуже престижним і знаковим інтелектуальним змаганням. Висока конкуренція, кваліфіковані експерти, серйозна підготовка до захисту – все це формує у учасників конкурсу необхідні для наукового майбутнього навички й переваги. Приємно, що Україна щоразу гідно представляє свої наукові здобутки на INSPO і завойовує авторитет у світовій науковій спільноті", - зазначає директор МАН Оксен Лісовий.

Так, золото виборола студентка Харківського національного університету радіоелектроніки Софія Іванова, яка придумала систему швидкого підігріву газового редуктора автомобільного двигуна. Система називається "Швидкий старт" та допомагає зекономити паливо та зберегти навколишнє середовище. "Коли ми почали оцінювати потенціал майбутньої роботи, мене дуже хвилювали екологічні аспекти, бо я справді збентежена сучасним екологічним станом планети, стежу за подіями, що пов’язані з глобальним потеплінням, та сподіваюся, що у майбутньому люди в Україні та світі будуть більш свідомо ставитися до екологічного середовища. Я сподіваюся, що мій проєкт буде мотивувати людей до покращення екології відчуттям своєї причетності до доброї справи, зумовлене використанням більш чистого палива у менших його кількостях", - вважає винахідниця.

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Ще одне золото – у учениці київського політехнічного ліцею Олени Коваленко. Винахідниця знайшла спосіб добувати екологічну енергію від коливань дерев. "Цікавість проєкту полягає у тому, що вперше було винайдено джерело енергії, яке перетворює коливання гілок дерев на змінний електричний струм. Цей пристрій ми назвали дерево-генератором", - пояснює Олена.

Срібну медаль отримала студентка Київської політехніки Єлизавета Столярчук за свій проєкт вітряного генератора на основі сегнерового колеса. "Нами було розроблено нову конструкцію вітряного генератора, що здатен з максимальною ефективністю працювати на територіях з сильними вітряними потоками та поганими погодними умовами. У таких місцевостях генератори працюють лише 6 годин на добу або взагалі не встановлюються. Наш вітряний генератор дозволить згенерувати на 60% енергії більше, а період окупності впаде з 20-25 років до 8-10 років", - каже Єлизавета.

Друге срібло – у Івана Матюшенка, учня Харківського фізико-математичного ліцею. Він створив багатошарове енергогенеруюче теплоізолююче покриття для зовнішніх огороджувальних конструкцій. "Робота присвячена зменшенню витрат на обігрів споруди шляхом використання парникового ефекту та сонячного світла. Ми створили покриття, яке може поглинати всю сонячну енергію, не випускати її назовні та не викликати перегріву у приміщеннях", - пояснює винахідник.

Бронзу на конкурсі здобула школярка з Харкова Анна Плутахіна за апідиктор – пристрій для акустичного контролю стану бджолиної сім’ї. "Бджолярство є однією з провідних галузей сільського господарства в Україні та має величезне екологічне значення. Мий проєкт спрямований на полегшення роботи бджолярів за рахунок впровадження технічних засобів, заснованих на сучасних досягненнях науки і техніки", - каже Анна.

Ще одна бронза – у школярки з Дніпра Вероніки Подлєснової. Вона виявила залежність мікробіоти кишківника білих щурів від впливу гліфосату, сахарину та бензонату натрія. "Залишки гліфосату в допустимих дозах присутні в кормах і продуктах та залишаються в незначній кількості в молоці, яйцях та внутрішніх органах тварин. Важливо вивчати його вплив на організм тварини та людини, особливо у поєднанні з консервантами та підсолоджувачами. Саме тому я вперше в Україні провела дослідження впливу гліфосату у поєднанні з сахарином та бензоатом натрія на мікробіоту кишківника білих щурів", - розповідає Вероніка.

Третю бронзу отримала школярка з Києва Анастасія Кириченко за дослідження інгібіторних властивостей синтетичних a, b, g пептидів та їх вплив на полімеризацію плазми крові людини. "Пептиди являють собою певні синтетично синтезовані ділянки молекули фібриногену. Ми додавали їх до плазми крові та порівнювали швидкість згортання крові, мутність фібринового згустку в присутності пептидів – спочатку почергово, а потім в різних комбінаціях. Пептиди мають велике майбутнє завдяки своїм унікальним властивостям та перспективу використання для виготовлення антитромботичних препаратів", - пояснює дослідниця.

Окрім медалей українська команда здобула ще три спеціальні нагороди. Одна з них – у школярки з Полтави Єлизавети Яковенко за дослідження динаміки температурного режиму м. Лубни. Другий спецприз – у студента з Харкова Іллі Демиденко – за розробку нової технології моделювання, дослідження й оптимізації складних хімічних систем. Третю нагороду здобув Ігор Мічурін з Харківського національного університету радіоелектроніки за навчальну програму для пошуку коренів многочленів на комплексній площині.

Міжнародна олімпіада наукових проєктів "International Science Project Olympiad" (INSPO) є найбільшим в регіоні форумом молодих вчених, який проводиться з 2007 року під патронатом Міністерства освіти Туреччини. З 2014 року INSPO набув міжнародного статусу. Конкурс об’єднує до 30 країн-учасниць, які представляють біля сотні проєктів. Змагання проводиться раз на два роки.

Нагадаємо, що 22-28 квітня 11 учнів Малої академії наук здобули 13 нагород на XXVIII міжнародній конференції юних дослідників ICYS-2021: 1 золоту, 3 срібні, 4 бронзові медалі, 1 спеціальний приз та 4 медалі за постери.