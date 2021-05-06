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Львівщина (1925) СБУ (10007) символіка (183)

Хотів продати комуністичний прапор з Леніним: СБУ затримала мешканця Львівщини за заборонену символіку. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

СБУ викрила чоловіка, який напередодні 8 травня поширював комуністичну символіку на Львівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Управління СБУ у Львівській області у Facebook

Служба безпеки України викрила мешканця Львівської області, який продавав стяг комуністичного тоталітарного режиму напередодні Дня пам’яті та примирення.

"Символіка із зображенням одного з ініціаторів та організаторів червоного терору, могла бути використана під час публічних акцій і стати "яблуком розбрату" та розпалити ворожнечу", - йдеться в повідомленні.

Хотів продати комуністичний прапор з Леніним: СБУ затримала мешканця Львівщини за заборонену символіку 01

Правоохоронці задокументували зловмисника в момент збуту забороненої символіки.

Наразі йому готується повідомлення про підозру за ч.1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

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Викриття проводились оперативниками СБУ у Львівській області спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Золочівської окружної прокуратури.

Хотів продати комуністичний прапор з Леніним: СБУ затримала мешканця Львівщини за заборонену символіку 02
Хотів продати комуністичний прапор з Леніним: СБУ затримала мешканця Львівщини за заборонену символіку 03
Хотів продати комуністичний прапор з Леніним: СБУ затримала мешканця Львівщини за заборонену символіку 04
Фото: СБУ/Facebook

Хотів продати комуністичний прапор з Леніним: СБУ затримала мешканця Львівщини за заборонену символіку 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
когда кива ходит в шапке с советской символикой то это норм

а тут прям нарушитель
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06.05.2021 11:33
+15
Якщо він продавав як антикваріат, то які можуть бути порушення. Зберігання, колекціонування чи продаж для колекціонерів не може бути кримінальним злочином взагалі.
Предмети часів другої світової війни є колекційними без обмежень, звичайно не стосується зброї.
У нас тепер СБУ під керуванням клоуна займається суцільню хірньою, то дівчат за веб-трансляції арештовують, то чоловіків за продаж гральних карт з фоточками, то тепер взялися затримувати за продаж цього сміття.
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06.05.2021 11:47
+11
"СБУ разоблачила"..."Распространял"...

СБУ-шники, вам заняться больше нечем, что ли?
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06.05.2021 11:38
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когда кива ходит в шапке с советской символикой то это норм

а тут прям нарушитель
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06.05.2021 11:33 Відповісти
он жеж хотел избавиться...
продать - не купить
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06.05.2021 11:56 Відповісти
"Купить, продать..." -- це означає розповсюджувати. Якби був нормальний, то і в руки б не взяв ту гидоту. Відправити його у в'язницю, російського провокатора.
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06.05.2021 13:45 Відповісти
у кивы справка есть, он числится по базам и не раз был на лечении.
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06.05.2021 12:16 Відповісти
Дорогое небось. Интересно сколько?
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06.05.2021 11:36 Відповісти
Нашел. 800 грн. всего.
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06.05.2021 11:38 Відповісти
Памятка ватным дебилам перед победобесием 9 числа:

Стаття 436-1. Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів

1. Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів на всій території України, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою статті 4 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
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06.05.2021 11:37 Відповісти
В даному випадку це не поширення, а продаж, як будь-якого антикваріату! Не плутайте Божий дар з яєшнею!
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06.05.2021 12:15 Відповісти
это памятка! она не касается даного выпадку!!!!
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06.05.2021 12:21 Відповісти
Хотел продать коммунистический флаг с Лениным: СБУ задержала жителя Львовщины за запрещенную символику - Цензор.НЕТ 2067
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06.05.2021 11:38 Відповісти
Спочатку подумав що це стьоб, проте знаючи кацапів...
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06.05.2021 11:43 Відповісти
Моральное уродство: победобесие в России уже превратилось в пляску на костях.
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06.05.2021 13:24 Відповісти
"СБУ разоблачила"..."Распространял"...

СБУ-шники, вам заняться больше нечем, что ли?
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06.05.2021 11:38 Відповісти
Там одни дебилы. Пусть зайдут на любой сайт по антиквариату, там продаются тысячи монет и купюр с изображением чЛенина
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06.05.2021 11:51 Відповісти
Хлопці. Ну не серьіозно. Хлоп хотів продати рарітет,підзаробити. Для СБУ задрібна справа
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06.05.2021 11:38 Відповісти
Чемодан, вокзал, расея. Марта, забирай і Івана, нафіг с пляжа. Там підзаробите собі на брагу.
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06.05.2021 13:56 Відповісти
Расстрелять без суда и следсвия.
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06.05.2021 11:39 Відповісти
зеля хвалится на весь свет ,шо он на этом флаге родился и ему все проходит
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06.05.2021 11:44 Відповісти
Він на цьому "флаге" і обделался.
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06.05.2021 14:03 Відповісти
Якщо він продавав як антикваріат, то які можуть бути порушення. Зберігання, колекціонування чи продаж для колекціонерів не може бути кримінальним злочином взагалі.
Предмети часів другої світової війни є колекційними без обмежень, звичайно не стосується зброї.
У нас тепер СБУ під керуванням клоуна займається суцільню хірньою, то дівчат за веб-трансляції арештовують, то чоловіків за продаж гральних карт з фоточками, то тепер взялися затримувати за продаж цього сміття.
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06.05.2021 11:47 Відповісти
Правильно дрыщешь, лапоть... Надеюсь и к тебе заглянут...
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06.05.2021 12:09 Відповісти
Розстав правильно литери у своєму ніку: Алкаш - це зовсім не калаш... Хотів продати комуністичний прапор з Леніним: СБУ затримала мешканця Львівщини за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 3070
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06.05.2021 12:18 Відповісти
Алкаш, не репетуй, паскуда ти кацапська !!! Хотів продати комуністичний прапор з Леніним: СБУ затримала мешканця Львівщини за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 7760
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06.05.2021 12:25 Відповісти
Твои предки видать в заградотрядах сидели или зону охраняли?
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06.05.2021 12:26 Відповісти
Тю, та 9го травня в Москве, полная площадь фашистов будет.
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06.05.2021 12:17 Відповісти
Даже на фотке видно, что это антиквариат. Так что никакого "изготовления", "распространения" и "пропаганды" там и близко нет. Служба Брелоков просто зарабатывает себе премии и звезды на погоны.
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06.05.2021 12:00 Відповісти
Это маразм! Он же не бегал с этим флагом, а пытался его продать! Это просто антиквариат! Сейчас продаются свободно и награды вермахта и ссср... Где здесь пропаганда? Тогда нужно арестовать директора ВДНХ в Киеве, там до сих пор звезды не поснимали со шпилей, я уже не говорю, сколько улиц им. рашистки терешковой не переименовано!
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06.05.2021 12:07 Відповісти
а родину-мать пошкрябали уже? Хотів продати комуністичний прапор з Леніним: СБУ затримала мешканця Львівщини за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 4797
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06.05.2021 13:04 Відповісти
Знайшлися патріоти, які здали це продажне рило з фашистськими прапорами.
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06.05.2021 14:09 Відповісти
Мусора мрази, ...
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06.05.2021 12:10 Відповісти
Дебилы полные
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06.05.2021 12:16 Відповісти
а где запрет на продажу то?
есть запрет на публичную демонстрацию и прочее
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06.05.2021 12:19 Відповісти
Продаж є розповсюдженням (на вашому кацапському діалекті - "распространение").
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06.05.2021 12:24 Відповісти
Ні! Не плутайте розповсюдження з продажем антикваріату! Зараз у вільному продажу і нагороди вермахту і срср і книжки сатаністів... Це не заборонено!
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06.05.2021 12:30 Відповісти
Не плутайте значки, монети й книжки (хоча й вони наводять на негативну думку про власника) з великими прапорами, які продаються напередодні параду побєдобєсія 9 травня, коли в європейських країнах 8 травня -- день жалоби.
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06.05.2021 14:21 Відповісти
На **** така ганчірка коштує приблизно 250$... чому б людині не продати? Де тут пропаганда? Хто вийде з нею бігати, хай того і ловлять...
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06.05.2021 17:10 Відповісти
хотел избавиться и продать.
но перед продажей не озвучил,что это предмет текстиля для интерьера. Иначе, "покупатель" не купил бы как раритет и т.д. Значит вынудили сознаться.... Хотів продати комуністичний прапор з Леніним: СБУ затримала мешканця Львівщини за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 3619 Хотів продати комуністичний прапор з Леніним: СБУ затримала мешканця Львівщини за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 7832
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06.05.2021 12:33 Відповісти
А він не "сознался", де взяв це гівно? Як воно йому в руки попало?
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06.05.2021 14:23 Відповісти
уровень СБУ
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06.05.2021 13:07 Відповісти
Лупіть виродку одразу пожиттєво з конфіскацією . Не можна впускати рашистів , комуністів і фашистів у світ людей . Комуністи вбили вдвічі більше людей ніж фашисти в 20му столітті . Справжні людожери .
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06.05.2021 13:42 Відповісти
 
 