Хотів продати комуністичний прапор з Леніним: СБУ затримала мешканця Львівщини за заборонену символіку. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
СБУ викрила чоловіка, який напередодні 8 травня поширював комуністичну символіку на Львівщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Управління СБУ у Львівській області у Facebook
Служба безпеки України викрила мешканця Львівської області, який продавав стяг комуністичного тоталітарного режиму напередодні Дня пам’яті та примирення.
"Символіка із зображенням одного з ініціаторів та організаторів червоного терору, могла бути використана під час публічних акцій і стати "яблуком розбрату" та розпалити ворожнечу", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці задокументували зловмисника в момент збуту забороненої символіки.
Наразі йому готується повідомлення про підозру за ч.1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).
Викриття проводились оперативниками СБУ у Львівській області спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Золочівської окружної прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
а тут прям нарушитель
продать - не купить
Стаття 436-1. Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
1. Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів на всій території України, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою статті 4 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
СБУ-шники, вам заняться больше нечем, что ли?
Предмети часів другої світової війни є колекційними без обмежень, звичайно не стосується зброї.
У нас тепер СБУ під керуванням клоуна займається суцільню хірньою, то дівчат за веб-трансляції арештовують, то чоловіків за продаж гральних карт з фоточками, то тепер взялися затримувати за продаж цього сміття.
есть запрет на публичную демонстрацию и прочее
но перед продажей не озвучил,что это предмет текстиля для интерьера. Иначе, "покупатель" не купил бы как раритет и т.д. Значит вынудили сознаться....