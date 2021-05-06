Зеленський розпочав робочу зустріч з Блінкеном. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена, який перебуває з офіційним візитом в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Для мене особисто й для України дуже приємно й це честь – приймати делегацію Сполучених Штатів Америки, нашого стратегічного партнера, на такому високому рівні. Це дуже важливо насамперед для українського народу, для нашої незалежності й суверенітету, який, починаючи з 2014 року, США підтримують, і ми вдячні вам за цю підтримку", – зазначив Володимир Зеленський, вітаючи Ентоні Блінкена у Києві.
Після завершення переговорів глава держави та Держсекретар США коротко поспілкуються з представниками ЗМІ. У межах візиту Ентоні Блінкен також зустрінеться з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та іншими офіційними особами.
Будь ласка, зачекайте...
...А якщо Зеленський уже визначився зі своїм дрейфом в обійми Путіна й тільки чекає особистої зустрічі та умов персональної капітуляції? І для виправдання йому потрібно досягнути повного відторгнення України всіма західними партнерами: "Я ж хотів, а вони нас зрадили… Як Україні самій протистояти такому ворогу?.."
І тут на авансцену попід руки виводять такого собі Ігоря Мосійчука (хто забув, колись був у Ляшка, а потім почав круто дрейфувати до відверто рашистських наративів), який з апломбом читає свій улюблений вірш Олександра Олеся про те, як Європа мовчала, коли Україну топили в крові. Публіка в залі спершу в шоці, але доки недовірливі 25% спробують пробитися до сцени, там уже бушуватиме буря овацій велемудрого наріду…
Думаю, що цим зеленим пройдам усе ж не вдасться це реалізувати й останніх червоних ліній вони не ризикнуть перетнути. Але те, як вони все більше й більше вбивають клинів між нами й нашими західними партнерами, викликає відчуття цілеспрямованої дії… А Байдена Зеленський усе частіше демонстративно провокує на пряму грубість. Оскільки він мальчік полохливий, то так інтригувати проти одного сильного світу цього може, лише заручившись (чи маючи такі надії) підтримкою іншого, протилежного й плешивого… - https://tverezo.info/post/135813
*телефонують і зустрічаються*
"Це лише для того, щоб нагибати!"
По словам лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко, встреча "была очень конструктивной". По его словам, главный месседж Блинкена - это "защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии".
Позже прокомментировал встречу и глава фракции "Слуга народа"Давид Арахамия. По его словам, у американцев попросили назначить спецпредставителя по Украине (ранее данный пост занимал Курт Волкер - Ред.)
Блинкен сначала встретился с Порошенко, а потом уже решил посмотреть на клоуна.
Закінчилась зустріч Зеленського з генсеком НАТО Столтенбергом і главою МВФ Георгієвою. Столтенберг каже Георгієвій:
- Так, "клоуна" послухали, посміялися, отримали емоційну розрядку... Тепер послухаємо серйозні речі... Запрошуйте Порошенка...
Зараз політики зрозуміли остаточно, "ху из ху...". Тому спочатку, "на свіжу голову", зустрічаються з людьми, що здатні констуктивно мислить, а потім - "циркова вистава"...