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Зеленський розпочав робочу зустріч з Блінкеном. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена, який перебуває з офіційним візитом в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Для мене особисто й для України дуже приємно й це честь – приймати делегацію Сполучених Штатів Америки, нашого стратегічного партнера, на такому високому рівні. Це дуже важливо насамперед для українського народу, для нашої незалежності й суверенітету, який, починаючи з 2014 року, США підтримують, і ми вдячні вам за цю підтримку", – зазначив Володимир Зеленський, вітаючи Ентоні Блінкена у Києві.

Після завершення переговорів глава держави та Держсекретар США коротко поспілкуються з представниками ЗМІ. У межах візиту Ентоні Блінкен також зустрінеться з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та іншими офіційними особами.

Зеленський розпочав робочу зустріч з Блінкеном 01

Також дивіться: Кулеба проводить зустріч із Блінкеном. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
ваве массаж простаты будут делать Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 3145
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06.05.2021 11:58
+12
Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 1216
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06.05.2021 12:00
+10
Главное, что до встречи с ЗЕлебобой Блинкена уже ввели в курс дел.
Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 5671
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06.05.2021 12:17
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ваве массаж простаты будут делать Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 3145
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06.05.2021 11:58 Відповісти
злые вы усе))))
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06.05.2021 11:59 Відповісти
а что такое сегодня у коллег по работе праздник и в ППД шашлыки Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 4999 А тут ещё и Ваву злой ковбойце стукать будет Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 8341
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06.05.2021 12:01 Відповісти
С днем Пехоты - как не крути - основной род войск
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06.05.2021 12:06 Відповісти
А кулак у Блінкена ой-йой.
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06.05.2021 11:59 Відповісти
так вава глазки на него и опустил Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 2711 боитсо Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 6675
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06.05.2021 12:02 Відповісти
Зеленський розпочав робочу зустріч з Блінкеном - Цензор.НЕТ 7573просто не хочет руки о Бубочку марать
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06.05.2021 14:27 Відповісти
...Іноді задумуюся: чи Зеленський дійсно настільки тупий, що навіть інстинкт самозбереження втратив і крім грошей уже нічого не бачить? Чи його ближнє оточення остаточно вирішило злити й виставити голого паяца на гнів Байдена? Чи те саме оточення, розуміючи, що лафа може закінчитися дуже швидко й пора пакувати валізи грошима й бронювати рейси до країн, звідки не видають, просто перестали думати про свого шефа, а повністю продалися олігархам та Раші? Є в мене й ще одна погана версія, в якій Зеленський не такий уже й ідіот, і зовсім не сподівається, що вдасться пропетляти, а немов злобний карлик вибудовує свій підступний колаборантський план та створює інтриги й авантюри для свого майбутнього виправдання.

...А якщо Зеленський уже визначився зі своїм дрейфом в обійми Путіна й тільки чекає особистої зустрічі та умов персональної капітуляції? І для виправдання йому потрібно досягнути повного відторгнення України всіма західними партнерами: "Я ж хотів, а вони нас зрадили… Як Україні самій протистояти такому ворогу?.."

І тут на авансцену попід руки виводять такого собі Ігоря Мосійчука (хто забув, колись був у Ляшка, а потім почав круто дрейфувати до відверто рашистських наративів), який з апломбом читає свій улюблений вірш Олександра Олеся про те, як Європа мовчала, коли Україну топили в крові. Публіка в залі спершу в шоці, але доки недовірливі 25% спробують пробитися до сцени, там уже бушуватиме буря овацій велемудрого наріду…
Думаю, що цим зеленим пройдам усе ж не вдасться це реалізувати й останніх червоних ліній вони не ризикнуть перетнути. Але те, як вони все більше й більше вбивають клинів між нами й нашими західними партнерами, викликає відчуття цілеспрямованої дії… А Байдена Зеленський усе частіше демонстративно провокує на пряму грубість. Оскільки він мальчік полохливий, то так інтригувати проти одного сильного світу цього може, лише заручившись (чи маючи такі надії) підтримкою іншого, протилежного й плешивого… - https://tverezo.info/post/135813
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06.05.2021 12:23 Відповісти
Ха-ха-ха))))))
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06.05.2021 11:59 Відповісти
Респект,Ентоні! Він чітко визначив хто є ху і де місце лялькі з ганчір"я !!!)))
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06.05.2021 12:09 Відповісти
Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 1216
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06.05.2021 12:00 Відповісти
Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 7808
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06.05.2021 12:01 Відповісти
Интересно Блинкен встречу начинает. Сразу хуком справа Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 5492
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06.05.2021 12:00 Відповісти
если зеля будет и дальше себя так вести - то Байден его точно на путь истинный направит - как то так - не отдадут Украину уже пиндосы,не отдадут русне - так шо и пусть не думают даже)))
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06.05.2021 12:01 Відповісти
вавку без ваЗЕліна будуть драти?
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06.05.2021 12:02 Відповісти
не успеет изящно сбацать семь сорок на пианино до совместной пресухи...
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06.05.2021 12:03 Відповісти
два еврея точно договориться))) - но Байден таки не еврей и они это будут учитывать обовязково))
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06.05.2021 12:04 Відповісти
Из-за двери раздавались ритмичные звуки, как будто работала паровая машина...
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06.05.2021 12:06 Відповісти
Зеленский охметовский клован
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06.05.2021 12:09 Відповісти
Не пруха Віслючку ,з ранку такий облом ,зустріч Блінкена з Порохом !!!))))
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06.05.2021 12:11 Відповісти
зустріч з найвеличнішим після праклятого бариги...єта ж бенєхульство!!!! Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 451
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06.05.2021 12:11 Відповісти
"З кловуном Зеленським ніхто не захоче зустрічатись, кловуну Зеленському ніхто не захоче телефонувати!"

*телефонують і зустрічаються*

"Це лише для того, щоб нагибати!"
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06.05.2021 12:16 Відповісти
З полегшенням,недолуге!!!)))
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06.05.2021 12:20 Відповісти
То не із Зе зустрічаються, а в його образі з українцями, бо ці недолугі 73% такого собі вибрали.
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06.05.2021 12:24 Відповісти
Главное, что до встречи с ЗЕлебобой Блинкена уже ввели в курс дел.
Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 5671
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06.05.2021 12:17 Відповісти
До этого Блинкен встретился с депутатами Рады. На встрече присутствовали спикер Дмитрий Разумков, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Андрей Осадчук, Давид Арахамия.
По словам лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко, встреча "была очень конструктивной". По его словам, главный месседж Блинкена - это "защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии".
Позже прокомментировал встречу и глава фракции "Слуга народа"Давид Арахамия. По его словам, у американцев попросили назначить спецпредставителя по Украине (ранее данный пост занимал Курт Волкер - Ред.) Зеленський розпочав робочу зустріч з Блінкеном - Цензор.НЕТ 3891
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06.05.2021 12:36 Відповісти
Ты много ********** из СН и БЮТ видишь на этом фото?
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06.05.2021 12:39 Відповісти
На встрече присутствовали спикер Дмитрий Разумков, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Андрей Осадчук, Давид Арахамия.
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06.05.2021 12:43 Відповісти
Вазбужденные порохсята напряглись ловить крошки со стола
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06.05.2021 12:18 Відповісти
Подивився промову Пороха після зустрічі з Блвнкіном і Нуланд. Порох розумна людина, думки свої формулює і висловлює зрозуміло. Його ж промову не зрівняти з беканням клоуна в Польщі... Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 4781
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06.05.2021 12:19 Відповісти
Кто б сомневался, чем ты думаешь Зеленський розпочав робочу зустріч з Блінкеном - Цензор.НЕТ 6618
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06.05.2021 12:32 Відповісти
Вобще-то крошки со стола после Пороха ловит ЗЕ.

Блинкен сначала встретился с Порошенко, а потом уже решил посмотреть на клоуна.
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06.05.2021 12:19 Відповісти
главное чтобы крышкой не хлопнул- гундосый фальцет не камильфо Зеленський розпочав робочу зустріч з Блінкеном - Цензор.НЕТ 1520
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06.05.2021 12:21 Відповісти
Крышкой Блинкен хлопнет, если ЗЕ после всех зашкваров с НБУ, НАБУ, Нафтогазом и уголовных дел против Байдена начнет бекать, что ему кто-то что-то должен.
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06.05.2021 12:22 Відповісти
Ентоні чітко визнчив хто є ху в Україні ,респект !!! )))
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06.05.2021 12:22 Відповісти
ЦЕ я виклав тут рік тому, коли міжнародна політична спільнота ще якось старалася дотримуваться офіційного "протоколу"... "ЗЕ-блювота" верещала і плювалася...
Закінчилась зустріч Зеленського з генсеком НАТО Столтенбергом і главою МВФ Георгієвою. Столтенберг каже Георгієвій:
- Так, "клоуна" послухали, посміялися, отримали емоційну розрядку... Тепер послухаємо серйозні речі... Запрошуйте Порошенка...
Зараз політики зрозуміли остаточно, "ху из ху...". Тому спочатку, "на свіжу голову", зустрічаються з людьми, що здатні констуктивно мислить, а потім - "циркова вистава"...
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06.05.2021 12:50 Відповісти
Я когда домой приезжаю тоже сначала руки мою
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06.05.2021 12:25 Відповісти
Другими словами, вне дома правила гигиены для тебя не существуют Зеленський розпочав робочу зустріч з Блінкеном - Цензор.НЕТ 9446
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06.05.2021 12:35 Відповісти
весь мир мой дом,а гигиене меня еще с пеленок приучили
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06.05.2021 14:08 Відповісти
А почему не пользуешься?
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06.05.2021 14:11 Відповісти
А ты нюхал?или лизал откуда знания?
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06.05.2021 14:44 Відповісти
Главное, что ты и нюхал и лизал, раз так возбудился Зеленський розпочав робочу зустріч з Блінкеном - Цензор.НЕТ 6849
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06.05.2021 15:01 Відповісти
Скучный ты порохсенок,не интересен,иди к папочке за копеечкой
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06.05.2021 15:10 Відповісти
А ты думал, тут зэбилов балуют? Зеленський розпочав робочу зустріч з Блінкеном - Цензор.НЕТ 874
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06.05.2021 15:24 Відповісти
Розпочався спільний брифінг. Зе читає текст з бомажки
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06.05.2021 12:35 Відповісти
Хорошо хоть читает. А то наш мудрий нарид мог якогось дурачка выбрать.
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06.05.2021 12:41 Відповісти
Цікаво чи розповість йому Вован про "плюси" рабоволодіння?
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06.05.2021 12:37 Відповісти
На сей раз может речь свою выучил и не будет блеять. А вообще то ему бы гугл очки, что бы мог с экрана очков самостоятельно читать. А то он с уха плохо повторяет.
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06.05.2021 12:38 Відповісти
Позорище! Виявляється, досі в офісі прЗЕдента існує автоматичний переклад з української на касапську. А переклад на англійську - неякісний. Це виявилось щойно під час спільного брифінгу.
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06.05.2021 12:56 Відповісти
 
 