Епіфаній і Блінкен обговорили становлення ПЦУ і забезпечення свободи совісті на окупованих РФ територіях. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у четвер, 6 травня, зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ПЦУ.
"Особливу увагу під час короткої, з огляду на стислу і насичену програму візиту пана Блінкена, але змістовної зустрічі було приділено питанню становлення Православної Церкви України, важливості усунення штучних перешкод під час вільного, на основі принципів свободи совісті, визначення громадами своєї належності", - йдеться в повідомленні.
Митрополит Епіфаній висловив вдячність американській стороні за тверду підтримку України в контексті протидії зовнішнім викликам, яким продовжує протистояти наша держава, а також у питаннях захисту свободи совісті на окупованих Росією територіях – у Криму і на Донбасі.
Він також зазначив важливість зусиль США у питанні консолідації міжнародної підтримки України та посилення санкційного тиску і стримування РФ до відновлення територіальної цілісності України.
Також було обговорено плани наступних двосторонніх контактів.
Блінкен разом з митрополитом Епіфанієм взяли участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих українських Героїв, поклавши квіти до Стіни пам'яті. Глава американської дипломатії відвідав кафедральний Свято-Михайлівський собор.
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Про це повідомляє видання "Релігійна правда" із посиланням одразу на три незалежні один від одного джерела.
Уточнюється, що Єрмак має бізнес-партнера на Росії, який володіє банком, де основний акціонер - член партії "Єдина Росія". При цьому в раді директорів фінустанови був нібито навіть однокурсник президента РФ Володимира Путіна.
При цьому в 2001 році в Україні зареєстрували компанію "Медійна група європейського партнерства", яка займалася виробництвом фільмів.
Кілька років тому її бенефіціарами були Єрмак та громадянин РФ Емануїлов Рахамім Яшаєвич.
Наголошується, що Єрмак досі є бізнес-партнером Емануїлова, але в інших компаніях: ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна", що займається комерційним консультуванням, та ТОВ "М.Є.П".