Епіфаній і Блінкен обговорили становлення ПЦУ і забезпечення свободи совісті на окупованих РФ територіях. ФОТОрепортаж

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у четвер, 6 травня, зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"Особливу увагу під час короткої, з огляду на стислу і насичену програму візиту пана Блінкена, але змістовної зустрічі було приділено питанню становлення Православної Церкви України, важливості усунення штучних перешкод під час вільного, на основі принципів свободи совісті, визначення громадами своєї належності", - йдеться в повідомленні.

Митрополит Епіфаній висловив вдячність американській стороні за тверду підтримку України в контексті протидії зовнішнім викликам, яким продовжує протистояти наша держава, а також у питаннях захисту свободи совісті на окупованих Росією територіях – у Криму і на Донбасі.

Він також зазначив важливість зусиль США у питанні консолідації міжнародної підтримки України та посилення санкційного тиску і стримування РФ до відновлення територіальної цілісності України.

Також було обговорено плани наступних двосторонніх контактів.

Читайте: Блінкен поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну

Блінкен разом з митрополитом Епіфанієм взяли участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих українських Героїв, поклавши квіти до Стіни пам'яті. Глава американської дипломатії відвідав кафедральний Свято-Михайлівський собор.







Фото: сайт ПЦУ