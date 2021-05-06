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Спільні інтереси України та США - це фундамент для розвитку стратегічного партнерства, - Шмигаль за підсумками зустрічі з Блінкеном. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розцінює візит державного секретаря США Ентоні Блінкена як прояв підтримки і високого рівня українсько-американських відносин, і наголошує на можливості розвитку міждержавного партнерства на базі спільних інтересів обох країн.

Про це Шмигаль написав у своєму мікроблозі в соцмережі Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Радий особистій зустрічі з Ентоні Блінкеном. Візит в Україну - це прояв надійної підтримки та високого рівня наших відносин. Спільні інтереси України і США є надійним фундаментом для подальшого розвитку стратегічного партнерства", - заявив Шмигаль.

Також читайте: Росія й олігархи виступають проти реформування України. Важливо продовжувати боротьбу з корупцією, - Блінкен

Спільні інтереси України та США - це фундамент для розвитку стратегічного партнерства, - Шмигаль за підсумками зустрічі з Блінкеном 01
Спільні інтереси України та США - це фундамент для розвитку стратегічного партнерства, - Шмигаль за підсумками зустрічі з Блінкеном 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
А Блинкен знает, что у Андрея Елдака позывной Козырь и он агент кремля? Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства, - Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном - Цензор.НЕТ 1916
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06.05.2021 14:01
+2
Это же тот самый Шмыгаль, который накануне положил болт на Закон и Право, ликвидируя на один день набсовет Нафтогаза для увольнения Коболева?
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06.05.2021 14:44
+1
Это правильно , это хорошо . Раша уже давится собственным ядом .
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06.05.2021 14:02
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А Блинкен знает, что у Андрея Елдака позывной Козырь и он агент кремля? Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства, - Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном - Цензор.НЕТ 1916
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06.05.2021 14:01 Відповісти
Він знає навіть якого кольору був горщик у Козиря в дитинстві. Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства, - Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном - Цензор.НЕТ 6661
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06.05.2021 14:04 Відповісти
Это правильно , это хорошо . Раша уже давится собственным ядом .
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06.05.2021 14:02 Відповісти
Оце шмигонув. Мабуть теж отримав доброго копняка.
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06.05.2021 14:02 Відповісти
что это они сегодня, про фундамент в один голос? Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства, - Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном - Цензор.НЕТ 8992 сицилийские ласты приснились?
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06.05.2021 14:04 Відповісти
"Велике будівництво" перейменують на "Фундаментальне будівництво" !!!)))
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06.05.2021 14:08 Відповісти
цемент, тазік и в Дніпро! ось і весь фундамент!
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06.05.2021 14:10 Відповісти
Натянули зелю по полной -теперь и "рейтинги" по 30%)))))
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06.05.2021 14:11 Відповісти
США хотят увидеть страну , где на каждом доме , балконе будет национальный флаг , а не жоппоблок в парламенте .
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06.05.2021 14:12 Відповісти
Это же тот самый Шмыгаль, который накануне положил болт на Закон и Право, ликвидируя на один день набсовет Нафтогаза для увольнения Коболева?
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06.05.2021 14:44 Відповісти
Ну прикиньте!У Шмыгаля шеф Ахмет.Будет ли Ахмет сливать Беню США?Или они сначала попилят Украину?Вгонят Украину своими разборами и понятиями 90х на обочину.Як то кажуть у панов разборки,у хлопов чуби трещат.Это параллельная реальность,времён 90х которая сегодня в агонии как и у нас так и в Рашке имеет тенденцию по всему миру....Просто чуваки не могут остановиться и насытиться....Не могут заставим
Кстати как это будет?Примерно так
Босс мафии реагирует на геймплей Mafia 2 |https://youtu.be/OPbZfW4RNfU Спільні інтереси України та США - це фундамент для розвитку стратегічного партнерства, - Шмигаль за підсумками зустрічі з Блінкеном - Цензор.НЕТ 9748
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06.05.2021 19:03 Відповісти
Кстати не большая заметка.Дело которое вёл адвокат Трампа Джулик(Джулиане)его красавчика оправдали Спільні інтереси України та США - це фундамент для розвитку стратегічного партнерства, - Шмигаль за підсумками зустрічі з Блінкеном - Цензор.НЕТ 4943
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06.05.2021 19:07 Відповісти
 
 