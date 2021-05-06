Спільні інтереси України та США - це фундамент для розвитку стратегічного партнерства, - Шмигаль за підсумками зустрічі з Блінкеном. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розцінює візит державного секретаря США Ентоні Блінкена як прояв підтримки і високого рівня українсько-американських відносин, і наголошує на можливості розвитку міждержавного партнерства на базі спільних інтересів обох країн.
Про це Шмигаль написав у своєму мікроблозі в соцмережі Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Радий особистій зустрічі з Ентоні Блінкеном. Візит в Україну - це прояв надійної підтримки та високого рівня наших відносин. Спільні інтереси України і США є надійним фундаментом для подальшого розвитку стратегічного партнерства", - заявив Шмигаль.
Топ коментарі
+2 Підлога Маккартні
показати весь коментар06.05.2021 14:01
+2 Герхард
показати весь коментар06.05.2021 14:44
+1 Envoy
показати весь коментар06.05.2021 14:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Кстати как это будет?Примерно так
Босс мафии реагирует на геймплей Mafia 2 |https://youtu.be/OPbZfW4RNfU