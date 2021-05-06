Роботу нелегального нафтозаводу блокували на Дніпропетровщині: Щодня виготовлялося кілька десятків тонн палива. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ заблокувала на Дніпропетровщині масштабну схему з промислового виробництва і збуту контрафактного пального. За оперативною інформацією, щодня там виробляли оптові партії дизпалива сумнівної якості на мільйони гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Для виробництва контрафакту троє організаторів схеми облаштували нелегальний нафтопереробний завод. Готову продукцію ділки збували через логістичні центри, які розташовувалися на територіях Дніпропетровської та Полтавської областей.

Також для реалізації фальсифікованого дизпалива учасники схеми використовували афілійовані АЗС, що працювали без відповідних дозвільних документів і ліцензій.

Під час обшуків за місцями виготовлення, зберігання і продажу пально-мастильних матеріалів правоохоронці виявили:

понад 160 тонн контрафактного пального;

промислове технологічне обладнання;

печатки і штампи афілійованих комерційних структур;

фінансово-господарську документацію та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження за ст. 227 (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

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