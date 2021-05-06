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Дніпропетровщина (2344) контрафакт (168) СБУ (10007) паливо (408)

Роботу нелегального нафтозаводу блокували на Дніпропетровщині: Щодня виготовлялося кілька десятків тонн палива. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

СБУ заблокувала на Дніпропетровщині масштабну схему з промислового виробництва і збуту контрафактного пального. За оперативною інформацією, щодня там виробляли оптові партії дизпалива сумнівної якості на мільйони гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Для виробництва контрафакту троє організаторів схеми облаштували нелегальний нафтопереробний завод. Готову продукцію ділки збували через логістичні центри, які розташовувалися на територіях Дніпропетровської та Полтавської областей.

Також для реалізації фальсифікованого дизпалива учасники схеми використовували афілійовані АЗС, що працювали без відповідних дозвільних документів і ліцензій.

Під час обшуків за місцями виготовлення, зберігання і продажу пально-мастильних матеріалів правоохоронці виявили:

  • понад 160 тонн контрафактного пального;
  • промислове технологічне обладнання;
  • печатки і штампи афілійованих комерційних структур;
  • фінансово-господарську документацію та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження за ст. 227 (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

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Роботу нелегального нафтозаводу блокували на Дніпропетровщині: Щодня виготовлялося кілька десятків тонн палива 01
Роботу нелегального нафтозаводу блокували на Дніпропетровщині: Щодня виготовлялося кілька десятків тонн палива 02
Роботу нелегального нафтозаводу блокували на Дніпропетровщині: Щодня виготовлялося кілька десятків тонн палива 03
Роботу нелегального нафтозаводу блокували на Дніпропетровщині: Щодня виготовлялося кілька десятків тонн палива 04
Роботу нелегального нафтозаводу блокували на Дніпропетровщині: Щодня виготовлялося кілька десятків тонн палива 05
Роботу нелегального нафтозаводу блокували на Дніпропетровщині: Щодня виготовлялося кілька десятків тонн палива 06
Роботу нелегального нафтозаводу блокували на Дніпропетровщині: Щодня виготовлялося кілька десятків тонн палива 07
Роботу нелегального нафтозаводу блокували на Дніпропетровщині: Щодня виготовлялося кілька десятків тонн палива 08

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
мне вот интересно - просто это логика - а много ли в Украине таких площадок с обрудованием - ведь о них все известно - и вот как всегда - неожиданно находят - смешно читать
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06.05.2021 16:18
+3
У нас в Луганской области 90% всех предприятий нелегально работают и никто не жужжит. Взять хотя-бы предприятия Бойко на территории бывшей "Зари". А тут вдруг произошло задержание...... Забавное шоу.
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06.05.2021 16:27
+1
Перестав платити мзду, от і замєтілі... Роботу нелегального нафтозаводу блокували на Дніпропетровщині: Щодня виготовлялося кілька десятків тонн палива - Цензор.НЕТ 9234
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06.05.2021 16:33
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интересно из чего можно сделать солярку ?
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06.05.2021 15:59 Відповісти
Похоже из старых покрышек. Хороший бизнес. Полезный.
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06.05.2021 16:06 Відповісти
Еееее... Із солі Роботу нелегального нафтозаводу блокували на Дніпропетровщині: Щодня виготовлялося кілька десятків тонн палива - Цензор.НЕТ 6230
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06.05.2021 16:30 Відповісти
Из рапсового масла.
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06.05.2021 16:38 Відповісти
Так вот вы какие "предатели и шпионы" ... И кстати, тех фермеров, которые вякали что эти "предатели и шпионы" снабжали их соляркой по цене в 2 раза ниже, чем на АЗС, надо привлечь как пособников. А эксперту, который мгновенно определил, что эта продукция "опасна" (ну, чтобы 227 ст. УК приклеить) надо сразу "героя СБУ" дать. И я не понял: Где БТРы и вертолеты? Автоматчики как-то не солидно для такой-то операции. Конечно вызывает вопросы отсутствие денежных знаков, среди перечня изъятого ... но то такое. Наверное "предатели и шпионы" успели их сожрать перед облавой.
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06.05.2021 16:17 Відповісти
мне вот интересно - просто это логика - а много ли в Украине таких площадок с обрудованием - ведь о них все известно - и вот как всегда - неожиданно находят - смешно читать
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06.05.2021 16:18 Відповісти
У нас в Луганской области 90% всех предприятий нелегально работают и никто не жужжит. Взять хотя-бы предприятия Бойко на территории бывшей "Зари". А тут вдруг произошло задержание...... Забавное шоу.
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06.05.2021 16:27 Відповісти
Странно что вообще заметили.. Роботу нелегального нафтозаводу блокували на Дніпропетровщині: Щодня виготовлялося кілька десятків тонн палива - Цензор.НЕТ 2773
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06.05.2021 16:21 Відповісти
Перестав платити мзду, от і замєтілі... Роботу нелегального нафтозаводу блокували на Дніпропетровщині: Щодня виготовлялося кілька десятків тонн палива - Цензор.НЕТ 9234
показати весь коментар
06.05.2021 16:33 Відповісти
У нас в Луганской области 90% всех предприятий нелегально работают и никто не жужжит. Взять хотя-бы предприятия Бойко на территории бывшей "Зари". А тут вдруг произошло задержание...... Забавное шоу.
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06.05.2021 16:25 Відповісти
Еееее... За цього жида з українською ХВамілією 14% із зебілів готові за нього проголосувати в прєзідєнти Роботу нелегального нафтозаводу блокували на Дніпропетровщині: Щодня виготовлялося кілька десятків тонн палива - Цензор.НЕТ 4792
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06.05.2021 16:35 Відповісти
Беня открыл филиал кременчукского НПЗ?
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06.05.2021 16:45 Відповісти
Приехали инвестиционные няни с автоматами ... Актуально для любого бизнеса, в том числе легального.
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06.05.2021 17:09 Відповісти
Как все наивно-трогательно!!!! На необитаемом острове!!!! А крыша К Т О ???
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06.05.2021 17:25 Відповісти
 
 