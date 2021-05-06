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Аваков (1961) Франція (1965) Національна гвардія (1228) Балан (21) вертоліт (708)

Нацгвардія отримала 3-й вертоліт Airbus Н-225 французького виробництва, - МВС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

6 травня Національна гвардія отримала третій гелікоптер Airbus Н-225 французького виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Повідомляється, що сьогодні, 6 травня, до Києва прибув третій вертоліт Airbus Н-225 французького виробництва, який поставляється в Національну гвардію України в рамках розвитку Єдиної системи авіаційної безпеки та захисту Міністерства внутрішніх справ України.

До кінця цього року авіація Національної гвардії має поповнитися ще 4-ма вертольотами французької компанії.

"Станом на сьогодні Нацгвардія вже має у своєму арсеналі 3 сучасні повітряні судна, пілоти яких пройшли теоретичне і практичне навчання у своїх колег у Франції. Всього в планах НГУ розширити парк до 12 вертольотів, які будуть використовуватися для оперативного переміщення особового складу на великі відстані для виконання певних завдань, евакуації хворих і поранених, здійснення пошуково-рятувальних заходів", - зазначив командувач НГУ генерал-полковник Микола Балан.

Нацгвардія отримала 3-й вертоліт Airbus Н-225 французького виробництва, - МВС 01
Нацгвардія отримала 3-й вертоліт Airbus Н-225 французького виробництва, - МВС 02
Нацгвардія отримала 3-й вертоліт Airbus Н-225 французького виробництва, - МВС 03
Нацгвардія отримала 3-й вертоліт Airbus Н-225 французького виробництва, - МВС 04

Як раніше зазначив глава МВС України Арсен Аваков, Єдина система авіаційної безпеки і захисту МВС України стане третім за потужністю в Європі після Франції та Німеччини.

"Українські рятувальники, гвардійці і поліцейські будуть одними з перших використовувати передові вертольоти. Головна мета цього проєкту - забезпечити правоохоронців сучасною технікою для виконання їх завдань. Цей проєкт - яскравий приклад ефективної співпраці між Європейським Союзом і Україною і беззаперечно величезний стрибок у технічному забезпеченні підрозділів МВС і Нацгвардії зокрема", - сказано в повідомленні.
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Топ коментарі
+18
Новый турецкий тяжёлый ударный вертолёт АТАК 2 получит украинские двигатели.Нацгвардия получила 3-й вертолет Airbus Н-225 французского производства, - МВД - Цензор.НЕТ 7715
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06.05.2021 17:37
+6
сколько распилили?
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06.05.2021 17:37
+6
Авакян тикать на них буде?
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06.05.2021 17:39
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сколько распилили?
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06.05.2021 17:37 Відповісти
Наступна влада поверне цей гелікоптер виробнику, тому що ці гелікоптери заборонені для експлуатації в Європі через конструктивні вади головного редуктора. У них просто відвалюється гвинт в польоті і гинуть люди. З цими гелікоптерами вже було кілька авіакатастроф з людськими жертвами, тому їх заборонили для експлуатації в Європі і продають нам як ідіотам. А наші ідіоти (Аваков) купляють ці проблемні машини і беруть в експлуатацію в МВС та ДСНС, щоб на них розбились наші льотчики. Авакова в тюрму!
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06.05.2021 18:58 Відповісти
Вернись в палату..контуженное...))) Почитай.. придурок.. как эти машины в Европе эксплуатируются!!!))) http://www.airbushelicopters.ru/website/ru/ref/H225_27.html
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06.05.2021 19:30 Відповісти
На російських помойках не читаю, вибачайте. Є європейські ресурси які говорять про повну заборону польотів цих гелікоптерів, після кількох авіакатастроф з руйнуванням редуктора головного гвинта.
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06.05.2021 19:32 Відповісти
Україна має власне виробництво гелікоптерів МСБ-2 та МСБ-8 і саме їх потрібно купляти для МВС вже з встановленими військовими системами для використання в бойових діях на випадок повномасштабної війни! А купляти в ЄС старі поношені проблемні цивільні гелікоптери для Нацгвардії та МВС можуть тільки повні дебіли!
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06.05.2021 19:34 Відповісти
https://www.airbus.com/helicopters.html
Читай...пришибленное!!! Здесь на английском.. Потянешь..баран?
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06.05.2021 19:52 Відповісти
Ви серйозно пропонуєте мені рекламну продукцію на сайті виробника цих говногелікоптерів в якості об'єктивної інформації про проблему? Ви так всі проблеми вивчаєте по рекламній упаковці товару? Я знав що Ви доволі примітивний, але не думав що Ви всім будете це показувати!
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06.05.2021 19:56 Відповісти
2 червня 2016 року, після катастрофи H225 в Норвегії, яка виявила потенційну проблему безпеки головного роторного вузла, EASA видала екстрену директиву про льотну придатність, яка заземлила флот H225; [39] до липня 2016 року в результаті було заземлено 80 відсотків світового флоту, тоді як деякі оператори, такі як французькі військові, продовжували експлуатувати його флот. [40] У жовтні 2016 року розпорядження EASA щодо заземлення було скасовано; деякі країни, включаючи Великобританію та Норвегію , вирішили зберегти експлуатаційні обмеження для цього типу. [41] Норвезький оператор Statoil, який підрядив CHC H225, який зазнав аварії, стверджуючи, що він не повернеться до використання вертольота, навіть якщо скасувати обмеження. Натомість компанія розраховувала на Sikorsky S-92 для задоволення своїх потреб після аварії. [42] До грудня 2016 року окремими операторами H225 було подано три окремі позови , стверджуючи, що тип був проданий в дефектному стані через недолік, який був "невід'ємним"
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06.05.2021 19:59 Відповісти
Statoil назавжди скидає вертольоти Airbus Super Puma

OSLO (Reuters) - Підконтрольна Норвегії нафтова компанія Statoil STL.OL не відновить використання вертольотів Airbus AIR.PA H225 Super Puma Airbus, навіть якщо норвезьке управління цивільної авіації вирішить скасувати заборону, введену після смертельної катастрофи біля Норвегії в квітні, компанія сказав у вівторок.

Нещодавні моделі Super Puma, робочої коні офшорної нафтової промисловості, були заборонені до комерційного руху в Норвегії та Великобританії після аварії, в якій загинули 13 нафтовиків, які летіли з норвезької офшорної нафтової платформи, керованої Statoil.
"Ми не плануємо більше ніколи використовувати цей вертоліт, навіть якщо норвезька влада вирішить скасувати заборону", - заявив речник Statoil Мортен Ік.
«Не має значення, що говорить авіаційне управління. Ми можемо вказати тип вертольота, який ми хочемо використовувати, і ми вже наростили потужність з іншим вертольотом, Сікорським С-92 », - додав він.
Про це повідомляється після того, як профспілки, що представляють нафтовиків, висловили занепокоєння щодо вертольота Н225 і попросили ввести постійну заборону.
Вертоліт, який розбився в квітні, працював на Statoil і експлуатувався канадською групою CHC Helicopter HELIQ.PK [CHCEL.UL].
Норвезькі слідчі за попередніми висновками заявили, що технічна несправність призвела до того, що лопаті головного ротора Super Puma відкрутились від літака, внаслідок чого загинули всі, хто знаходився на борту.
Європейське агентство з авіаційної безпеки скасувало заборону на польоти в жовтні після того, як Airbus містив потенційну слабкість всередині коробки передач.
Але національні заборони на використання нещодавно Super Pumas для комерційного руху залишаються в силі в Норвегії та Великобританії.
Airbus Group висловила розчарування з приводу місцевих заборон.
«Я шкодую щодо часу висловлень Statoil у важкий час для офшорної спільноти в цілому, в той час, коли ми працюємо з норвезькою владою та слідчою групою для вирішення конкретних проблем, що стосуються повернення до експлуатації H225 та AS332- L2 в регіоні », - заявив у вівторок виконавчий директор Airbus Helicopters Гійом Форі.
У жовтні фінансовий директор Airbus Group Харальд Вільгельм висловив припущення, що рішення Великобританії тримати літак наземним пов'язане з рішенням країни вийти з Європейського Союзу.
Британське управління цивільної авіації у відповідь заявило, що рішення стосується виключно безпеки.
Super Puma потрапила під пильну перевірку після серії інцидентів, пов'язаних з проблемами з коробкою передач, включаючи аварію в 2009 році біля Шотландії, в якій ротор також злетів і 16 людей загинули.
Аналітики та керівники галузі кажуть, що питання щодо майбутнього принаймні цивільної версії Super Puma, яка становить 80 відсотків від загальної кількості, зростають, однак Airbus заявляє, що не планує відмовлятися від 18-річної програми.
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06.05.2021 20:05 Відповісти
..що ..дурнику...замовлену статтю з RU помійки скачав... та ще через гугл транслейт тупенько переклав!!)))) Ти би... дурнику..хоча б переклад прочитав?! Так поспішав ...?))) Офіційний сайт Ейрбаса для тебе гівно...а о то що кацапсини написали...тут дурненьке бистренько спрацювало. EASA...дурновате... три роки тому скасувала заборону на експлуатацію 225 моделі. В Британії авіакомпанія Bristow Helicopters Aerospatiale.. в Норвегії Bristow Norway... в Данії..Канаді продовжується використання цих машин..Сінгапур..Японія... Ой дурнику тупоголове!!!)))
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06.05.2021 22:05 Відповісти
Новый турецкий тяжёлый ударный вертолёт АТАК 2 получит украинские двигатели.Нацгвардия получила 3-й вертолет Airbus Н-225 французского производства, - МВД - Цензор.НЕТ 7715
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06.05.2021 17:37 Відповісти
лучше было бы,украинские двигатели получат новые турецкие вертолеты
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06.05.2021 23:19 Відповісти
Авакян тикать на них буде?
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06.05.2021 17:39 Відповісти
Если начнется полномасштабная война, эти несколько (до десятка) вертолетов собьют в первую же неделю. надо налаживать свое производство.
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06.05.2021 17:40 Відповісти
а смысл ? вертолеты на войне стали бесполезны, красивые игрушки RAH-66 Comanche потому и сняли с произвозства, что в нынешних реалиях войны толку от них уже нет
куда дешевле и эффективнее использовать беспилотники
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06.05.2021 17:45 Відповісти
Не увлекайтесь ! Во времена Хрущева так авиацию уничтожили ,ракетами восхищались.
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06.05.2021 18:23 Відповісти
Не допоможуть.
"Единой системы авиационной безопасности и защиты Министерства внутренних дел Украины".
І від кого ж вони там захищаються?
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06.05.2021 17:42 Відповісти
зебилы, расскажите что для армии закупили
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06.05.2021 17:46 Відповісти
какой бред постить новости о достижениях МВД аж в три вертолета ,когда на сайте МВД висит в розыске майдановец ..И МВД просит его экстрадицию ..Цензор это не плевок Майдану ?
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06.05.2021 17:48 Відповісти
я б вообще все посты про достмжения МВД про мусоров вообще игнорил пока ситуация с экстрадицией из Испании не прояснится ..Так что Цензор Нет плюй на Майдан дальше
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06.05.2021 17:50 Відповісти
Восстановленное старье от которого все отказались в Европе. Есть что расследовать компетентным органам...
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06.05.2021 17:50 Відповісти
Это Ваш дружок Igor L ...из Глевахи рассказал? Вместе в одной палате Вас на ночь привязывают? http://www.airbushelicopters.ru/website/ru/ref/H225_27.html
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06.05.2021 19:35 Відповісти
Ну фсьо, звіздєць злочинності. Такъ пабедімъ Нацгвардия получила 3-й вертолет Airbus Н-225 французского производства, - МВД - Цензор.НЕТ 8046 !
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06.05.2021 17:53 Відповісти
Авакян закупає гелікоптери, катери у Франції, через гарну якість і невелику ціну, через те, що при необхідноті ТО і ремонт можна буде провести в Україні, зекономивши час і кошти, через велику французьку діаспору вірменів та відкати?
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06.05.2021 17:55 Відповісти
а почему свои не сделать ??
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06.05.2021 18:07 Відповісти
сделай )
Вертолёт Эирбас эксплуатируются более чем 3 000 заказчиками в 150 странах мира.
И я думаю из этих 150 стран только у нас вылазят недовольные и спрашивают почему свои не сделать )) От народ )) На какой машине ездишь? Собственного производства или опять иномарка?
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06.05.2021 18:24 Відповісти
думаю уже давно есть. он и по приходу на должность был долларовым миллионером
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07.05.2021 07:10 Відповісти
Хорошие вертолеты. Боевые бы еще закупить... Но тут уже вопросы не к Авакову, а к Министру Обороны, кто у нас кстати нынче?
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06.05.2021 18:21 Відповісти
Все вопросы ишаку, дерьмаку бородатой бабушке.
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06.05.2021 18:25 Відповісти
А 73% кто?
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06.05.2021 18:26 Відповісти
вот реально нахрена Авакову вертолеты? да еще и французские.
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06.05.2021 18:28 Відповісти
Вони беушні, а Аваков їх купує по повній вартості, як нові. А пару сотень мільонів євро на держзакупівлі кладе на кишеню. Може щось і Зєлє капає
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06.05.2021 19:17 Відповісти
Ванька а юлька как же подружка зели и бени ,свою долю тебе подарила?
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06.05.2021 19:56 Відповісти
Так, подарувала. Ти, головне, пий бояру і ягелем закушуй
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07.05.2021 08:41 Відповісти
А никто и не сомневается баран.А пойло ваше я вам оставляю.Ты недоумок как всегда повторяешся.
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07.05.2021 22:28 Відповісти
Евробляха.
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06.05.2021 18:35 Відповісти
... "МЕНТОКРЫЛЫЙ МУССОРШМИДТ",,,
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06.05.2021 20:40 Відповісти
Беушное ГОВНО! Не новое, а БЕУШНОЕ!!!
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06.05.2021 22:02 Відповісти
Може не зовсім гімно, але ресурс вже добряче відпрацювали
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07.05.2021 08:47 Відповісти
 
 