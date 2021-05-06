Нацгвардія отримала 3-й вертоліт Airbus Н-225 французького виробництва, - МВС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
6 травня Національна гвардія отримала третій гелікоптер Airbus Н-225 французького виробництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
Повідомляється, що сьогодні, 6 травня, до Києва прибув третій вертоліт Airbus Н-225 французького виробництва, який поставляється в Національну гвардію України в рамках розвитку Єдиної системи авіаційної безпеки та захисту Міністерства внутрішніх справ України.
До кінця цього року авіація Національної гвардії має поповнитися ще 4-ма вертольотами французької компанії.
"Станом на сьогодні Нацгвардія вже має у своєму арсеналі 3 сучасні повітряні судна, пілоти яких пройшли теоретичне і практичне навчання у своїх колег у Франції. Всього в планах НГУ розширити парк до 12 вертольотів, які будуть використовуватися для оперативного переміщення особового складу на великі відстані для виконання певних завдань, евакуації хворих і поранених, здійснення пошуково-рятувальних заходів", - зазначив командувач НГУ генерал-полковник Микола Балан.
Як раніше зазначив глава МВС України Арсен Аваков, Єдина система авіаційної безпеки і захисту МВС України стане третім за потужністю в Європі після Франції та Німеччини.
"Українські рятувальники, гвардійці і поліцейські будуть одними з перших використовувати передові вертольоти. Головна мета цього проєкту - забезпечити правоохоронців сучасною технікою для виконання їх завдань. Цей проєкт - яскравий приклад ефективної співпраці між Європейським Союзом і Україною і беззаперечно величезний стрибок у технічному забезпеченні підрозділів МВС і Нацгвардії зокрема", - сказано в повідомленні.
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OSLO (Reuters) - Підконтрольна Норвегії нафтова компанія Statoil STL.OL не відновить використання вертольотів Airbus AIR.PA H225 Super Puma Airbus, навіть якщо норвезьке управління цивільної авіації вирішить скасувати заборону, введену після смертельної катастрофи біля Норвегії в квітні, компанія сказав у вівторок.
Нещодавні моделі Super Puma, робочої коні офшорної нафтової промисловості, були заборонені до комерційного руху в Норвегії та Великобританії після аварії, в якій загинули 13 нафтовиків, які летіли з норвезької офшорної нафтової платформи, керованої Statoil.
"Ми не плануємо більше ніколи використовувати цей вертоліт, навіть якщо норвезька влада вирішить скасувати заборону", - заявив речник Statoil Мортен Ік.
«Не має значення, що говорить авіаційне управління. Ми можемо вказати тип вертольота, який ми хочемо використовувати, і ми вже наростили потужність з іншим вертольотом, Сікорським С-92 », - додав він.
Про це повідомляється після того, як профспілки, що представляють нафтовиків, висловили занепокоєння щодо вертольота Н225 і попросили ввести постійну заборону.
Вертоліт, який розбився в квітні, працював на Statoil і експлуатувався канадською групою CHC Helicopter HELIQ.PK [CHCEL.UL].
Норвезькі слідчі за попередніми висновками заявили, що технічна несправність призвела до того, що лопаті головного ротора Super Puma відкрутились від літака, внаслідок чого загинули всі, хто знаходився на борту.
Європейське агентство з авіаційної безпеки скасувало заборону на польоти в жовтні після того, як Airbus містив потенційну слабкість всередині коробки передач.
Але національні заборони на використання нещодавно Super Pumas для комерційного руху залишаються в силі в Норвегії та Великобританії.
Airbus Group висловила розчарування з приводу місцевих заборон.
«Я шкодую щодо часу висловлень Statoil у важкий час для офшорної спільноти в цілому, в той час, коли ми працюємо з норвезькою владою та слідчою групою для вирішення конкретних проблем, що стосуються повернення до експлуатації H225 та AS332- L2 в регіоні », - заявив у вівторок виконавчий директор Airbus Helicopters Гійом Форі.
У жовтні фінансовий директор Airbus Group Харальд Вільгельм висловив припущення, що рішення Великобританії тримати літак наземним пов'язане з рішенням країни вийти з Європейського Союзу.
Британське управління цивільної авіації у відповідь заявило, що рішення стосується виключно безпеки.
Super Puma потрапила під пильну перевірку після серії інцидентів, пов'язаних з проблемами з коробкою передач, включаючи аварію в 2009 році біля Шотландії, в якій ротор також злетів і 16 людей загинули.
Аналітики та керівники галузі кажуть, що питання щодо майбутнього принаймні цивільної версії Super Puma, яка становить 80 відсотків від загальної кількості, зростають, однак Airbus заявляє, що не планує відмовлятися від 18-річної програми.
куда дешевле и эффективнее использовать беспилотники
"Единой системы авиационной безопасности и защиты Министерства внутренних дел Украины".
І від кого ж вони там захищаються?
Вертолёт Эирбас эксплуатируются более чем 3 000 заказчиками в 150 странах мира.
И я думаю из этих 150 стран только у нас вылазят недовольные и спрашивают почему свои не сделать )) От народ )) На какой машине ездишь? Собственного производства или опять иномарка?