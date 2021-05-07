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Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

На честь святкування Дня перемоги 9 травня в Росії підготували виставу, під час якого школярів змусили зображати надгробні пам'ятники загиблих червоноармійців.

Знімок, який це підтверджує, опублікував російський блогер Рустем Адагамов, інформує Цензор.НЕТ.

Судячи з фотографії, вистава відбувалася в актовій залі. Сцена прикрашена плакатом до 9 травня. Дев'ять дітей стоять на колінах, опустивши голови на підлогу, і тримають над собою шматки тканини з іменами і датами життя солдатів, які загинули під час Другої світової війни.

Де і коли саме було зроблено знімок, блогер не вказав.

"Хтось має зупинити це безумство. Країна зовсім здуріла", - прокоментував Адагамов.

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Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни 01
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Топ коментарі
+43
В кацапо-дурдоме все без изменений - болезнь приобрела устойчивую форму психоза... Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 4598
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06.05.2021 21:28
+42
Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 2394
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06.05.2021 23:31
+38
Хорошо. Мордой в пол. Пусть учатся любить великого кормчего Вову Пу.
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06.05.2021 21:28
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В Забайкалье устроили реконструкцию жизни в концлагере

Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 1670
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06.05.2021 22:41 Відповісти
подходящая иллюстрация к определению: "дегенераты"
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06.05.2021 22:47 Відповісти
Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 8880
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06.05.2021 23:03 Відповісти
ужас. Полный мрак
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06.05.2021 22:42 Відповісти
А мне нравится - креативненько.... Я бы ещё учителей раскрасил бы трупными пятнами, сложил штабелями несколько слоёв, а потом сверху набросать хаотично несколько тел.... Праздничная композиция называется - "братская могила"....Кацапы, дарю идею... Не благодарите....
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07.05.2021 19:42 Відповісти
Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 1671
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06.05.2021 22:44 Відповісти
Победобесие. Это их истинная религия.
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06.05.2021 22:47 Відповісти
...у мордорі "...бєз прємєн"(с)
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06.05.2021 22:47 Відповісти
креатив от идиотов!
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06.05.2021 22:48 Відповісти
Питання -
- Що таке Расєя ?
Відповідь -
- Це коли здоровий глузд в агонії з біркой на нозі в морзі відпочиває.

Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 8747
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06.05.2021 23:06 Відповісти
Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 4020
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06.05.2021 23:12 Відповісти
Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 3774
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06.05.2021 23:12 Відповісти
Країна без майбутнього живе минулим...
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06.05.2021 23:16 Відповісти
Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 7840
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06.05.2021 23:16 Відповісти
Мавпи)
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07.05.2021 17:12 Відповісти
Не зря я это лаптекопытное быдло называю говноедами. А что, заслужили. Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 4000
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07.05.2021 17:45 Відповісти
не знаю, как кому, а мне нравится. не успели еще вырасти в ихтамнетов - а уже надгробия
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06.05.2021 23:23 Відповісти
Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 2394
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06.05.2021 23:31 Відповісти
В мемориальном комплексе на месте сожжённой деревни Шуневка в Витебской области для чиновников показали реконструкцию сожжения с танцами.

https://t.me/nexta_tv/15374
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06.05.2021 23:33 Відповісти
Русский МОР называется
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07.05.2021 17:46 Відповісти
даЙОшь картинку - сирийский вагнерфарш ... и баста.
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07.05.2021 00:46 Відповісти
До землі змалечку привчають.
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07.05.2021 01:12 Відповісти
маразм !
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07.05.2021 03:42 Відповісти
и как мы могли с етими дебилами раньше жить в одной стране? Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 151
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07.05.2021 04:59 Відповісти
Не "жить", а - существовать. Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 3090
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07.05.2021 05:38 Відповісти
в основном выходцы с Украины после Сталина держали власть
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07.05.2021 06:34 Відповісти
Кто Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 358
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07.05.2021 07:04 Відповісти
Какие выходцы "С Украины" держали власть? Хрущев, который родом с Курской губернии, а с Украиной его связывало только то, что он просил разрешения у Джугашвили подписывать расстрельные списки на украинцев во время Большого террора да любил носить вышиванку? Или другие Микояны с Кагановичами?
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07.05.2021 07:05 Відповісти
может вы имеете ввиду ето? Брежнев, Леонид Ильич родился 19 декабря 1906 Каменское, Екатеринославская губерния, Российская империя
так кто с Украины держал власть в ссср?
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07.05.2021 07:48 Відповісти
Нееее, не ответит....
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07.05.2021 09:23 Відповісти
В моей коллекции пополнение.
Эта тема никогда не умрет - https://censor.net/ru/forum/3062887/pobedobesie

Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 7293
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07.05.2021 07:32 Відповісти
ужос! как хорошо что ссср сдох! правда вонь еще осталась
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07.05.2021 07:51 Відповісти
Таких, хто рветься "На Берлін!" - на паРаші багато. Ось ще декілька з колекції:

Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 1553
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07.05.2021 13:03 Відповісти
Бг-г-г-г... панама-подставка для олiвцiв - на бестолковке... репортеры Шрайбикус , итить их нелево... ХЕХ...
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07.05.2021 13:29 Відповісти
Гондон собі на голову натягни і розказуй усенькому світові,як напаРаші х*** вогарно живеться.
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07.05.2021 15:39 Відповісти
Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 4993

От що буває, коли від чистого серця побажати комусь недоброму: щоб тобі прутень на лобі виріс.
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07.05.2021 17:19 Відповісти
Дааа, только тебе, малец, чтобы "На Берлин" отправиться, надо визу получить)
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07.05.2021 18:24 Відповісти
Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 6307
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07.05.2021 13:04 Відповісти
Жесть - ответка Русту?... Дитсадок "Малятко" на прогулянцi.
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07.05.2021 13:31 Відповісти
Ну що ттут сказати? Нічого в голову не лізе,окрім одного: паРашорузиже дебіле.
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07.05.2021 15:31 Відповісти
Дурдом закрили...
Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 8744
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07.05.2021 17:17 Відповісти
Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 2075
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07.05.2021 17:19 Відповісти
Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 9906
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07.05.2021 13:05 Відповісти
Лучше за утопленкой - на Берлин, вон скока звездочек на борту после капремонтов.
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07.05.2021 13:33 Відповісти
На Берлін!, і коліноприклонно просити німців обміняти оту концервну ВАЗобанку на шикарний "Мерседес".Говнюки засрані.
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07.05.2021 15:34 Відповісти
Пляяяяяя.......шизофренія тільки крепчає....Тут вже і атомна бімба не допоможе.
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07.05.2021 08:02 Відповісти
Налицо проявление культа смерти в "скрепах".
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07.05.2021 08:05 Відповісти
Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 5577
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07.05.2021 09:02 Відповісти
истинный победитель.... снабдить его колорадо-ленточкой для шланга и пусть марширует по красной площади, на против мавзолея.
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07.05.2021 13:27 Відповісти
Правильно. Пусть привыкают к земле, скоро пригодится.
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07.05.2021 09:22 Відповісти
Ну ладно дети - не смышленные еще. Но ведь у них есть родители! Всему взрослому населению РФ выключили мозг?
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07.05.2021 10:07 Відповісти
Трохи не так. Переважна більшість дорослого населення давно вибухала залишки мозку.
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07.05.2021 17:15 Відповісти
скажите им кто-нибудь, что та война уже закончилась
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07.05.2021 10:18 Відповісти
а вот и фигушки... кацапы до сих пор - в состоянии ВМВ с японцами.
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07.05.2021 13:36 Відповісти
Москалі - без війни не можуть Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 5019
Російсько-українська війна уже 8-й рік триває !
І майже кожен день є смерті та поранені ...
Закінчення цієї війни і не видно ..., а закінчення можливе тільки після звільнення Донбасу та Криму Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 4614
Або , чи + -розвалу РФ Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 4582
КаРФаген має бути розрушений !
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07.05.2021 13:59 Відповісти
Думали шо ето дно пока снизу не постучали...
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07.05.2021 10:34 Відповісти
Няхай прывыкаюць. Вось падрастуць і ператворацца ў помнікі гадоў так у 18-25.
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07.05.2021 11:57 Відповісти
Нехай звикають.
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07.05.2021 12:00 Відповісти
********
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07.05.2021 12:19 Відповісти
Від цієї недокраїни треба відгородитися 30-метровою стіною, це просто лепрозорій ватного світу.
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07.05.2021 13:55 Відповісти
Я реально чекала «день побєдобєсія», щоб подивись, яку ще фігню вигадали орки. Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 7329
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07.05.2021 15:26 Відповісти
Не сумнівайтеся: дурного глузду їм завше вистачить, щоб утнути... щось збіса зкріпне.
Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 2189
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07.05.2021 17:13 Відповісти
Взагалі,гарна постановка. Тільки трохи "нє таво-єтава", трохи попутались. Отая постановка більше підходить до сльозного жалю за припиз***женими на Донбасі паРашогамадрилами.
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07.05.2021 15:46 Відповісти
Carthago delenda est (укр. «Карфаген має бути зруйнований») (Вікі)
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07.05.2021 16:12 Відповісти
Нема спокою їб###утим.
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07.05.2021 17:07 Відповісти
Я б дуже здивувався, якби москалі чогось такого не витворили. А так - усе в нормі: маразм крєпчаєт на расєє...
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07.05.2021 17:11 Відповісти
Пусть привыкают. Для них война ещё не закончилась.
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07.05.2021 17:17 Відповісти
Почему же сразу "заставили"? Может, они сами попросились... Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 5131
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07.05.2021 19:14 Відповісти
Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 870
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07.05.2021 20:23 Відповісти
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