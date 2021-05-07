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Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
На честь святкування Дня перемоги 9 травня в Росії підготували виставу, під час якого школярів змусили зображати надгробні пам'ятники загиблих червоноармійців.
Знімок, який це підтверджує, опублікував російський блогер Рустем Адагамов, інформує Цензор.НЕТ.
Судячи з фотографії, вистава відбувалася в актовій залі. Сцена прикрашена плакатом до 9 травня. Дев'ять дітей стоять на колінах, опустивши голови на підлогу, і тримають над собою шматки тканини з іменами і датами життя солдатів, які загинули під час Другої світової війни.
Де і коли саме було зроблено знімок, блогер не вказав.
"Хтось має зупинити це безумство. Країна зовсім здуріла", - прокоментував Адагамов.
Топ коментарі
+43 Игорь Монахов
показати весь коментар06.05.2021 21:28
+42 Jimmy Hill
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+38 aleks kyb
показати весь коментар06.05.2021 21:28
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- Що таке Расєя ?
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- Це коли здоровий глузд в агонії з біркой на нозі в морзі відпочиває.
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так кто с Украины держал власть в ссср?
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От що буває, коли від чистого серця побажати комусь недоброму: щоб тобі прутень на лобі виріс.
Російсько-українська війна уже 8-й рік триває !
І майже кожен день є смерті та поранені ...
Закінчення цієї війни і не видно ..., а закінчення можливе тільки після звільнення Донбасу та Криму
Або , чи + -розвалу РФ
КаРФаген має бути розрушений !