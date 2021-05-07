До газової труби житлового будинку в центрі Одеси прив'язали гранату. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До газової труби житлового будинку №11 на Кінній вулиці прив'язали предмет, що нагадує бойову гранату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думська".

Як повідомляють очевидці, пристрій з розтяжкою виявили над квартирою молодої дівчини.

У ДСНС інцидент поки не коментують. Мешканців будинку евакуювали. На місці працюють рятувальники та поліція.

Як пише "Українська служба інформації", вхід до будинку огородили стоп-стрічкою.

"Примотати до квартири дівчини. Якби вона була вдома і виходила, граната, мабуть, вибухнула б. Це навпроти фасадного флігеля, всередині двору. Ми навіть не можемо припустити, кому таке попередження, або це не попередження, ми не знаємо", - зазначила очевидиця подій.

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В 00:04 вибухотехніки вийшли з будинку і почали впускати людей всередину. Тривають слідчі дії, мешканців впускають по одному, фотографують і беруть свідчення.

Повідомляється, що двері, до яких була прив'язана розтяжка, належать дівчині.





Фото: УСІ