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граната (739) Одеса (4014)

До газової труби житлового будинку в центрі Одеси прив'язали гранату. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

До газової труби житлового будинку №11 на Кінній вулиці прив'язали предмет, що нагадує бойову гранату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думська".

Як повідомляють очевидці, пристрій з розтяжкою виявили над квартирою молодої дівчини.

У ДСНС інцидент поки не коментують. Мешканців будинку евакуювали. На місці працюють рятувальники та поліція.

До газової труби житлового будинку в центрі Одеси привязали гранату 01

Як пише "Українська служба інформації", вхід до будинку огородили стоп-стрічкою.

"Примотати до квартири дівчини. Якби вона була вдома і виходила, граната, мабуть, вибухнула б. Це навпроти фасадного флігеля, всередині двору. Ми навіть не можемо припустити, кому таке попередження, або це не попередження, ми не знаємо", - зазначила очевидиця подій.

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До газової труби житлового будинку в центрі Одеси привязали гранату 02

В 00:04 вибухотехніки вийшли з будинку і почали впускати людей всередину. Тривають слідчі дії, мешканців впускають по одному, фотографують і беруть свідчення.

Повідомляється, що двері, до яких була прив'язана розтяжка, належать дівчині.

До газової труби житлового будинку в центрі Одеси привязали гранату 03
До газової труби житлового будинку в центрі Одеси привязали гранату 04
Фото: УСІ

Автор: Наталя Джума
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До прЕдмета схожого на трубу прив"язали прЕдмет схожий на гранату.
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07.05.2021 08:29 Відповісти
для похожего на девушку.
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07.05.2021 08:41 Відповісти
фоторепортаж с места событий ,молния
-Васыль что вы видите ,это связано с 2 мая ? Васыль ?
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07.05.2021 08:33 Відповісти
какой то чел примотнул до утра гранату, чтобы не нести домой. по утру планировал забрать.. какой же одессит в это время ходит без гранаты ???
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07.05.2021 10:01 Відповісти
"Повідомляється, що двері, до яких була прив'язана розтяжка, належать дівчині." хм
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07.05.2021 10:16 Відповісти
..."Примотали к квартире девушки." До газової труби житлового будинку в центрі Одеси прив'язали гранату - Цензор.НЕТ 8899
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07.05.2021 10:31 Відповісти
Газовики за неуплату?
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07.05.2021 11:42 Відповісти
К двери была привязана граната. Сообщается, что дверь принадлежит девушке(с).
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07.05.2021 13:56 Відповісти
 
 