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Чоловік напоїв 9-річного хлопчика горілкою на Одещині, дитину доставили до лікарні. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Одещині в місті Чорноморськ чоловік напоїв 9-річного хлопчика горілкою. Дитину в стані сильного алкогольного сп'яніння доставили до лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє "Муніципальна варта" Чорноморської міської ради.

"Повідомили про чоловіка, який напоїв малолітню дитину горілкою на парковці міського пляжу. Після встановлення місця знаходження чоловіка з дитиною, група швидкого реагування Муніципальної варти з'ясувала, що хлопчик 9 років перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.

Дитину негайно доставлено до приймального відділення Чорноморської лікарні, чоловіка до Одеського районного управління поліції №2.

Деталі з'ясовуються.

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Чоловік напоїв 9-річного хлопчика горілкою на Одещині, дитину доставили до лікарні 01
Чоловік напоїв 9-річного хлопчика горілкою на Одещині, дитину доставили до лікарні 02
Чоловік напоїв 9-річного хлопчика горілкою на Одещині, дитину доставили до лікарні 03
Чоловік напоїв 9-річного хлопчика горілкою на Одещині, дитину доставили до лікарні 04
Чоловік напоїв 9-річного хлопчика горілкою на Одещині, дитину доставили до лікарні 05

Автор: Наталя Джума
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Тю, та я такое сплошь и рядом в регионах видел. Ну не до больницы конечно, но регулярно во время бухича наблюдал как взрослые своим чадам (5-10 лет) по тридцать грам набуравлилвали "нэхай привыкають". Причём у детей эта гадость никакого восторга не вызывала. На вопрос "нахера?" в ответ было полное недоумение "а шо такова?".
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07.05.2021 11:15 Відповісти
да ну . в каких таких регионах ты такое видел ?
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07.05.2021 13:14 Відповісти
Из новости абсолютно не понятно - это был его ребенок или посторонний?
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07.05.2021 11:20 Відповісти
козлина тупоголовая... пусть бы себя напоил антифризом...
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07.05.2021 11:31 Відповісти
В лаптестане уже норма когда 9-ти летние дети бухают
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07.05.2021 11:34 Відповісти
да и в ордло тоже
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07.05.2021 11:37 Відповісти
Ох уж эта варта! не дала пропитать ребетенка рюзьге духом. Только водку перевели...
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07.05.2021 11:36 Відповісти
Одеса- мама. Там срюзький дух, там сруссю пахне! Ненавиджу Одесу за її ватність та совковість. Зайдіть тільки на фейсбук групу "Моя Одеса". Це жах....
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07.05.2021 15:33 Відповісти
 
 