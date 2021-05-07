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Вимагали 20 тис. грн "відкупних": у Тернополі під час одержання хабаря затримали патрульних поліцейських. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Співробітники сектору реагування патрульної поліції Тернополя вимагали в одного з водіїв 20 тис. гривень неправомірної вигоди, погрожуючи притягненням до адміністративної відповідальності. На передачі коштів поліцейських затримали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки НПУ у Facebook.

"До Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ звернувся чоловік та поскаржився на протиправні дії співробітників поліції. Поліцейські вимагали у нього 20 000 гривень хабаря", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що заявник рухався на власному автомобілі, коли його зупинили співробітники сектору реагування патрульної поліції (СРПП) міста Тернополя. Без оформлення відповідних документів у чоловіка вилучили водійське посвідчення та пригрозили складанням адміністративної постанови за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП.

Вимагали 20 тис. грн відкупних: у Тернополі під час одержання хабаря затримали патрульних поліцейських 01

"За "врегулювання ситуації" поліцейські запропонували водію надати їм "відкупні".

Відразу після одержання неправомірної вигоди співробітників СРПП затримали на місці злочину працівники внутрішньої безпеки НПУ, СБУ та Державного бюро розслідувань. В автомобілі поліцейських проведено обшук", - повідомили ДВБ.

Вимагали 20 тис. грн відкупних: у Тернополі під час одержання хабаря затримали патрульних поліцейських 02

Наразі слідчі ДБР, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури, вже вручили підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України одному з фігурантів. У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України його затримано. Вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації дій інших співробітників. Крім того, наказом керівництва ГУНП у Тернопільській області викритих поліцейських буде звільнено з поліції.

Також дивіться: На Львівщині під час одержання 3 тис. дол. хабаря затримано офіцера поліції, - ДБР. ФОТО

Вимагали 20 тис. грн відкупних: у Тернополі під час одержання хабаря затримали патрульних поліцейських 03
Вимагали 20 тис. грн відкупних: у Тернополі під час одержання хабаря затримали патрульних поліцейських 04
Фото: ДВБ/ Facebook

Вимагали 20 тис. грн відкупних: у Тернополі під час одержання хабаря затримали патрульних поліцейських 05

Автор: Наталя Джума
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Ага ,попались сволочи - пятнашкой по рогам недоноскам ... Требовали 20 тыс. грн "откупных": в Тернополе при получении взятки задержали патрульных полицейских - Цензор.НЕТ 9534
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07.05.2021 11:30 Відповісти
Жадные твари.
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07.05.2021 11:32 Відповісти
Может поспешили назвать полицией, из-за таких мразей.
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07.05.2021 11:41 Відповісти
брали хабар в мусорской форме и судите в форме
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07.05.2021 12:08 Відповісти
Дивлючись щоденну статистику затримань правоохоронців, випливає питання:
серед правоохоронців не злочинці є?
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07.05.2021 21:17 Відповісти
 
 