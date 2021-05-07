Двоє зловмисників заживо спалили 41-річного чоловіка в Києві, бо він образив дитину, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зловмисник із товаришем вирішив "поквитатися" з незнайомцем через те, що той образив його малолітнього сина. Вони облили чоловіка займистою речовиною і підпалили. Постраждалого з опіками 80% тіла госпіталізували до лікарні, де він помер. За скоєне затриманим загрожує довічне позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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За даними поліції, вчора близько 19:30 від перехожих надійшла інформація про те, що на проспекті Георгія Гонгадзе просить про допомогу людина, в якої загорівся одяг. На місце події негайно прибули працівники ДСНС, лікарі та працівники поліції.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив про те, що упродовж двох годин правоохоронці затримали осіб, причетних до вказаної події: "Ми встановили, що у недобудову до 41-річного чоловіка прийшли двоє місцевих мешканців, які спочатку вчинили конфлікт, побили його, а потім облили легкозаймистою речовиною та підпалили. Упродовж двох годин ми встановили особи цих чоловіків та затримали за їхнім місцем мешкання. Свої дії затримані пояснили тим, що потерпілий начебто образив сина одного з них, через що вони вирішили помститися. Від травм потерпілий помер у лікарні".

Слідчі затримали правопорушників у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ними виявилися уродженці Києва, 1997 і 2002 років народження, раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності.

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"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 15 пункту четвертому та дванадцятому статті 115 (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб та з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі готують повідомлення про підозру затриманим та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. За скоєння тяжкого злочину фігурантам загрожує довічне позбавлення волі", - додав Крищенко.



Фото: сайт Нацполіції