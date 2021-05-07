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Двоє зловмисників заживо спалили 41-річного чоловіка в Києві, бо він образив дитину, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Зловмисник із товаришем вирішив "поквитатися" з незнайомцем через те, що той образив його малолітнього сина. Вони облили чоловіка займистою речовиною і підпалили. Постраждалого з опіками 80% тіла госпіталізували до лікарні, де він помер. За скоєне затриманим загрожує довічне позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними поліції, вчора близько 19:30 від перехожих надійшла інформація про те, що на проспекті Георгія Гонгадзе просить про допомогу людина, в якої загорівся одяг. На місце події негайно прибули працівники ДСНС, лікарі та працівники поліції.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив про те, що упродовж двох годин правоохоронці затримали осіб, причетних до вказаної події: "Ми встановили, що у недобудову до 41-річного чоловіка прийшли двоє місцевих мешканців, які спочатку вчинили конфлікт, побили його, а потім облили легкозаймистою речовиною та підпалили. Упродовж двох годин ми встановили особи цих чоловіків та затримали за їхнім місцем мешкання. Свої дії затримані пояснили тим, що потерпілий начебто образив сина одного з них, через що вони вирішили помститися. Від травм потерпілий помер у лікарні".

Двоє зловмисників заживо спалили 41-річного чоловіка в Києві, бо він образив дитину, - поліція 01

Слідчі затримали правопорушників у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ними виявилися уродженці Києва, 1997 і 2002 років народження, раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності.

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Двоє зловмисників заживо спалили 41-річного чоловіка в Києві, бо він образив дитину, - поліція 02

"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 15 пункту четвертому та дванадцятому статті 115 (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб та з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі готують повідомлення про підозру затриманим та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. За скоєння тяжкого злочину фігурантам загрожує довічне позбавлення волі", - додав Крищенко.

Двоє зловмисників заживо спалили 41-річного чоловіка в Києві, бо він образив дитину, - поліція 03
Фото: сайт Нацполіції

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+67
Ну если нет мозгов - пусть сидят и тем более не размножаются......
Может ребенку повезет и мама найдет более адекватного отчима....
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07.05.2021 12:19
+38
Навіть із замазаними мордами видно, що підозрювані - типове бидло,хоча їхні ротствєннікі будуть волати про атлічьнихсємьянінов.
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07.05.2021 12:25
+35
В спортивних костюмах? Чому мене це не дивує? Типова гопота!
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07.05.2021 12:23
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Ну если нет мозгов - пусть сидят и тем более не размножаются......
Может ребенку повезет и мама найдет более адекватного отчима....
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07.05.2021 12:19 Відповісти
уверен что и сын такой же.
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07.05.2021 13:04 Відповісти
Діти не побачать своїх папаш вже ніколи. Пожиттєве - відповідне злочину покарання!
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07.05.2021 21:20 Відповісти
биомусор плодит биомусор...
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07.05.2021 14:42 Відповісти
Алкогопота.
Або ж з хорошими знайомствами.
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07.05.2021 12:20 Відповісти
вот уверен что есть прмиес Богоизбранного народца у поджигателей...с одной стороны а с иной вяликоватный ублюдочный набор скрепных хромосом...
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07.05.2021 12:27 Відповісти
Местная быдлота, которой сейчас в Киеве видимо-невидимо.
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07.05.2021 13:02 Відповісти
та ее и по всей Украине хватает
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07.05.2021 13:46 Відповісти
та ладно, быдла хватает даже в Тегусигальпе, даже в Хайфе, не говоря о прочем как и тут вот.
и если бы сожженный был таки кто-то нормальный, то уже бы подняли вой про *зов, или про других тех шо не любят, даже не кланяются тем кому надо.
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07.05.2021 13:14 Відповісти
Деградантов тоже надо сжечь, люди послетали с катушек совсем..
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07.05.2021 12:21 Відповісти
Звереет народ потихоньку ....а может уже и не потихоньку ... Двое злоумышленников заживо сожгли 41-летнего мужчину в Киеве, потому что тот оскорбил ребенка, - полиция - Цензор.НЕТ 5680
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07.05.2021 12:22 Відповісти
скорее тупеет. сказывается отсутствие воспитания и элементарного планирования, как от государства, так и в семье. типа, само вырастет - и хорошо. и вот - выросло(и). а когда такое происходит в массовом количестве (а еще и с помощью "государства", как на территориях бывшей рф) то это полный п*здец, дебилы порождают дебилов и поощряются сверху, результат очевидно печальный. у нас еще весьма локально и шелково - и то кое-кто уже начинает прозревать, хотя возможно уже поздно.
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07.05.2021 12:44 Відповісти
Из-за нездоровой судебной системы создается иллюзия безнаканности, что сносит крышу склонным к правонарушениям.
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07.05.2021 13:47 Відповісти
Серый Вовк,такие преступления были всегда, биомусора всегда хватало
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07.05.2021 18:45 Відповісти
В спортивних костюмах? Чому мене це не дивує? Типова гопота!
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07.05.2021 12:23 Відповісти
Навіть із замазаними мордами видно, що підозрювані - типове бидло,хоча їхні ротствєннікі будуть волати про атлічьнихсємьянінов.
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07.05.2021 12:25 Відповісти
Википедия гласит: Злоумышленник - лицо, замыслившее преступление или совершившее ранее задуманное преступление.

Судя по информации (Злоумышленник?!): они заранее знали о том, что убиенный оскорбит ребенка...
или я что-то недопонял?
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07.05.2021 12:28 Відповісти
а хіба замислити злочин вони не могли вже після того, як загиблий "аскарбіл рібьонка"?
якщо тобі несила вибудувати хронологічний порядок подій, то може й не берися за те? бо так і не поймьош, а голівка болітиме...
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07.05.2021 12:34 Відповісти
Красиво)))
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08.05.2021 00:33 Відповісти
Да нет они заранее знали что убьют!
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07.05.2021 12:58 Відповісти
Значит, просто злочинець! Двоє зловмисників заживо спалили 41-річного чоловіка в Києві, бо він образив дитину, - поліція - Цензор.НЕТ 9049
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08.05.2021 11:13 Відповісти
Недопонял
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12.05.2021 15:16 Відповісти
А все остальные, которые выше не вразумели - дегенераты...чада вам не простят ибо не йух1
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12.05.2021 15:23 Відповісти
Звірі. Ненавиджу.
Неможна так з людьми за образу. Відповідати силою (двоє на одного) прояв слабкості...
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07.05.2021 12:29 Відповісти
звери не сжигают даже других зверей поэтому лучше назвать их монстрами
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07.05.2021 12:34 Відповісти
Это уже совсем дно, даже не могу понять как могло такое прийти в голову, хотя, в пустую, могло и залететь.
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07.05.2021 12:51 Відповісти
очень просто могло произойти. Сынок имел привычку с детства околачиваться в заброшках и недостроях. Встретили бомжа, режили растопырить пальцы перед ним, в том числе на ногах. Бомж возможно дал отпор, так как был физически крепче. Те побежали к быдлопапам жаловаться. А быдлопапа рождён от быдломамы-одиночки с уличным воспитанием.
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07.05.2021 15:35 Відповісти
Так тут молодые типы, им по 20...24года. Там ребёнку ну года 3..4 если таковой есть вообще.
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07.05.2021 15:53 Відповісти
там типок уже с характерными залысинами которые под тридцатник только выходят.
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07.05.2021 15:58 Відповісти
Львы напр. кушают, или убивают приплод другого носителя кое-чего, но то природа. ну так, на защиту зверей - им Яхве так приказал то)
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07.05.2021 13:17 Відповісти
Скорее всего это такие же продырявленные ватаны,как и ты.
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07.05.2021 12:47 Відповісти
У людей чомусь склалась така думка, що життя бомжа нічого не коштує і його вбивати можна.
___________
Бомж ютивсь в недобудові. Це від недостатньої кількості притулків і ребцентрів. Тому мер має теж проходити по справі.
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07.05.2021 12:37 Відповісти
а скільки таких центрів збудувала вОна? чи зубожілій вистачило тільки на хатинку для тітки, в якій сама ж і живе?
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07.05.2021 14:06 Відповісти
сулєма, коли твоя бахіня відповість за оце неподобство?
Двоє зловмисників заживо спалили 41-річного чоловіка в Києві, бо він образив дитину, - поліція - Цензор.НЕТ 1878
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07.05.2021 16:06 Відповісти
або за це?
Двоє зловмисників заживо спалили 41-річного чоловіка в Києві, бо він образив дитину, - поліція - Цензор.НЕТ 8029
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07.05.2021 16:09 Відповісти
Уйди с дороги. Ты свое уже откукарекала!
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07.05.2021 16:47 Відповісти
кому це адресовано?
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07.05.2021 16:48 Відповісти
А еще, ст. 47 Конституции гарантирует право на жилье!
Когда-то его можно было получить даже от государства, а при Кличко нельзя купить даже за свои деньги ибо его дружки их могут просто украсть!
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08.05.2021 11:21 Відповісти
Мусор генетический. Пусть сидят.
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07.05.2021 12:46 Відповісти
Полностью расчеловеченные мрази: сжечь человека живьём по причине мелкого бытового конфликта - это в сознание не вмещается...
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08.05.2021 08:58 Відповісти
Те, кто развлекаясь, издеваются над бомжами, были всегда.
И никакой ребёнок тут не при чём.
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07.05.2021 12:46 Відповісти
Думаю ребенок - точная быдлокопия одного из "папаш"
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07.05.2021 13:06 Відповісти
Это само собой
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07.05.2021 13:26 Відповісти
Яжемамы и яжепапы - конченое быдло.
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07.05.2021 12:47 Відповісти
Какая дичь 😡
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07.05.2021 12:53 Відповісти
Дичь это куртка Степанова при нищих медработниках, это биомусор
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07.05.2021 13:31 Відповісти
Судя по возрасту поджигателей сын должен еще в коляске сидеть. Они что, коляску возле стройки оставили пока в наливайку ходили, а потом кроха наагукала папам про оскорбление?
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07.05.2021 12:54 Відповісти
В тот момент, когда они поджигали и били того мужика, наверняка, чувствовали себя суперменами, очень хотелось бы что бы за такое жестокое преступление они навсегда присели на зону, будет время подумать, хотя, думать то нечем.
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07.05.2021 12:58 Відповісти
так часто бандючки "тренируются", так везде - типо вступление в банду = надо бы что-то сделать такое шоб не сильно искали и никто из банды не вышел живым.
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07.05.2021 13:19 Відповісти
Надо узнать, чем бомжара "оскорбил" пацана.

Если сексуальные приставания - ну, мужиков можно если не простить, то понять.
Если попросил на водку, а малой просто перепугался, и папаша убил бомжа не за что фактически - это другое дело.
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07.05.2021 13:00 Відповісти
Про сексуальные приставания вспомнился старый анекдот про бомжа и девушку. Не буду воспроизводить полностью, но заканчивается так - судя по тому, как складывается беседа, о минете не может быть и речи?
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07.05.2021 13:10 Відповісти
Мусора нашли лохов, чтобы поживиться,
Им нужен адвокат, это не убийство, мусора хотят денег ...
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07.05.2021 13:18 Відповісти
Не убийство? Серьезно? А что, невинные детские шалости?
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07.05.2021 13:22 Відповісти
Адвокат возьмёт бабла, часть судье и будут телесные средней, не знаю,
Эти двое ничем не лучше большинства депутатов, судей и прочих
Мусоров, вы представляете, что такое пожизненное ?
Если бомж приставал к ребёнку, то ему медаль положена ?
*********** на мусора какого нибудь,который на газоне припарковался итд, узнаете
, что такое справедливость в Украине ,
Если что, Вадима Бойко, Георгия Гонгадзе убили
И нихера, за Бойко Кравчук сказал, что телевизор взорвался ...
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07.05.2021 13:30 Відповісти
Мразь и в Африке мразь. По их поведению видно что ихним воспитанием никто не занимался. Их улица воспитывала. .Ну, а на улице рулят понты..Каждый мнит себя пупом земли... Куда мы катимся....Ужас.
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07.05.2021 13:21 Відповісти
Фредди Крюггер будет мстить после сожжения
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07.05.2021 13:24 Відповісти
Если пожизненное то зря они сдавались,
Хотя для этого нужен ствол ...
Чем мусора убивающие и насилующие лучше ?
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07.05.2021 13:34 Відповісти
Чувак, лягай в лікарню, поки нічого не скоїв. Потім подякуєш мені.
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07.05.2021 13:54 Відповісти
Прочитай пост ниже, поясни, чем им хуже, если бы
Они пару тройку мусоров бы утилизировали ?
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08.05.2021 12:34 Відповісти
Двоє зловмисників заживо спалили 41-річного чоловіка в Києві, бо він образив дитину, - поліція - Цензор.НЕТ 113
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07.05.2021 13:38 Відповісти
Это жертва охоты на человека, устроенной
Представителями власти государства
Украина, мент, прокурор и нардеп убили его,
Сперва погоняв джипом по полю, после этого
Отделение мусоров снабдило труп пистолетами и *******,
В итоге нардеп опять нардеп, мусора в шоколаде,
Государство гниль
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07.05.2021 13:41 Відповісти
Ну и крищенко на страже законов бандитов, с геращенком, мрази
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07.05.2021 13:43 Відповісти
Падла Лозинський знову при владі, грошах та зв.язках. А Тимошонка зараз захищає агромафію, які за безцінь орендували землю в селян-кріпаків. Лозинський - це людина аферистки та брехливої баби - Тимошонки

http://farysei.narod.ru/bratva/safari.html
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07.05.2021 15:30 Відповісти
чем дальше будет разделение между бедными и богатыми, тем ситуация буде плачевнее
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07.05.2021 13:47 Відповісти
Та ні, тут про бидлос йдеться. Незалежно від достатку в них є потреба до свавілля. Тому вони, користуючись особливим статусом дітей у суспільстві, пхають своїх дітей поперед себе у будь-якій конфліктній ситуації (навмисно загострюючи ситуацію до краю), впевнені що будуть мати перевагу якщо дійде до законного розгляду справи, .
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07.05.2021 14:06 Відповісти
Тепер цих дебілів за гроші платників податків все життя утримувати( Краще їх було б стратити, тай питання закрите.
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07.05.2021 14:22 Відповісти
да кунешно "два папаши" , *****, - два отморозка поиздевались над бомжом и придумали себе отмазку про "распятого мальчика"...
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07.05.2021 14:48 Відповісти
Нелюди, у що зараз перетворились люди... Страшний час - за грати їх, щоб світу більше не бачили ніколи!
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07.05.2021 15:31 Відповісти
В первую очередь,это Аваков засиделся на своем месте. Слишком продолжительное время он ничего не предпринимает для наведения надлежащего порядка на улицах наших населенных пунктов. Боров Геращенко, так же должен освободить не надлежащую ему должность.Сапожник должен тачать сапоги, а повар готовить еду. Расплодилось быдло, особенно в столице и городах миллиониках, чувствующих себя хозяевами жизни. Должна быть ужесточена криминальная ответственность к этой волчей стае пока еще не поздно. Слишком много оружия в руках бандитской своры.
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07.05.2021 16:42 Відповісти
Два дебила...
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07.05.2021 16:43 Відповісти
97 и 2002 года рождения. Это какого возраста у них могут быть дети. Разве возможно оскорбить младенца? Что за ****₽жь. Оскорбил друга- типичная отмазка/ повод дое₽аться у быдлоты. Они просто садисты и их место в одиночке.
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07.05.2021 19:11 Відповісти
Как растут люди в стране? Начинается с игрушек в телефонах, потом Кварталы, потом Голый Боротька... Там все просто, простые решения, восемь жизней, так и вырастает поколение за поколением инфантилов, воспринимающих окружающий мир отражением электрической игрушки...
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08.05.2021 00:22 Відповісти
19 и 24 года. Даже сами жить не начали. Умышленное групповое убийство в изощренной форме. Оставили место преступление. Вместо политических шоу надо крутить криминал. Психически накручивают. Все злые. Люди не улыбаются. Вопрос не в том сколько дадут. А что дальше. Популизируйте спорт, сериалы правильные. Почему кому то можно с автомптом сниматься...
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08.05.2021 02:28 Відповісти
Вбивцям Каті Гандзюк дали 6 років, знаходження в СІЗО зараховувалося 1 за 2, тобто відседять років 4. І це за вбивство з особливою жорстокістю. Складається враження, що влада навмисно створила таку ситуацію в країні, щоб народ не почувався в безпеці, щоб жив у страху.
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08.05.2021 10:33 Відповісти
есть ситуации когда сизо вообще не защитывается в украинском суде , могу предоставить доказательства и номера дел
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08.05.2021 10:47 Відповісти
здесь другая причина - коррупционній судья, віносящий такие приговорі имеет миллионніе баріши.
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08.05.2021 12:15 Відповісти
І щоб народ масово виїжджав з країни, не заважав надзлочинцям випотрошувати нашу землю.
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08.05.2021 10:36 Відповісти
а судья мразь отпустит его домой под арест потому шо у него дети и характеристика положительная , твари судейские шоб ваши дети так дохли Двоє зловмисників заживо спалили 41-річного чоловіка в Києві, бо він образив дитину, - поліція - Цензор.НЕТ 9791
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08.05.2021 10:46 Відповісти
Не подходит нам отмена высшей меры....Сколько мразоты кормим ....и ради чего?
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08.05.2021 10:49 Відповісти
Существенный недостаток общества,то,что люди берут на себя функции закона,не полиция,прокуратура,а рядовые граждане,никакой воспитанности,на каждом шагу избивать,избивать.В Чехии за такое по максимуму,лет 20 и выше.
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28.07.2021 10:29 Відповісти
 
 