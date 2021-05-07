Двоє зловмисників заживо спалили 41-річного чоловіка в Києві, бо він образив дитину, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Зловмисник із товаришем вирішив "поквитатися" з незнайомцем через те, що той образив його малолітнього сина. Вони облили чоловіка займистою речовиною і підпалили. Постраждалого з опіками 80% тіла госпіталізували до лікарні, де він помер. За скоєне затриманим загрожує довічне позбавлення волі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
За даними поліції, вчора близько 19:30 від перехожих надійшла інформація про те, що на проспекті Георгія Гонгадзе просить про допомогу людина, в якої загорівся одяг. На місце події негайно прибули працівники ДСНС, лікарі та працівники поліції.
Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив про те, що упродовж двох годин правоохоронці затримали осіб, причетних до вказаної події: "Ми встановили, що у недобудову до 41-річного чоловіка прийшли двоє місцевих мешканців, які спочатку вчинили конфлікт, побили його, а потім облили легкозаймистою речовиною та підпалили. Упродовж двох годин ми встановили особи цих чоловіків та затримали за їхнім місцем мешкання. Свої дії затримані пояснили тим, що потерпілий начебто образив сина одного з них, через що вони вирішили помститися. Від травм потерпілий помер у лікарні".
Слідчі затримали правопорушників у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ними виявилися уродженці Києва, 1997 і 2002 років народження, раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності.
"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 15 пункту четвертому та дванадцятому статті 115 (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб та з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі готують повідомлення про підозру затриманим та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. За скоєння тяжкого злочину фігурантам загрожує довічне позбавлення волі", - додав Крищенко.
Будь ласка, зачекайте...
Может ребенку повезет и мама найдет более адекватного отчима....
Або ж з хорошими знайомствами.
и если бы сожженный был таки кто-то нормальный, то уже бы подняли вой про *зов, или про других тех шо не любят, даже не кланяются тем кому надо.
Судя по информации (Злоумышленник?!): они заранее знали о том, что убиенный оскорбит ребенка...
или я что-то недопонял?
якщо тобі несила вибудувати хронологічний порядок подій, то може й не берися за те? бо так і не поймьош, а голівка болітиме...
Неможна так з людьми за образу. Відповідати силою (двоє на одного) прояв слабкості...
___________
Бомж ютивсь в недобудові. Це від недостатньої кількості притулків і ребцентрів. Тому мер має теж проходити по справі.
Когда-то его можно было получить даже от государства, а при Кличко нельзя купить даже за свои деньги ибо его дружки их могут просто украсть!
И никакой ребёнок тут не при чём.
Если сексуальные приставания - ну, мужиков можно если не простить, то понять.
Если попросил на водку, а малой просто перепугался, и папаша убил бомжа не за что фактически - это другое дело.
Им нужен адвокат, это не убийство, мусора хотят денег ...
Эти двое ничем не лучше большинства депутатов, судей и прочих
Мусоров, вы представляете, что такое пожизненное ?
Если бомж приставал к ребёнку, то ему медаль положена ?
*********** на мусора какого нибудь,который на газоне припарковался итд, узнаете
, что такое справедливость в Украине ,
Если что, Вадима Бойко, Георгия Гонгадзе убили
И нихера, за Бойко Кравчук сказал, что телевизор взорвался ...
Хотя для этого нужен ствол ...
Чем мусора убивающие и насилующие лучше ?
Они пару тройку мусоров бы утилизировали ?
Представителями власти государства
Украина, мент, прокурор и нардеп убили его,
Сперва погоняв джипом по полю, после этого
Отделение мусоров снабдило труп пистолетами и *******,
В итоге нардеп опять нардеп, мусора в шоколаде,
Государство гниль
http://farysei.narod.ru/bratva/safari.html