Затримано 7 членів злочинного угруповання: Викрали чоловіка, катували і вимагали $35 тис. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала діяльність міжрегіонального злочинного угруповання, учасники якого причетні до скоєння тяжких злочинів. У ході синхронних операцій відразу в декількох областях України було затримано сімох чоловіків. Четверо з них - члени одного з добровольчих батальйонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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За попередніми даними слідства, учасники злочинного угруповання мали корупційні зв’язки у правоохоронних органах. Це давало їм доступ до матеріалів кримінальних проваджень, а також конфіденційну інформацію стосовно фігурантів цих проваджень, які потім ставали "жертвами" злочинців. На основі отриманої інформації, зловмисники, застосовуючи психологічний тиск, погрожуючи насильством та фізичною розправою, вимагали гроші у громадян.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання 35 тисяч доларів у двох мешканців Київської області, які підозрювались у вчиненні кримінального злочину. Для отримання зазначеної суми зловмисники викрали одного з потерпілих та завдали йому тяжких тілесних ушкоджень.

Співробітники СБУ затримали зловмисників у Київській та Чернігівській областях. Це відбулося після одержання частини коштів від потерпілого у розмірі 8 тися.доларів.

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У ході проведення понад 10 обшуків у зловмисників виявлено:

вогнепальну та холодну зброю,

боєприпаси,

засоби спеціального зв’язку,

грошові кошти в іноземній валюті та інші докази протиправної діяльності.

Усім затриманим оголошено про підозру у межах кримінального провадження, розпочатого за ч 3 ст. 28; ч 2 ст. 127; ч 3 ст. 146 та ч 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За інформацією Офісу Генпрокурора, з кінця минулого року вони переслідували двох жителів Бориспільського району, вимагаючи 35 тис. Доларів США за нібито підпал автомобілів Mazda CX7 та Subaru Outback. Члени злочинного угруповання погрожували застосуванням фізичного насильства до потерпілих та їх родичів у разі відмови надати вказану суму коштів. З метою підтвердження серйозності своїх намірів, на початку квітня 2021 року вони викрали та незаконно позбавили волі одного з потерпілих. Тримаючи його у лісосмузі поблизу траси "Київ-Харків", жорстоко катували, били молотком по голові, доки той не був змушений визнати нібито свою провину у підпалі і не погодився відшкодувати так звані збитки.

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