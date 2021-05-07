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вибух (3744) Луганщина (4412) Сватове (57) ДБР (2554)

ДБР завершило розслідування вибухів військових складів у Сватовому: підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо двох командирів реактивних артилерійських батарей, через недбале ставлення до військової служби яких загинули 3 людини і завдано збитків на суму понад 15 млн грн (ч. 3 ст. 425 КК України).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР).

У ДБР нагадали, що в 2015 році підозрювані, грубо порушивши вимоги керівних документів, допустили розташування військового об'єкта - польового артилерійського складу, безпосередньо біля населеного пункту - міста Сватове Луганської області.

Через диверсію невстановлених осіб 29 жовтня 2015 року на зазначеному складі, де зберігалося майже 3 тис. тонн боєприпасів, виникла пожежа.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двом військовослужбовцям ЗСУ повідомлено про підозру у справі про вибух на складах боєприпасів у Сватовому, - ДБР. ФОТОрепортаж

Влученням здетонованих боєприпасів частина неналежно розміщеної військової техніки була знищена, чим зірвано заходи із забезпечення постійної бойової готовності підпорядкованих підрозділів.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

ДБР завершило розслідування вибухів військових складів у Сватовому: підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі 01
ДБР завершило розслідування вибухів військових складів у Сватовому: підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі 02
ДБР завершило розслідування вибухів військових складів у Сватовому: підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі 03

"Слідчі ДБР вживають вичерпних заходів задля встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до настання негативних наслідків, пов'язаних з втратами військового майна під час вибухів на польовому складі у місті Сватовому. Досудове розслідування триває", - сказано в повідомленні.

Також читайте: У справі про вибухи у Сватовому 2015 року ДБР оголосило підозри двом командирам батарей, які виконували наказ, - адвокат

ДБР завершило розслідування вибухів військових складів у Сватовому: підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі 04
ДБР завершило розслідування вибухів військових складів у Сватовому: підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі 05
ДБР завершило розслідування вибухів військових складів у Сватовому: підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі 06

ДБР завершило розслідування вибухів військових складів у Сватовому: підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі 07
ДБР завершило розслідування вибухів військових складів у Сватовому: підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі 08
ДБР завершило розслідування вибухів військових складів у Сватовому: підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі 09
ДБР завершило розслідування вибухів військових складів у Сватовому: підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі 10

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід – Головне оперативне управління Державного бюро розслідувань.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Подозреваемы и виновные сидят в Кремле.
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07.05.2021 13:07
+21
Так это же Порошенко взрывал склады, да зебобики? ГБР завершило расследование взрывов военных складов в Сватово: подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы - Цензор.НЕТ 8627
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07.05.2021 13:06
+20
Следов кацапов зеленое ГБР не обнаружит нигде и никогда.
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07.05.2021 13:08
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милиард януковича пошел в карман байдена и компании какие склады я вас умоляю
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08.05.2021 00:57 Відповісти
Смішно...
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07.05.2021 17:20 Відповісти
якби не було так сумно
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08.05.2021 20:18 Відповісти
Из за диверсии неустановленных лиц ................ Надо быть или тупым или откровенным врагом Украины , что бы не понимать кто и зачем совершил диверсию на базе хранения БК .Мне просто интересно , на кой хрен мы столько бабок тратим на содержание ГБР , дешевле будет у белинкета все расследования заказывать и быстро будет и качественно и виновные будут названы.
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07.05.2021 17:35 Відповісти
Неустановленные лица это избиратели зекоманды. Мимикрия их кредо.
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07.05.2021 18:14 Відповісти
ДБР расформировать к чертям собачим
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08.05.2021 19:28 Відповісти
как ни печально, но это успешная диверсия рф.
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07.05.2021 20:56 Відповісти
В свете событий в Чехии становится ясно что все склады были взорваны кацапами.
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07.05.2021 22:16 Відповісти
странно както все это уже столько дел резонансных и громких путин натворил на украине а ни одного уголовного дела так и не возбудили как так получаеться если путин виноват почему дел нет
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08.05.2021 00:56 Відповісти
З нашим ДБР єдиний шанс дізнатися, хто вчинив діверсію - запросити журналістів з Белінгкет.
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08.05.2021 09:58 Відповісти
А я чекаю, коли ДБР оголосить підозру Єрмаку і Зеленському в зраді.
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08.05.2021 11:35 Відповісти
Никогда. ДБР борется с украинцами, а не с руской агентурой.
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08.05.2021 15:26 Відповісти
"завершило розслідування" і що мабуть спіймали терористів? чи судитимете своїх щоб чужі боялись?
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08.05.2021 20:22 Відповісти
итак шо имеем :
По данным следствия, в 2015 году два командира реактивных артиллерийских батарей допустили расположение техники вблизи полевого склада боеприпасов с грубыми нарушениями руководящих документов.

но !!! при этом :
Как сообщают в ГБР, пожар на складе возник из-за диверсии неустановленных лиц.........

это пистец таваристчи......... это тётя Соня с привоза сообщает Моне шо Софа всех троих по-
нела не от него - это официальное обвинение или одесский шансон ??? лица не установлены
и ничего не сообщаЮТ о вещественных доказательствах и экспертизах подтверждающих вер-
сию вражеской диверсии, мы так же абсолютно ничего незнаем кто распорядился там распо-
ложить склад потому шо он явно не полевой но виноваты те кто поставил что??? мы даже не
знаем что и куда и как но знаем что они виноваты но была диверсия....... следователи лепив-
шие дело явные поклонники Миши Жванецкого.......
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09.05.2021 03:48 Відповісти
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