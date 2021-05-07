ДБР завершило розслідування вибухів військових складів у Сватовому: підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо двох командирів реактивних артилерійських батарей, через недбале ставлення до військової служби яких загинули 3 людини і завдано збитків на суму понад 15 млн грн (ч. 3 ст. 425 КК України).
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР).
У ДБР нагадали, що в 2015 році підозрювані, грубо порушивши вимоги керівних документів, допустили розташування військового об'єкта - польового артилерійського складу, безпосередньо біля населеного пункту - міста Сватове Луганської області.
Через диверсію невстановлених осіб 29 жовтня 2015 року на зазначеному складі, де зберігалося майже 3 тис. тонн боєприпасів, виникла пожежа.
Влученням здетонованих боєприпасів частина неналежно розміщеної військової техніки була знищена, чим зірвано заходи із забезпечення постійної бойової готовності підпорядкованих підрозділів.
У разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.
"Слідчі ДБР вживають вичерпних заходів задля встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до настання негативних наслідків, пов'язаних з втратами військового майна під час вибухів на польовому складі у місті Сватовому. Досудове розслідування триває", - сказано в повідомленні.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід – Головне оперативне управління Державного бюро розслідувань.
Будь ласка, зачекайте...
По данным следствия, в 2015 году два командира реактивных артиллерийских батарей допустили расположение техники вблизи полевого склада боеприпасов с грубыми нарушениями руководящих документов.
но !!! при этом :
Как сообщают в ГБР, пожар на складе возник из-за диверсии неустановленных лиц.........
это пистец таваристчи......... это тётя Соня с привоза сообщает Моне шо Софа всех троих по-
нела не от него - это официальное обвинение или одесский шансон ??? лица не установлены
и ничего не сообщаЮТ о вещественных доказательствах и экспертизах подтверждающих вер-
сию вражеской диверсии, мы так же абсолютно ничего незнаем кто распорядился там распо-
ложить склад потому шо он явно не полевой но виноваты те кто поставил что??? мы даже не
знаем что и куда и как но знаем что они виноваты но была диверсия....... следователи лепив-
шие дело явные поклонники Миши Жванецкого.......