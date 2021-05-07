ДБР завершило розслідування вибухів військових складів у Сватовому: підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо двох командирів реактивних артилерійських батарей, через недбале ставлення до військової служби яких загинули 3 людини і завдано збитків на суму понад 15 млн грн (ч. 3 ст. 425 КК України).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР).

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У ДБР нагадали, що в 2015 році підозрювані, грубо порушивши вимоги керівних документів, допустили розташування військового об'єкта - польового артилерійського складу, безпосередньо біля населеного пункту - міста Сватове Луганської області.

Через диверсію невстановлених осіб 29 жовтня 2015 року на зазначеному складі, де зберігалося майже 3 тис. тонн боєприпасів, виникла пожежа.

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Влученням здетонованих боєприпасів частина неналежно розміщеної військової техніки була знищена, чим зірвано заходи із забезпечення постійної бойової готовності підпорядкованих підрозділів.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.







"Слідчі ДБР вживають вичерпних заходів задля встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до настання негативних наслідків, пов'язаних з втратами військового майна під час вибухів на польовому складі у місті Сватовому. Досудове розслідування триває", - сказано в повідомленні.

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Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід – Головне оперативне управління Державного бюро розслідувань.