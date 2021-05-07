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Вишневе (28) ДТП (4209) Київська область (3131) Нацполіція (13918) Нєбитов (168)

Збив поліцейського і влаштував три ДТП на Київщині: водію Nissan загрожує до 15 років позбавлення волі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

На Київщині у м. Вишневе водій Nissan влаштував відразу три ДТП і наїхав на співробітника поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив начальник Головного управління поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"6 травня у місті Вишневе, на всім відомому переїзді, працівник групи реагування патрульної поліції Бучанського РУП зафіксував порушення правил дорожнього руху водієм автівки NISSAN. Чоловік порушив правило проїзду перехрестя. Як усі "завжди поспішаючі нахаби", повернув з крайньої правої смуги ліворуч, тим самим, як він думав, залишивши "у дурнях" увесь лівий ряд, який стояв у черзі. Коли працівник поліції звернувся до водія для складання адмінпротоколу, той спочатку не реагував, а потім спробував втекти і здійснив наїзд на працівника поліції. В результаті спричинив ще три ДТП. Пошкодження отримали легковик, кросовер Mazda та мотоцикл. Правопорушник від освідування відмовився і, мабуть, розраховував отримати тільки адміністративний протокол. Втім, слідчий іншої думки", - йдеться в повідомленні.

Водія затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Нині правопорушнику інкримінують ст. 348 ККУ - вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Тепер зловимиснику загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або навіть довічне ув’язнення.

"На щастя, працівник поліції залишився живим, втім, це черговий приклад, коли забезпечення безпеки дорожнього руху і правопорядку могло вартувати життя поліцейському. Зараз наш співробітник на лікарняному, як у нас кажуть тимчасово "не в строю". Фізичні травми вилікує, а от психологічне відчуття смертельної загрози від водіїв з неадекватною поведінкою буде переслідувати все життя", - підсумував Нєбитов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Автомобіль врізався в паркан в Одесі і загорівся, водій загинув на місці, - поліція. ФОТО

Збив поліцейського і влаштував три ДТП на Київщині: водію Nissan загрожує до 15 років позбавлення волі 01
Збив поліцейського і влаштував три ДТП на Київщині: водію Nissan загрожує до 15 років позбавлення волі 02
Збив поліцейського і влаштував три ДТП на Київщині: водію Nissan загрожує до 15 років позбавлення волі 03
Збив поліцейського і влаштував три ДТП на Київщині: водію Nissan загрожує до 15 років позбавлення волі 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Опаное животное. И нахрена этот биомусор обществу ?
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07.05.2021 14:10
+6
долбо** (пардон за мой французский)
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07.05.2021 14:10
+6
Один той факт шо це чмо в спортивних штанях з білими полосками говорить мені про все. Цих тварин треба тримати в ізоляції. Крапка.
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07.05.2021 15:30
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Терминатор, блин!
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07.05.2021 14:05 Відповісти
Лежачий полицейский выжил...
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07.05.2021 14:39 Відповісти
Збив поліцейського і влаштував три ДТП на Київщині: водію Nissan загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 4538
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07.05.2021 14:58 Відповісти
на всем известном переезде

Ну мне например этот переезд совсем не известен Сбил полицейского и устроил три ДТП на Киевщине: водителю Nissan грозит до 15 лет лишения свободы - Цензор.НЕТ 8240
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07.05.2021 14:06 Відповісти
А теперь в Вишневое попасть из Киева можно только через 20 минутную пробку с окружной о или через этот переезд с выездом на дорогу к Жулянскому мосту. Переезд активный и просто почти всё время закрыт так как там движуха активная, в результате там пробка. Хитрожопые объезжают по встречке до переезда и потом ныряют под шлагбаум. Там этого наркета и приняли. Он нарик, по этой причине и стартонул неадекватно и отказался сдавать анализы.
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07.05.2021 14:12 Відповісти
Может педали перепутал? Сбил полицейского и устроил три ДТП на Киевщине: водителю Nissan грозит до 15 лет лишения свободы - Цензор.НЕТ 9639
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07.05.2021 14:16 Відповісти
На велике?)
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07.05.2021 14:17 Відповісти
Ну до переезда как-то доехал? Я там был на прошлой неделе в разрешительной пистолет переоформлял. Заехать выехать с Вишнёвого - реальный квест) Налепили домов, парковок нет, заезда-выезда нормального нет. На Окружной вечный трындец... Меня мотоцикл спасает в этом деле летом.
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07.05.2021 14:20 Відповісти
Просто надо меньше пить, а ещё лучше - трезвым надо быть.
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07.05.2021 18:54 Відповісти
Мне тоже, нех в центре жить.... Збив поліцейського і влаштував три ДТП на Київщині: водію Nissan загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 5813
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07.05.2021 15:23 Відповісти
трупов нет, даже тяжелых травм нет - но грозит до 15 лет, ведь наехал на мусора.
буквально неделю назад: 2 трупа, 1 пострадавший в реанимации - грозит до 10 лет.
вот как-то так.
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07.05.2021 14:10 Відповісти
тут куча отягчающиx, кроме того что решил таранить полицейского при исполнении Збив поліцейського і влаштував три ДТП на Київщині: водію Nissan загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 8235
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07.05.2021 15:41 Відповісти
а, ну да, я забыл, труп - смягчающее обстоятельство.
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07.05.2021 19:40 Відповісти
да мусора святые - вы шо ? не поняли ? если мусор мусору плюнул в рожу и оторвал погон -то ето 185 Куоап (или как то так не придирайтесь мянты и иже с ними ) а если обычный гражданин то же самое сделал 345 или 348 ККУ вот и вся разница , а падаль в форме этим пользуется ... ото така перемога
Падаль в погонах стоит выше общества
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08.05.2021 12:48 Відповісти
долбо** (пардон за мой французский)
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07.05.2021 14:10 Відповісти
Опаное животное. И нахрена этот биомусор обществу ?
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07.05.2021 14:10 Відповісти
Или сочуствует КАЛОцапам
Руцкий человек конечно)
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07.05.2021 14:21 Відповісти
Мы учтем ваши пожелания, но сделаем так, как сочтем нужным
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07.05.2021 14:41 Відповісти
судя по фото, рагуль тупорылый
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07.05.2021 14:15 Відповісти
судя по фото - мырный пырысыленец.
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07.05.2021 14:23 Відповісти
То, что он тупой видно сразу.
А как ты определил, что он мирный?
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07.05.2021 14:28 Відповісти
А прокладка между рулём и сиденьем у этих двух авто, судя по всему, одинаковая.
Он тоже гордился.
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07.05.2021 14:30 Відповісти
Это очень хороший автомобиль. Есть с чем сравнить. Беспроблемный семейный венчик. Но каждому свое,как говорится
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07.05.2021 14:32 Відповісти
Збив поліцейського і влаштував три ДТП на Київщині: водію Nissan загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 9709 говно шо одно , шо второе... ну каждому своё..
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07.05.2021 15:02 Відповісти
Собрались обладатели маленьких пиписок меряться большими джипами? Збив поліцейського і влаштував три ДТП на Київщині: водію Nissan загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 9751
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07.05.2021 15:06 Відповісти
Збив поліцейського і влаштував три ДТП на Київщині: водію Nissan загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 799
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07.05.2021 15:14 Відповісти
с таким бюджетом можно было бы и в сторону лексуса или тойоты подержанных посмотреть японской сборки (не пригон) может где завалялись хорошие экземплярчики... Збив поліцейського і влаштував три ДТП на Київщині: водію Nissan загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 6756
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07.05.2021 15:24 Відповісти
Переїзд той так вибішує... А поліцай не повинен був зупиняти водія отим "льодяником" що їм взамін жезла видали, чи стукати по капоту пальцем то є законна вимога для зупинки? Чому вони "тикають" затриманому, вони що, знайомі, разом усілякі допінги приймають?
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07.05.2021 14:43 Відповісти
тикають тому шо це чучєло трохи не вбило їх колєгу Збив поліцейського і влаштував три ДТП на Київщині: водію Nissan загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 5616 і ще кучу людей
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07.05.2021 15:42 Відповісти
тоді, нехай, розстріляють його на місці.
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07.05.2021 21:59 Відповісти
"психологическое ощущение угрозы от водителей с неадекватным поведением будет преследовать всю жизнь".
А как быть обычным людям с психологическим ощущением угрозы от мусоров?
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07.05.2021 14:50 Відповісти
не пригадую щоб ті ж американські поліцейські, ставали перед авто для перевірки. Нашим ще вчитися і вчитися. Геращенко ауууу!!!
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07.05.2021 15:08 Відповісти
Один той факт шо це чмо в спортивних штанях з білими полосками говорить мені про все. Цих тварин треба тримати в ізоляції. Крапка.
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07.05.2021 15:30 Відповісти
Экзамен по ПДД люди сдают, а по долбоиеббизму - почему-то нет.
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07.05.2021 16:21 Відповісти
Опять мусор винен, аби не стояв на перехресті і не налякав водія, той би нормально вклинився в поток і всі мирно поїхали дальше
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07.05.2021 16:36 Відповісти
Як поліціянт - так одразу стаття про навмисне вбивство
А як пересічний громадянин - так ********* у кращому випадку.

У нас імітація як правоохоронної системи так і юриспруденції загалом
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07.05.2021 20:15 Відповісти
так они как футболисты последнее время - рядом пукнул кто то - двадцать милициолнеров рядом упало с переломами и гематомами Збив поліцейського і влаштував три ДТП на Київщині: водію Nissan загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 1953
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08.05.2021 12:50 Відповісти
 
 