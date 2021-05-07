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Суддя Байбалова, яка розглядає справу судді Майдану Ластовки, забороняла знімати і відмовилася погоджувати дати засідань. Як гадаєте - чи буде цей процес об'єктивним? - адвокат Маселко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Адвокат Роман Маселко має сумніви в об'єктивності розгляду суддею Ларисою Байбаловою справи щодо судді Майдану Неллі Ластовки.

Про це пише у Facebook адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Деснянському суді відбулось перше засідання за обвинуваченням ексголови Дніпровського суду Неллі Ластовки. У часи Майдану вона засуджувала невинних за поїздку до Межигіря Януковича. Тепер вона підсудна за ст. 340 КК (перешкоджання мирним зібранням).

Ластовка не прийшла, бо її адвокати мають інше засідання.

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Суддя Лариса Байбалова (на фото) почала з фрази "а чого ви мене знімаєте, я забороняю". Правда коли я попросив повторити заборону після початку засідання і на камеру - змовчала.

Потім визначила дату наступного засідання. Мене навіть не запитала, чи така дата підходить. Коли я звернув увагу, що у мене на цей час інше засідання відреагувала питанням - "а хто ви такий ?".

До речі, я хоч і надав документи, засідання суддя провела без встановлення осіб, а одразу відклала його.

Отже з першого засідання суддя проявила своє яскраве ставлення до потерпілих.

Як думаєте - чи буде цей процес обєктивним?

Наступне засідання 27.05 о 12:00", - розповів Маселко.

Суддя Байбалова, яка розглядає справу судді Майдану Ластовки, забороняла знімати і відмовилася погоджувати дати засідань. Як гадаєте - чи буде цей процес обєктивним? - адвокат Маселко 01
Суддя Байбалова, яка розглядає справу судді Майдану Ластовки, забороняла знімати і відмовилася погоджувати дати засідань. Як гадаєте - чи буде цей процес обєктивним? - адвокат Маселко 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Судья Байбалова, рассматривающая дело судьи Майдана Ластовки, запрещала снимать и отказалась согласовывать даты заседаний. Как думаете - будет этот процесс объективным? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 8101
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07.05.2021 14:13
+7
Они этот курс еще дома начинают проходить под руководством родителей. У нас же эта профессия потомственная.
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07.05.2021 14:16
+4
Нада запилить статуэтку фемиды с этой женщиной вместо этого древнегреческого фуфла:
Судья Байбалова, рассматривающая дело судьи Майдана Ластовки, запрещала снимать и отказалась согласовывать даты заседаний. Как думаете - будет этот процесс объективным? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 2328
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07.05.2021 14:17
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Судья Байбалова, рассматривающая дело судьи Майдана Ластовки, запрещала снимать и отказалась согласовывать даты заседаний. Как думаете - будет этот процесс объективным? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 8101
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07.05.2021 14:13 Відповісти
Нада запилить статуэтку фемиды с этой женщиной вместо этого древнегреческого фуфла:
Судья Байбалова, рассматривающая дело судьи Майдана Ластовки, запрещала снимать и отказалась согласовывать даты заседаний. Как думаете - будет этот процесс объективным? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 2328
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07.05.2021 14:17 Відповісти
Нужно ли разрешение от суда для проведения фотосъемки, видео- и аудиозаписи с использованием портативных видео и аудиотехнические средств?
На данный вопрос ответ нам предоставит часть 3 статьи 11 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», в редакции Закона Украины «Об обеспечении права на справедливый суд», в которой указано, что участники судебного процесса, другие лица, присутствующие в зале судебного заседания, представители средств массовой информации могут проводить в зале судебного заседания фотосъемку, видео- и аудиозапись с использованием портативных видео и аудиотехнические средств без получения отдельного разрешения суда, но с учетом ограничений, установленных законом (в случае, если это гос. тайна)

судья нарушает сразу несколько законов
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07.05.2021 14:42 Відповісти
Судья ничего не нарушает
Ст. 27 КПК України
6. Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду.
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07.05.2021 15:02 Відповісти
Впечатление такое, что будущие судьи при обучении проходят спец. курс "Как быть отпетым мерзавцем и оставаться на службе долгие годы".
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07.05.2021 14:14 Відповісти
Они этот курс еще дома начинают проходить под руководством родителей. У нас же эта профессия потомственная.
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07.05.2021 14:16 Відповісти
А судья бАЙБАЛОВА, по случаю, не переселенка из лугандона? Уж слишком однотипно они себя ведут на нашей контролируемой территории.
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07.05.2021 14:16 Відповісти
Объективно суды проходят только в присутствии активистов...
... и под их давлением. Судья Байбалова, рассматривающая дело судьи Майдана Ластовки, запрещала снимать и отказалась согласовывать даты заседаний. Как думаете - будет этот процесс объективным? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 8786
Видели уже.
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07.05.2021 14:18 Відповісти
Реформування тотально корумпованої на 100% судової системи неможливе!!! Лише докорінний демонтаж і утворення нової,з нуля ,як приклад судова реформа Хорватіі !!!))
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07.05.2021 14:22 Відповісти
Значит и ее надо судить. Всех "судей", которые действуют против Украины и украинского народа. не должно быть в судебной системе. Нужно тщательнейшим образом проверить все, чем они владеют, на предмет обогащения за счет взяток от преступников.
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07.05.2021 14:24 Відповісти
Правильно сделала. Майдановцы из любого процесса устроят балаган. Разбирательство требует сосредоточения и тишины
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07.05.2021 14:31 Відповісти
боятся съемок:

бельишко у судейских мягко говоря "несвежее", обосцались во время и после Революции Суддя Байбалова, яка розглядає справу судді Майдану Ластовки, забороняла знімати і відмовилася погоджувати дати засідань. Як гадаєте - чи буде цей процес об'єктивним? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 4817
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07.05.2021 14:45 Відповісти
А чо им боятся?
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07.05.2021 15:00 Відповісти
хороший вопрос!

а почему она запрещает съемку, если она такая ЧЕСТНАЯ ? Суддя Байбалова, яка розглядає справу судді Майдану Ластовки, забороняла знімати і відмовилася погоджувати дати засідань. Як гадаєте - чи буде цей процес об'єктивним? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 8224
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07.05.2021 15:31 Відповісти
писать грамотно начись... адвокат судейский (дьяволов..)(((
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07.05.2021 22:34 Відповісти
На фоне всеобщей бедности и правового беспредела власти судьи с их наглостью, вызывающей роскошью и взятками вызывают только все большую ненависть и злость.
202 895 грн на місяць - таку пенсію наразі отримує суддя у відставці Борис Плахтій, який у 1987 році, за сфабрикованими КДБ документами, засудив до розстрілу вояка УПА Івана Гончарука. Збільшення пенсії Плахтій домігся через суд, а пенсійний фонд навіть не оскаржував рішення.

Суддя Байбалова, яка розглядає справу судді Майдану Ластовки, забороняла знімати і відмовилася погоджувати дати засідань. Як гадаєте - чи буде цей процес об'єктивним? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 1837
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07.05.2021 14:48 Відповісти
Меселко просто неграмотный адвокат.

6. Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду.
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07.05.2021 14:50 Відповісти
ЗЕ-Голохвастовы хроничные тупари, неспособные понять Закон

часть 3 статьи 11 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», в редакции Закона Украины «Об обеспечении права на справедливый суд», в которой указано, что участники судебного процесса, другие лица, присутствующие в зале судебного заседания, представители средств массовой информации могут проводить в зале судебного заседания фотосъемку, видео- и аудиозапись с использованием портативных видео и аудиотехнические средств без получения отдельного разрешения суда, но с учетом ограничений, установленных законом (гос. тайна).

Проведение в зале судебного заседания фото- и киносъемки, видео-, звукозаписи с применением стационарной аппаратуры, а также трансляции судебного заседания по радио и телевидению допускаются на основании постановления суда при наличии согласия на это лиц, участвующих в деле.


вопросы ?
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07.05.2021 15:08 Відповісти
Вася, а почему нужно применять именно ЗУ "О судоустройстве ...", а не нормы Уголовного процессуального кодекса? А ну просвети, умник.
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07.05.2021 15:19 Відповісти
а что не так с ЗУ "О судоустройстве ..." ?
у него прострочка и он заплесневел?
тогда почему его не отменят?
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07.05.2021 15:35 Відповісти
А что не так у Уголовным процессуальным кодексом? Или он заплесневел? Я ж так понимаю, ты супер юрист, раз других учишь? Так ответь. Или обделался, Голохвастов?

П.С. Я то знаю, но супер юрист же ты.
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07.05.2021 16:11 Відповісти
уголовно-процессуальный кодекс является кодифицированным законом и имеет после Конституции высшую силу.
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07.05.2021 18:00 Відповісти
Суддя Байбалова, яка розглядає справу судді Майдану Ластовки, забороняла знімати і відмовилася погоджувати дати засідань. Як гадаєте - чи буде цей процес об'єктивним? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 9579
$
Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово!
- От двэсты патдэсят тысач $...
- Высокий Суд удаляется на совещание!
- Подсудимый! А Вы Уважаемый! Признаете свою вину?
- Нэт! Нэт! Нэт!
- Ну на нет и суда нет!
А судебные издержки (мзду) берём любой валютой: $,₴,€,£,¥,₣,₤,₽. по курсу $!
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07.05.2021 15:12 Відповісти
У чому проблема? Якщо адвокат вважає її дії неправомірними, то нехай їх оскаржить. А писати у Фейсбук під час процесу... у США, його би ліцензії за подібне позбавили.
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07.05.2021 15:27 Відповісти
а в чому кримінал повідомлення спільноти про судійський беспредэл ? Суддя Байбалова, яка розглядає справу судді Майдану Ластовки, забороняла знімати і відмовилася погоджувати дати засідань. Як гадаєте - чи буде цей процес об'єктивним? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 6025
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07.05.2021 15:33 Відповісти
Чому відразу кримінал? Яка мета його дій? Організація тиску суспільства на суд? А суспільство здатне об'єктивно оцінити хто правий, чи просто, в наслідок публічних маніпуляції буде на побігеньках у конкретного адвоката?
Методи боротьби з судівським бєспрєдєлом визначені законодавством.
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07.05.2021 15:53 Відповісти
П'ята колона!
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07.05.2021 17:18 Відповісти
 
 