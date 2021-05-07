Суддя Байбалова, яка розглядає справу судді Майдану Ластовки, забороняла знімати і відмовилася погоджувати дати засідань. Як гадаєте - чи буде цей процес об'єктивним? - адвокат Маселко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Адвокат Роман Маселко має сумніви в об'єктивності розгляду суддею Ларисою Байбаловою справи щодо судді Майдану Неллі Ластовки.
Про це пише у Facebook адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у Деснянському суді відбулось перше засідання за обвинуваченням ексголови Дніпровського суду Неллі Ластовки. У часи Майдану вона засуджувала невинних за поїздку до Межигіря Януковича. Тепер вона підсудна за ст. 340 КК (перешкоджання мирним зібранням).
Ластовка не прийшла, бо її адвокати мають інше засідання.
Суддя Лариса Байбалова (на фото) почала з фрази "а чого ви мене знімаєте, я забороняю". Правда коли я попросив повторити заборону після початку засідання і на камеру - змовчала.
Потім визначила дату наступного засідання. Мене навіть не запитала, чи така дата підходить. Коли я звернув увагу, що у мене на цей час інше засідання відреагувала питанням - "а хто ви такий ?".
До речі, я хоч і надав документи, засідання суддя провела без встановлення осіб, а одразу відклала його.
Отже з першого засідання суддя проявила своє яскраве ставлення до потерпілих.
Як думаєте - чи буде цей процес обєктивним?
Наступне засідання 27.05 о 12:00", - розповів Маселко.
Будь ласка, зачекайте...
На данный вопрос ответ нам предоставит часть 3 статьи 11 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», в редакции Закона Украины «Об обеспечении права на справедливый суд», в которой указано, что участники судебного процесса, другие лица, присутствующие в зале судебного заседания, представители средств массовой информации могут проводить в зале судебного заседания фотосъемку, видео- и аудиозапись с использованием портативных видео и аудиотехнические средств без получения отдельного разрешения суда, но с учетом ограничений, установленных законом (в случае, если это гос. тайна)
судья нарушает сразу несколько законов
Ст. 27 КПК України
6. Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду.
... и под их давлением.
Видели уже.
бельишко у судейских мягко говоря "несвежее", обосцались во время и после Революции
а почему она запрещает съемку, если она такая ЧЕСТНАЯ ?
202 895 грн на місяць - таку пенсію наразі отримує суддя у відставці Борис Плахтій, який у 1987 році, за сфабрикованими КДБ документами, засудив до розстрілу вояка УПА Івана Гончарука. Збільшення пенсії Плахтій домігся через суд, а пенсійний фонд навіть не оскаржував рішення.
6. Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду.
часть 3 статьи 11 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», в редакции Закона Украины «Об обеспечении права на справедливый суд», в которой указано, что участники судебного процесса, другие лица, присутствующие в зале судебного заседания, представители средств массовой информации могут проводить в зале судебного заседания фотосъемку, видео- и аудиозапись с использованием портативных видео и аудиотехнические средств без получения отдельного разрешения суда, но с учетом ограничений, установленных законом (гос. тайна).
Проведение в зале судебного заседания фото- и киносъемки, видео-, звукозаписи с применением стационарной аппаратуры, а также трансляции судебного заседания по радио и телевидению допускаются на основании постановления суда при наличии согласия на это лиц, участвующих в деле.
вопросы ?
у него прострочка и он заплесневел?
тогда почему его не отменят?
П.С. Я то знаю, но супер юрист же ты.
$
Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово!
- От двэсты патдэсят тысач $...
- Высокий Суд удаляется на совещание!
- Подсудимый! А Вы Уважаемый! Признаете свою вину?
- Нэт! Нэт! Нэт!
- Ну на нет и суда нет!
А судебные издержки (мзду) берём любой валютой: $,₴,€,£,¥,₣,₤,₽. по курсу $!
Методи боротьби з судівським бєспрєдєлом визначені законодавством.