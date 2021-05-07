ДБР відкрило кримінальне провадження через смерть рятувальника під час стрибків з парашутом у Ніжині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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ТУ ДБР у Києві відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі 6 травня, під час проведення планових стрибків з парашутом, інструктора-рятувальника спеціального авіаційного загону ДСНС України в Ніжині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
За попередньою інформацією, стрибки виконували 10 службовців ДСНС з висоти 150 метрів з вертольота Мі-8МТ. Під час виконання стрибку в інструктора-рятувальника виникли проблеми із повноцінним розкриттям куполу парашуту, внаслідок чого чоловік загинув.
Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 КК України – порушення правил польотів або підготовки до них.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.
Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюються особи, відповідальні за організацію польотів, а також за проведення відповідних інструктажів.
Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.
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но со 150 м это "суперкруто".
даже не знаю есть ли такие способы (кроме Джеймса Бонда, конечно)
для нормального стрибка потрібна висота розкриття основного парашюта, та запасного, якщо перший не розкриється. Нормальна висота стрибків в районі 4000 метрів
У цю висоту дЕсант вписується якраз так, що трисекундної затримки розкриття (польоту на стабілізаторі) немає, тільки встигає наповнитися купол і ривок, одразу земля під ногами. Запаска при такому стрибку не потрібна: її ніколи розкрити.
Із вертушки стрибати не доводилось, але 150 м - це якась стрьомна висота десантування з парашутом.
там,вроде,не детвора зелёная прыгала - инструктора всё-таки..но бывает и такое,к сожалению..