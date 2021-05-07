ДБР відкрило кримінальне провадження через смерть рятувальника під час стрибків з парашутом у Ніжині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ТУ ДБР у Києві відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі 6 травня, під час проведення планових стрибків з парашутом, інструктора-рятувальника спеціального авіаційного загону ДСНС України в Ніжині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

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За попередньою інформацією, стрибки виконували 10 службовців ДСНС з висоти 150 метрів з вертольота Мі-8МТ. Під час виконання стрибку в інструктора-рятувальника виникли проблеми із повноцінним розкриттям куполу парашуту, внаслідок чого чоловік загинув.

Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 КК України – порушення правил польотів або підготовки до них.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюються особи, відповідальні за організацію польотів, а також за проведення відповідних інструктажів.

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Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.











Фото: сайт ДБР