УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14459 відвідувачів онлайн
Новини Фото Події
7 066 17
Ніжин (51) смерть (6550) ДСНС (4458) ДБР (2554)

ДБР відкрило кримінальне провадження через смерть рятувальника під час стрибків з парашутом у Ніжині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

ТУ ДБР у Києві відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі 6 травня, під час проведення планових стрибків з парашутом, інструктора-рятувальника спеціального авіаційного загону ДСНС України в Ніжині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, стрибки виконували 10 службовців ДСНС з висоти 150 метрів з вертольота Мі-8МТ. Під час виконання стрибку в інструктора-рятувальника виникли проблеми із повноцінним розкриттям куполу парашуту, внаслідок чого чоловік загинув.

Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 КК України – порушення правил польотів або підготовки до них.

ДБР відкрило кримінальне провадження через смерть рятувальника під час стрибків з парашутом у Ніжині 01

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюються особи, відповідальні за організацію польотів, а також за проведення відповідних інструктажів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Ніжині під час навчальних стрибків з парашутом загинув рятувальник Андрій Хіміч, - мер міста Кодола

Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.

ДБР відкрило кримінальне провадження через смерть рятувальника під час стрибків з парашутом у Ніжині 02
ДБР відкрило кримінальне провадження через смерть рятувальника під час стрибків з парашутом у Ніжині 03
ДБР відкрило кримінальне провадження через смерть рятувальника під час стрибків з парашутом у Ніжині 04

ДБР відкрило кримінальне провадження через смерть рятувальника під час стрибків з парашутом у Ніжині 05
ДБР відкрило кримінальне провадження через смерть рятувальника під час стрибків з парашутом у Ніжині 05
Фото: сайт ДБР

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+5
Мінімально допустима висота десантування із десантного борта (літака) - 200 м.
У цю висоту дЕсант вписується якраз так, що трисекундної затримки розкриття (польоту на стабілізаторі) немає, тільки встигає наповнитися купол і ривок, одразу земля під ногами. Запаска при такому стрибку не потрібна: її ніколи розкрити.
Із вертушки стрибати не доводилось, але 150 м - це якась стрьомна висота десантування з парашутом.
показати весь коментар
07.05.2021 15:47
+4
Перехльост стропи через купол - не таке вже і рідкісне явище, і буває навіть при ретельній укладці. А от висота в 150 м шансів використати запасний парашут не дає.
показати весь коментар
07.05.2021 15:55
+3
Зі звичайними парашутими (а ля совок) - близько 700 м, а мегакруті джамперські - там порядку 30 (світовий рекорд 26, якщо не помиляюся. )
показати весь коментар
07.05.2021 15:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Извините конечно, но кого можно спасти в воздухе? что это за проффа такая?
показати весь коментар
07.05.2021 15:11 Відповісти
проффа - экстренное парашютное десантирование к пострадавшему, очаг пожара и т.д.

но со 150 м это "суперкруто".

даже не знаю есть ли такие способы (кроме Джеймса Бонда, конечно)
показати весь коментар
07.05.2021 15:14 Відповісти
а не проще подлететь на вертолете и со страховочным тросом спуститься к пострадавшему? Я просто не буду утверждать, мож кто лучше знает. вот и спросил
показати весь коментар
07.05.2021 15:16 Відповісти
150 метрів вже треба безпарашутним способом, по вірьовці. Хіба за такий короткий час парашют повноцінно буде працювати?
показати весь коментар
07.05.2021 15:18 Відповісти
стрибають і з 30 метрів та менше, але то вже якісь джампери.
для нормального стрибка потрібна висота розкриття основного парашюта, та запасного, якщо перший не розкриється. Нормальна висота стрибків в районі 4000 метрів
показати весь коментар
07.05.2021 15:22 Відповісти
Які 4000 метрів? Може 400 метрів і з "Дуба" стрибають. А, припустим з Мі8 ще за радянських часів дисантуру тренують на "Д6" і запаска "З-5" з висоти 1200 до 2200 метрів, а з 4000 то вже на крилі літають...
показати весь коментар
07.05.2021 15:40 Відповісти
Зі звичайними парашутими (а ля совок) - близько 700 м, а мегакруті джамперські - там порядку 30 (світовий рекорд 26, якщо не помиляюся. )
показати весь коментар
07.05.2021 15:34 Відповісти
Д-5 минимум 400 м.Зачем здесь"запаска"-вопрос. ДБР відкрило кримінальне провадження через смерть рятувальника під час стрибків з парашутом у Ніжині - Цензор.НЕТ 4273
показати весь коментар
07.05.2021 15:42 Відповісти
Хлопці, ну ми ж про звичайних бувших пожарників розмову ведем ДБР відкрило кримінальне провадження через смерть рятувальника під час стрибків з парашутом у Ніжині - Цензор.НЕТ 3315 Де наші рятувальники і де джапери... ДБР відкрило кримінальне провадження через смерть рятувальника під час стрибків з парашутом у Ніжині - Цензор.НЕТ 6433
показати весь коментар
07.05.2021 15:44 Відповісти
Мінімально допустима висота десантування із десантного борта (літака) - 200 м.
У цю висоту дЕсант вписується якраз так, що трисекундної затримки розкриття (польоту на стабілізаторі) немає, тільки встигає наповнитися купол і ривок, одразу земля під ногами. Запаска при такому стрибку не потрібна: її ніколи розкрити.
Із вертушки стрибати не доводилось, але 150 м - це якась стрьомна висота десантування з парашутом.
показати весь коментар
07.05.2021 15:47 Відповісти
Звичайна вправа для підготовки парашутиста. Обов'язково відбувається з примусовим введенням в дію парашута.
показати весь коментар
07.05.2021 16:08 Відповісти
Криворукая укладка при таких прыжках маловероятна...вероятно плановые 150 а получилось 80.
показати весь коментар
07.05.2021 15:26 Відповісти
Перехльост стропи через купол - не таке вже і рідкісне явище, і буває навіть при ретельній укладці. А от висота в 150 м шансів використати запасний парашут не дає.
показати весь коментар
07.05.2021 15:55 Відповісти
"Этот парашют укладывал я сам"
показати весь коментар
07.05.2021 17:05 Відповісти
запаска лежит нетронутая
показати весь коментар
07.05.2021 17:41 Відповісти
А його основний парашут, що поруч з тілом розкритий, придатний для стрибків з висоти 150 метрів - питання до бувалих.
показати весь коментар
07.05.2021 17:47 Відповісти
100 метров хватит полюбому - но это минимальная высота..
там,вроде,не детвора зелёная прыгала - инструктора всё-таки..но бывает и такое,к сожалению..
показати весь коментар
07.05.2021 17:52 Відповісти
 
 