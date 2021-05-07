СБУ затримала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обіцяв передати в приватну власність землі Київщини. ФОТОрепортаж

СБУ викрила та задокументувала протиправну діяльність голови однієї з об'єднаних територіальних громад Київської області. Через депутата районної ради і посередника голова ОТГ намагався отримати шахрайським шляхом 2,6 млн грн.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі СБ України, в ході досудового слідства встановлено, що посадові особи незаконно отримали 1,5 га земель пайового фонду.

Потім, вимагаючи гроші, вони намагалися передати ці ділянки у приватну власність – під особисте селянське господарство.

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Правоохоронці затримали усіх фігурантів одразу після передачі через посередника чергового траншу - 800 тис. гривень. Раніше правоохоронці задокументували одержання зловмисниками ще 280 тис. грн. "авансу".









Наразі усім фігурантам оголошено про підозру за ч. 2,4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились Головним управлінням СБУ в м.Київ та Київській області спільно зі слідчими ГУ Нацполіції у Київській області та за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.