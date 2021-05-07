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хабар (3990) Київська область (3131) корупція (4068) СБУ (10010)

СБУ затримала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обіцяв передати в приватну власність землі Київщини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

СБУ викрила та задокументувала протиправну діяльність голови однієї з об'єднаних територіальних громад Київської області. Через депутата районної ради і посередника голова ОТГ намагався отримати шахрайським шляхом 2,6 млн грн.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі СБ України, в ході досудового слідства встановлено, що посадові особи незаконно отримали 1,5 га земель пайового фонду.

Потім, вимагаючи гроші, вони намагалися передати ці ділянки у приватну власність – під особисте селянське господарство.

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Правоохоронці затримали усіх фігурантів одразу після передачі через посередника чергового траншу - 800 тис. гривень. Раніше правоохоронці задокументували одержання зловмисниками ще 280 тис. грн. "авансу".

СБУ затримала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обіцяв передати в приватну власність землі Київщини 01
СБУ затримала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обіцяв передати в приватну власність землі Київщини 02
СБУ затримала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обіцяв передати в приватну власність землі Київщини 03
СБУ затримала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обіцяв передати в приватну власність землі Київщини 04

Наразі усім фігурантам оголошено про підозру за ч. 2,4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились Головним управлінням СБУ в м.Київ та Київській області спільно зі слідчими ГУ Нацполіції у Київській області та за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Племянник Ермака? СБУ задержала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обещал передать в частную собственность земли Киевщины - Цензор.НЕТ 7925
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07.05.2021 15:24
+3
Земли сейчас передадут ОТГ и начнется по новому распил
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07.05.2021 15:28
+2
Наврядчи, племінників Єрмака СБУ охороняє.
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07.05.2021 15:28
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Племянник Ермака? СБУ задержала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обещал передать в частную собственность земли Киевщины - Цензор.НЕТ 7925
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07.05.2021 15:24 Відповісти
Наврядчи, племінників Єрмака СБУ охороняє.
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07.05.2021 15:28 Відповісти
Решала Грымчака?Хорошо бы гандона,в зоне увидеть, а так...
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07.05.2021 15:36 Відповісти
Братєльнік , мабуть дЄрмака !
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07.05.2021 17:50 Відповісти
ну вот..а на днях закончик интерестный приняли про распоряжение землей..громадам мол передать...
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07.05.2021 15:24 Відповісти
А до этого , даже гнилой овощ себе такого не позволял .
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07.05.2021 15:29 Відповісти
не успел. а замазки у хряка были и по земельке, но он думал, что пришел навсегда, а тут так получилось. СБУ задержала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обещал передать в частную собственность земли Киевщины - Цензор.НЕТ 6466
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07.05.2021 15:31 Відповісти
Так для цього і приймали. Таких "розпорядників громадських" зараз вагонами грузить можна буде.
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07.05.2021 15:30 Відповісти
Идиот мечтал , идиоты мечтали .
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07.05.2021 15:24 Відповісти
Земли сейчас передадут ОТГ и начнется по новому распил
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07.05.2021 15:28 Відповісти
Да выйдет дерибан на новый уровень! децентрализация епта... СБУ задержала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обещал передать в частную собственность земли Киевщины - Цензор.НЕТ 9390
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07.05.2021 15:33 Відповісти
Возьмет на содержание,какого то ментовского чина... СБУ задержала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обещал передать в частную собственность земли Киевщины - Цензор.НЕТ 936
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07.05.2021 15:37 Відповісти
Василевської-Смаглюк людина...хтось не отримає копійчину.
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07.05.2021 15:47 Відповісти
Пидкурганный бывший судья Вышгородского суда , выгнали из суда за то что автомайдан лишал прав
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07.05.2021 19:55 Відповісти
Ничего удивительного.
А теперь смотрите ГДЕ у этой ЗЫ депутатши приймальня
01001, м. Київ, вул. Володимирська, 12
Офіси №№29,30,31,33 та частина холу №1 (сьомий поверх);
Офіси №№ 6,7,14 та частина холу №1 (восьмий поверх);
Офіси №№ 11, 12 (дев'ятий поверх)

ТРИ этажа приймальнИ. Часом не у бени каломойши разместилась? Они стоят друг-друга.
Вот такая ЗЫ-*******. судья-коррупционер и бенина псина. Часть маленького пазла.
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09.05.2021 08:16 Відповісти
 
 