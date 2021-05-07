В Одесі затримано двох рекетирів, які вимагали щомісячну "данину" у підприємця, - Нацполіція. ФОТО

В Одесі затримано двох місцевих жителів, які вимагали щомісячну "данину" у підприємця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Судимі за тяжкі злочини жителі Суворовського району 27-ми та 33-х років вимагали у місцевого підприємця щомісяця платити їм "данину" в розмірі 400 доларів за так зване кришування. За невиконання своїх вимог правопорушники погрожували потерпілому насильством та знищенням майна, що йому належить.

Чоловік звернувся в поліцію. Протягом двох місяців співробітники карного розшуку збирали доказову базу вини зловмисників, документуючи отримання ними грошей. 5 травня за силової підтримки спецпризначенців фігурантів затримали.

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У вимагачів вилучили кошти, отримані злочинним шляхом, та інші речові докази. Дії правопорушників слідством кваліфіковані як вимагання. Зараз фігуранти затримані в порядку ст.208 Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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