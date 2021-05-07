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В Одесі затримано двох рекетирів, які вимагали щомісячну "данину" у підприємця, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В Одесі затримано двох місцевих жителів, які вимагали щомісячну "данину" у підприємця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

В Одесі затримано двох рекетирів, які вимагали щомісячну данину у підприємця, - Нацполіція 01

Судимі за тяжкі злочини жителі Суворовського району 27-ми та 33-х років вимагали у місцевого підприємця щомісяця платити їм "данину" в розмірі 400 доларів за так зване кришування. За невиконання своїх вимог правопорушники погрожували потерпілому насильством та знищенням майна, що йому належить.

Чоловік звернувся в поліцію. Протягом двох місяців співробітники карного розшуку збирали доказову базу вини зловмисників, документуючи отримання ними грошей. 5 травня за силової підтримки спецпризначенців фігурантів затримали.

В Одесі затримано двох рекетирів, які вимагали щомісячну данину у підприємця, - Нацполіція 02

Також дивіться: Шістьох рекетирів, які збирали "данину" з фермерів, затримали на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі затримано двох рекетирів, які вимагали щомісячну данину у підприємця, - Нацполіція 03

У вимагачів вилучили кошти, отримані злочинним шляхом, та інші речові докази. Дії правопорушників слідством кваліфіковані як вимагання. Зараз фігуранти затримані в порядку ст.208 Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Автор: Наталя Джума
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А если напечатать "дань" на принтере в хорошем качестве и дать рэкетирам, то что будет?
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07.05.2021 15:54 Відповісти
Рекетиры?😁 их что вчера разморозили?!
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07.05.2021 15:55 Відповісти
няни уже надо писать... В Одессе задержаны двое рекэтиров, вымогавших ежемесячную "дань" у предпринимателя, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2182 инвестняни!
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07.05.2021 15:56 Відповісти
В Одессе задержаны двое рекэтиров, вымогавших ежемесячную "дань" у предпринимателя, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6581
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07.05.2021 15:58 Відповісти
открышевали соколики, теперь на 10 лет в чайную чифир поедут варить В Одесі затримано двох рекетирів, які вимагали щомісячну "данину" у підприємця, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5171
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07.05.2021 16:30 Відповісти
хорошо бы! жаль что в статье написано: "на срок от трех до семи лет"
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07.05.2021 18:15 Відповісти
Ти бачь що надумали... без авакяна або баканова "криши" рекетиріть.
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07.05.2021 16:57 Відповісти
Таких тварей нужно сразу отстреливать!
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07.05.2021 21:59 Відповісти
400... лошня неумытая, а туда же...
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07.05.2021 22:46 Відповісти
 
 