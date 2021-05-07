У Донецькій області перепоховали 99 воїнів, які загинули в часи Другої світової війни. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Сьогодні, 7 травня, в селищі Микільське Святогірської територіальної громади Донецької області відбулося перепоховання 99 воїнів, які загинули в часи Другої світової війни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
З усіма військовими почестями перепоховали останки 99 воїнів 9-ї і 12-ї армій, 3-ї і 8-ї гвардійської армії, які загинули в боях при звільненні Краматорського району в 1941-1943 роках.
Серед усіх, за знайденими медалями, капсулами, паперовими фрагментами документів пошуковики ідентифікували вісьмох військових:
- Машкін Микола Йосипович, 1923 р.н., гвардії молодший сержант, 2-а гвардійська мотобригада
- Леонов Іван Петрович, 1923 р.н., 390-а гвардійська стрілецька дивізія
- Ладигін Михайло Сергійович, 1921 р.н., 79-а гвардійська стрілецька дивізія
- Кочнев Р.А. 1912 г.р. (Напис на ложці)
- Тагеньєв (напис на ложці)
- Е.А.І. (Напис на гільзі)
- Л.І.В. (Напис на бритві)
Серед встановлених імен - гвардії лейтенант 12 гвардійського стрілецького полку 39-ї гвардійської стрілецької дивізії Бозорбаєв Укекбай, 1913 р.н., нагороджений медаллю "За відвагу". Останки загиблого та особисті речі воїна передали військовому аташе при Посольстві Республіки Казахстан в Україні полковнику Нуржану Омарову, який запевнив присутніх, що сім'я загиблого воїна буде повідомлена і останки будуть поховані з усіма військовими почестями в Казахстані.
Присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання та поклали квіти до братської могили.
Будь ласка, зачекайте...