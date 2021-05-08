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Закарпаття (1578) Велике будівництво (718)

Будівництво найвищої підпірної стінки України завершується на Закарпатті, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Роботи зі створення найвищої підпірної стінки в Україні на трасі державного значення Н-09 Мукачеве - Рахів - Івано-Франківськ - Львів у Закарпатській області наближаються до завершення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Закарпатській ОДА.

"Тепер село Круглий у Рахівському районі буде відомою точкою на карті українських доріг, адже саме тут побудували найвищу підпірну стінку країни. ... Ця конструкція буде 6 м у висоту і 200 м у довжину. Вона захищатиме дорожнє полотно з боку річки", - заявив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

Зазначається, що будівництво стіни в рамках президентської програми "Велике будівництво" зробило можливим розширення дороги до 8 м та облаштування узбіччя. Ця споруда дасть змогу зберегти дорогу в складних гірських умовах: з одного боку траси розташований високий берег 8-10 м, з іншого - крута гора. На цій ділянці часто сходять снігові лавини, а під час повеней рівень води в річці може досягати 5 м.

Крім того, на Рахівщині триває будівництво інших трьох підпірних стінок. Після їх спорудження розпочнеться відновлення дорожнього полотна.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що вся мережа доріг між містами, за яку відповідає Укравтодор, може бути відновлена ​​до кінця 2023 року.

Читайте також: На Тернопільщині розпочалося бетонування моста через річку Серет, - ОДА

Будівництво найвищої підпірної стінки України завершується на Закарпатті, - ОДА 01
Будівництво найвищої підпірної стінки України завершується на Закарпатті, - ОДА 02
Будівництво найвищої підпірної стінки України завершується на Закарпатті, - ОДА 03
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Топ коментарі
+11
Круто....забор построили...а понтов будто бы на Марс слетали..
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07.05.2021 16:56
+10
це так раніше було, при Баризі-Мародьоре, а при ЗЄльоном - будь-яка цеглина, то вже

"Большая стройка" Строительство самой высокой подпорной стенки Украины завершается на Закарпатье, - ОГА - Цензор.НЕТ 1525
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07.05.2021 16:54
+9
Самой высокой и самой дорогой, надеюсь?
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07.05.2021 16:46
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Самой высокой и самой дорогой, надеюсь?
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07.05.2021 16:46 Відповісти
и "САМОЙ САМОЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ СТРОЙКИ" !!!!!!!!!!!!!!! Строительство самой высокой подпорной стенки Украины завершается на Закарпатье, - ОГА - Цензор.НЕТ 2390
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07.05.2021 16:52 Відповісти
Будь ласка, не треба... Це просто дорожні работи.
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07.05.2021 16:47 Відповісти
це так раніше було, при Баризі-Мародьоре, а при ЗЄльоном - будь-яка цеглина, то вже

"Большая стройка" Строительство самой высокой подпорной стенки Украины завершается на Закарпатье, - ОГА - Цензор.НЕТ 1525
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07.05.2021 16:54 Відповісти
какой-то лошизм и отмывалово денеХ.. Зедерибан!
в Конченой-Заспе по километру укреплений за меньшие деньги..
Строительство самой высокой подпорной стенки Украины завершается на Закарпатье, - ОГА - Цензор.НЕТ 8965
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07.05.2021 16:53 Відповісти
так то ж за свої, а на "Стройкє" за мудригало-нарідні Строительство самой высокой подпорной стенки Украины завершается на Закарпатье, - ОГА - Цензор.НЕТ 9736
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07.05.2021 16:56 Відповісти
Круто....забор построили...а понтов будто бы на Марс слетали..
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07.05.2021 16:56 Відповісти
Денажа ёк, контрфорсы ёк... Ёпнетца Строительство самой высокой подпорной стенки Украины завершается на Закарпатье, - ОГА - Цензор.НЕТ 4798
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07.05.2021 18:27 Відповісти
А чого так "гуляють" вертикальні арматурні стрижні - це така велика задумка проектувальників або "геніальне" виконання псевдобудівельників?
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07.05.2021 19:15 Відповісти
 
 