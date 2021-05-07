Пам'ять українських жертв нацизму вшанували в Берліні. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина всьоме організувало церемонію вшанування пам’яті українських жертв Другої світової війни у центрі Берліна, біля монумента радянським воїнам у Тіргартені.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
У покладанні вінків та квітів взяли участь представники федерального уряду, Бундестагу, влади Берліна та землі Бранденбург, посли і військові аташе низки країн, представники української громади.
Церемонію відвідав також 93-річний вінничанин Семен Клейман, який був мобілізований у 1943 році, воював у складі Другого Українського фронту, був двічі поранений. На фронт, розповів Клейман, він пішов у 17 років, закінчив війну в Чехословаччині, звільнював Прагу.
"Це була найстрашніша найкровопролитніша війна. Ми дуже велику ціну заплатили. Не може більше такої війни бути. Сподіваюсь, що всі політики будуть розумні і не допустять, щоб ще розгорілася така війна", - сказав ветеран.
Хвилиною мовчання присутні вшанували 60 мільйонів жертв, загиблих у воєнні роки, серед яких більше 8 мільйонів українців.
"Тут сьогодні ми вшановували лише воїнів Червоної армії, тих, хто воювали та звільнювали Європу від нацизму. Але в Німеччині мало хто знає про величезні жертви серед мирного населення. В Україні - це понад 5 млн людей, які загинули, з них півтора мільйони українських євреїв", - сказав журналістам Надзвичайний і Повноважний Посол України у ФРН Андрій Мельник.
Він активно відстоює ідею створення в центрі Берліна окремого пам’ятника українським жертвам нацизму, щоб німецьке суспільство зрозуміло величезну історичну відповідальність перед нашим народом.
Він зазначив, що проти загарбників у лавах Червоної армії боролися понад 6 мільйонів українців, а 250 тис. – у збройних силах антигітлерівської коаліції. Всі душі вбитих солдатів та цивільних заслуговують на вічну пам’ять і пошану. У Німеччині, зауважив дипломат, досі існує велетенська біла пляма щодо тої величезної ціни, яку український народ заплатив за звільнення Європи від нацизму.
Будь ласка, зачекайте...
Здесь недавно комментировали, что всякие СС "галичина" и прочие "нахтигали" и есть истинные герои воевавшие за Украину.
А не какие-то там "воевавшие в составе Второго Украинского фронта". Т.е, те, кто воевали и освобождал Европу от нацизма.
Но, вот только, именно они добились независимой Украины в итоге, да ещё и самой большой страны в Европы!
Где бы был, и под какой лупой нужно было бы искать, тот крохатный кусочек Галиции, который именовался бы сейчас Украиной(и то это не факт-это ещё как максимум), победив бы Гитлер со своими пособниками в Украине (ещё скажите, что они не коллаборантами? Ага... так загуглите определение этого слова!)...
Считается, что он даже пахнет...
-так в статье написано. Я лишь скопировал. Это не мои слова. Все претензии, за правду, к редакции.
ты на 75% "украинец" а на 25% чистокровный совковый долбодятел
Это скорее в царской россии...
Академик Иван ПАВЛОВ.
Ленинград 21 декабря 1934 г.===========Прежде чем положить это откровенное письмо в папку для доклада Сталину, «Каменная задница» (так называли предсовнаркома Молотова товарищи по партии, а сам Вождь и вовсе заменял последнее слово гораздо менее приличным) наложила (простите уж за невольный каламбур) на него примечательную резолюцию: «т. Сталину. Сегодня СНК получил новое чепуховое письмо академика Павлова. Молотов».
Дедуль, ид... ты на ... Путина.
Когда ваши голодоморы признают то?
Когда будет признано шо мралин войну и устроил то?
Когда же вы, твари, все отправитесь ка, передохнуть ка, к своему самому кровавому со всех выдумок божку ка?
Тогда бл., и заживем. Я не о том шо после ПМВ срались с теми, "кое-кем", раз воевали рядовые - слава им. так ну блин, че я тут базарю то... Дед мой был Штурмфюрер Цахал....(смеется и даже ржет)
Так, так, андруша.