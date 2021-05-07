Пам'ять українських жертв нацизму вшанували в Берліні. ФОТОрепортаж

Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина всьоме організувало церемонію вшанування пам’яті українських жертв Другої світової війни у центрі Берліна, біля монумента радянським воїнам у Тіргартені.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

У покладанні вінків та квітів взяли участь представники федерального уряду, Бундестагу, влади Берліна та землі Бранденбург, посли і військові аташе низки країн, представники української громади.

Церемонію відвідав також 93-річний вінничанин Семен Клейман, який був мобілізований у 1943 році, воював у складі Другого Українського фронту, був двічі поранений. На фронт, розповів Клейман, він пішов у 17 років, закінчив війну в Чехословаччині, звільнював Прагу.

"Це була найстрашніша найкровопролитніша війна. Ми дуже велику ціну заплатили. Не може більше такої війни бути. Сподіваюсь, що всі політики будуть розумні і не допустять, щоб ще розгорілася така війна", - сказав ветеран.

Хвилиною мовчання присутні вшанували 60 мільйонів жертв, загиблих у воєнні роки, серед яких більше 8 мільйонів українців.

"Тут сьогодні ми вшановували лише воїнів Червоної армії, тих, хто воювали та звільнювали Європу від нацизму. Але в Німеччині мало хто знає про величезні жертви серед мирного населення. В Україні - це понад 5 млн людей, які загинули, з них півтора мільйони українських євреїв", - сказав журналістам Надзвичайний і Повноважний Посол України у ФРН Андрій Мельник.

Він активно відстоює ідею створення в центрі Берліна окремого пам’ятника українським жертвам нацизму, щоб німецьке суспільство зрозуміло величезну історичну відповідальність перед нашим народом.

Він зазначив, що проти загарбників у лавах Червоної армії боролися понад 6 мільйонів українців, а 250 тис. – у збройних силах антигітлерівської коаліції. Всі душі вбитих солдатів та цивільних заслуговують на вічну пам’ять і пошану. У Німеччині, зауважив дипломат, досі існує велетенська біла пляма щодо тої величезної ціни, яку український народ заплатив за звільнення Європи від нацизму.































