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Пам'ять українських жертв нацизму вшанували в Берліні. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина всьоме організувало церемонію вшанування пам’яті українських жертв Другої світової війни у центрі Берліна, біля монумента радянським воїнам у Тіргартені.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

У покладанні вінків та квітів взяли участь представники федерального уряду, Бундестагу, влади Берліна та землі Бранденбург, посли і військові аташе низки країн, представники української громади.

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Церемонію відвідав також 93-річний вінничанин Семен Клейман, який був мобілізований у 1943 році, воював у складі Другого Українського фронту, був двічі поранений. На фронт, розповів Клейман, він пішов у 17 років, закінчив війну в Чехословаччині, звільнював Прагу.

"Це була найстрашніша найкровопролитніша війна. Ми дуже велику ціну заплатили. Не може більше такої війни бути. Сподіваюсь, що всі політики будуть розумні і не допустять, щоб ще розгорілася така війна", - сказав ветеран.

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Хвилиною мовчання присутні вшанували 60 мільйонів жертв, загиблих у воєнні роки, серед яких більше 8 мільйонів українців.

"Тут сьогодні ми вшановували лише воїнів Червоної армії, тих, хто воювали та звільнювали Європу від нацизму. Але в Німеччині мало хто знає про величезні жертви серед мирного населення. В Україні - це понад 5 млн людей, які загинули, з них півтора мільйони українських євреїв", - сказав журналістам Надзвичайний і Повноважний Посол України у ФРН Андрій Мельник.

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Він активно відстоює ідею створення в центрі Берліна окремого пам’ятника українським жертвам нацизму, щоб німецьке суспільство зрозуміло величезну історичну відповідальність перед нашим народом.

Він зазначив, що проти загарбників у лавах Червоної армії боролися понад 6 мільйонів українців, а 250 тис. – у збройних силах антигітлерівської коаліції. Всі душі вбитих солдатів та цивільних заслуговують на вічну пам’ять і пошану. У Німеччині, зауважив дипломат, досі існує велетенська біла пляма щодо тої величезної ціни, яку український народ заплатив за звільнення Європи від нацизму.


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Память українських жертв нацизму вшанували в Берліні 06

Память українських жертв нацизму вшанували в Берліні 07
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Память українських жертв нацизму вшанували в Берліні 10
Память українських жертв нацизму вшанували в Берліні 11
Память українських жертв нацизму вшанували в Берліні 12
Память українських жертв нацизму вшанували в Берліні 13
Память українських жертв нацизму вшанували в Берліні 14
Память українських жертв нацизму вшанували в Берліні 15
Память українських жертв нацизму вшанували в Берліні 16
Память українських жертв нацизму вшанували в Берліні 17
Память українських жертв нацизму вшанували в Берліні 18
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Топ коментарі
+3
Память украинских жертв рашизма почтили в Берлине... так треба
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07.05.2021 19:08
+2
В этом столетии надеюсь (правда очень слабо) что так тоже будет в Москве...
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07.05.2021 19:13
+2
русскій на всю голаву...ілі ти ні русскій?
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07.05.2021 19:27
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Память украинских жертв рашизма почтили в Берлине... так треба
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07.05.2021 19:08 Відповісти
В этом столетии надеюсь (правда очень слабо) что так тоже будет в Москве...
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07.05.2021 19:13 Відповісти
Есть только одна война сейчас, мировая - Россия против Цивилизации, главный фронт которой проходит по территории Украины. И хватит кошмарить немцев, даже Израиль, ввиду полученных средств, переключил внимание на Россию, где в случае заварушки, евреев и кавказцев будут убивать первыми.
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07.05.2021 22:43 Відповісти
Ну не знаю...
Здесь недавно комментировали, что всякие СС "галичина" и прочие "нахтигали" и есть истинные герои воевавшие за Украину.
А не какие-то там "воевавшие в составе Второго Украинского фронта". Т.е, те, кто воевали и освобождал Европу от нацизма.
Но, вот только, именно они добились независимой Украины в итоге, да ещё и самой большой страны в Европы!
Где бы был, и под какой лупой нужно было бы искать, тот крохатный кусочек Галиции, который именовался бы сейчас Украиной(и то это не факт-это ещё как максимум), победив бы Гитлер со своими пособниками в Украине (ещё скажите, что они не коллаборантами? Ага... так загуглите определение этого слова!)...
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07.05.2021 19:20 Відповісти
русскій на всю голаву...ілі ти ні русскій?
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07.05.2021 19:27 Відповісти
Бог миловал..
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07.05.2021 19:29 Відповісти
нєрусскій значіт...а хто?
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07.05.2021 19:42 Відповісти
По крови на 75%- украинец. Представь себе.
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07.05.2021 19:45 Відповісти
А по духу?
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07.05.2021 20:12 Відповісти
духа никакого- не существует. Я- атеист.
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07.05.2021 20:14 Відповісти
...но какже...русскій дух же ж сущєствуєт!
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07.05.2021 20:21 Відповісти
Ну да...
Считается, что он даже пахнет...
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07.05.2021 20:23 Відповісти
Якби не жертовна боротьба конкретно за незалежність, за велику Україну, то ніхто би і не думав як відділити Україну від росії. Ми були би абсолютно ватним російським болотом.
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07.05.2021 19:32 Відповісти
Ну зачем так пафосно "освобождал Европу от нацизма!". СССР воевал против гитлеровской Германии в антигитлеровской коалиции и не более, но ни как не против фашизма. Для московитов фашизм это перманентное состояние, и друг Гитлер приветствовался в СССР на всех уровнях с 20-х годов и до 41-го.
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07.05.2021 20:06 Відповісти
"Ну зачем так пафосно"
-так в статье написано. Я лишь скопировал. Это не мои слова. Все претензии, за правду, к редакции.
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07.05.2021 20:10 Відповісти
"освобождал Европу от нацизма" - который сам же в Европе и насадил, ага Пам'ять українських жертв нацизму вшанували в Берліні - Цензор.НЕТ 5781
ты на 75% "украинец" а на 25% чистокровный совковый долбодятел Пам'ять українських жертв нацизму вшанували в Берліні - Цензор.НЕТ 7288
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08.05.2021 00:17 Відповісти
идеология совка была далека от нацизма. Там были другие скрепы, с покушавшимися на которых, они безжалостно боролись. Отсюда и миллионы жертв собственного населения. Но безусловное верховенство одной нацией над другой, там не было.
Это скорее в царской россии...
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08.05.2021 00:28 Відповісти
«В Совет народных комиссаров СССР====На меня не действовали ни приглашение в старую чеку, правда, кончившееся ничем, ни угрозы при Зиновьеве в здешней "Правде" по поводу одного моего публичного чтения: "можно ведь и ушибить."-------------Вы напрасно верите в мIровую пролетарскую революцию. Я не могу без улыбки смотреть на плакаты: "да здравствует мIровая социалистическая революция, да здравствует мIровой октябрь". Вы сеете по культурному мiру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До вашей революции фашизма не было.----------Но мне тяжело не оттого, что мiровой фашизм попридержит на известный срок темп естественного человеческого прогресса, а оттого, что делается у нас и что, по-моему мнению, грозит серьезною опасностью моей родине. Во-первых, то, что вы делаете есть, конечно, только эксперимент и пусть даже грандиозный по отваге, как я уже и сказал, но не осуществление безспорной насквозь жизненной правды - и, как всякий эксперимент, с неизвестным пока окончательным результатом. Во-вторых, эксперимент страшно дорогой (и в этом суть дела), с уничтожением всего культурного покоя и всей культурной красоты жизни.=======Пощадите же родину и нас.
Академик Иван ПАВЛОВ.
Ленинград 21 декабря 1934 г.===========Прежде чем положить это откровенное письмо в папку для доклада Сталину, «Каменная задница» (так называли предсовнаркома Молотова товарищи по партии, а сам Вождь и вовсе заменял последнее слово гораздо менее приличным) наложила (простите уж за невольный каламбур) на него примечательную резолюцию: «т. Сталину. Сегодня СНК получил новое чепуховое письмо академика Павлова. Молотов».
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08.05.2021 08:57 Відповісти
Здесь сегодня мы чествовали только воинов Красной армии, тех, кто воевали и освобождал Европу от нацизма. Но в Германии мало кто знает об огромных жертвах среди мирного населения. В Украине - это более 5 млн человек погибли, из них полтора миллиона украинских евреев" Источник: https://censor.net/ru/p3264119\\\\\\\\\\\

Дедуль, ид... ты на ... Путина.
Когда ваши голодоморы признают то?
Когда будет признано шо мралин войну и устроил то?
Когда же вы, твари, все отправитесь ка, передохнуть ка, к своему самому кровавому со всех выдумок божку ка?
Тогда бл., и заживем. Я не о том шо после ПМВ срались с теми, "кое-кем", раз воевали рядовые - слава им. так ну блин, че я тут базарю то... Дед мой был Штурмфюрер Цахал....(смеется и даже ржет)
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07.05.2021 19:30 Відповісти
Ти ж і є росіский нацизд.
Так, так, андруша.
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08.05.2021 07:23 Відповісти
Слава українським Воїнам, котрі борються з російськими нацистами!
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08.05.2021 07:35 Відповісти
Російського окупанта України змінив німецький, а потім німецького знову російський. І що Україна має святкувати? чим російський окупант кращий за німецького??
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07.05.2021 20:35 Відповісти
яВот так нужно бороться с нацизмом. От этого видео нацисты переворачиваються в гробах. Всё пропало)) https://www.youtube.com/watch?v=5Prhl6SOFec
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07.05.2021 22:30 Відповісти
 
 