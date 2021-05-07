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СБУ заблокувала канал переправлення в країну запчастин до автоматичної зброї для криміналітету. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Служба безпеки України заблокувала канал нелегального переправлення в Україну складових частин вогнепальної зброї, які використовувалися для приведення у бойовий стан пістолетів-кулеметів іноземного зразка для криміналітету.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

"За попередньою версією слідства, протиправну діяльність організував мешканець Києва. Зловмисник налагодив незаконне переправлення комплектуючих до автоматичної зброї з однієї з європейських країн. Контрабандний товар він отримував від своїх іноземних спільників через сервіси міжнародної пошти. Бойові елементи зловмисник використовував для ремонту і перероблення стрілецької зброї для подальшого збуту представникам кримінальних кіл. Підпільну майстерню він обладнав у власному гаражному приміщенні", - говориться в повідомленні.

Організатора схеми затримали під час отримання посилки з комплектуючими на одному із поштових відділень столиці. У ході огляду відправлення співробітники СБУ виявили 10 ствольних планок та 15 магазинів для автоматичної стрілецької зброї типу "Scorpion".

Під час обшуку у зловмисника також були виявлені 2 пістолети-кулемети SA-24 і SA-26, 4 корпуси гранат Ф-1; уніфіковані запали ручної гранати; понад 600 набоїв різного калібру; порох для виготовлення боєприпасів, а також прилади та обладнання для ремонту і переробки вогнепальної зброї.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

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СБУ заблокувала канал переправлення в країну запчастин до автоматичної зброї для криміналітету 02
СБУ заблокувала канал переправлення в країну запчастин до автоматичної зброї для криміналітету 03
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чешский металлолом, прадедушка узи.
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07.05.2021 20:01 Відповісти
Вража влада ще одного кулібіна знищила...
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07.05.2021 20:02 Відповісти
Что говорить о малокалиберных патронах к целевому спортивному оружию, которые даже в ранне Брежневские времена не подпадали под УК, если современные правоохранители даже травму пытаются назвать боевыми припасами.
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07.05.2021 20:09 Відповісти
так а за шо хлеб без тараканов жуют то7

\\\\Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности. Источник: https://censor.net/ru/p3264123\\\\\\

Лица пойдут как бы для других тоже лиц, жаждущих погонов тоже других.
какие же они.... как всегда - посадят слегка нарушивших, а себе погоны, а то ше те выйдут ... как там, ну, крепкими зэками, то уже мусорам будет профит.
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07.05.2021 20:15 Відповісти
 
 