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Обговорили порушення прав людини на окупованих територіях, - Кулеба зустрівся з директором БДІПЛ ОБСЄ Мекаччі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із директором Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Маттео Мекаччі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Глава української дипломатії привернув увагу Маттео Мекаччі до грубих порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - вказується в повідомленні.

Кулеба наголосив на важливості здійснення регіональними і міжнародними механізмами моніторингу, зокрема і дистанційного, ситуації у сфері прав людини на тимчасово окупованих територіях України відповідно до українського національного законодавства та норм міжнародного права.

Сторони обговорили шляхи посилення взаємодії України та БДІПЛ ОБСЄ. Кулеба також підтвердив підтримку Україною мандату БДІПЛ зі сприяння державам-учасницям ОБСЄ у сфері проведення демократичних виборів та підтримки зусиль із захисту прав і свобод людини.

Окрему увагу також було приділено обговоренню захисту прав громадян України, яких Російська Федерації незаконно утримує за гратами в Криму та на території РФ.

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Обговорили порушення прав людини на окупованих територіях, - Кулеба зустрівся з директором БДІПЛ ОБСЄ Мекаччі 01
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права тех кто на территории оккупированной не должны никого волновать. Они не против таких прав.
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07.05.2021 19:53 Відповісти
І...? Результат який? Обсудили для того, щоби обсудити? Результат який - сам з собою лівою рукою?
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07.05.2021 19:53 Відповісти
типа того что кива делал в верховной раде
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07.05.2021 19:56 Відповісти
Мы послали сигналы, нас тоже послали но похоже что по настоящему.
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07.05.2021 19:57 Відповісти
 
 