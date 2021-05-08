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МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, плюси СРСР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Це і є реформи?

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗМІ опублікували рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі

МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, плюси СРСР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Єжелі чоловік вчоний, то лише вперед...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запевнив Блінкена в активному впровадженні реформ в Україні: Не розумію, що таке відкат назад, зазвичай я йду лише вперед

МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, плюси СРСР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

МЗС РФ уповноважений заявити...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова

МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, плюси СРСР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Невелика істерика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку"

МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, плюси СРСР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Урок закінчено?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен застосував до відносин з Україною підхід "жорсткої любові", - Washington Post

МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, плюси СРСР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Несподівано

МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, плюси СРСР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Збіг?

МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, плюси СРСР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

- Це сироти

МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, плюси СРСР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

"Плюси" СССР

МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, плюси СРСР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Зародження путінізму

Більше фотошопів дивіться тут



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Топ коментарі
+82
вот вам настоящая фотожаба!
Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9811
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07.05.2021 23:02
+66
...к шестой - "внезапно" Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5829
Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9437
показати весь коментар
07.05.2021 23:15
+64
Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1363
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07.05.2021 22:58
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Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1363
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07.05.2021 22:58 Відповісти


Сергій Козак@SergKozak 7 ч

18 мая россиянина Андрея Гутова буду судить за публикацию на странице ФСБ этого фото.

МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 839
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08.05.2021 00:09 Відповісти
Сподіваюся, що собачка живий і уникнув звинувачення в тероризмі і русофобії.
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08.05.2021 08:09 Відповісти
Прикол в тому, що пограбована Німеччина відновила довоєнний ВВП за шість років.
А совок як гнив, та згнив.
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08.05.2021 08:32 Відповісти
И 200-летние "вытираны ВОВ", наблюдающие штурм фанерного Рейхстага... МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4469
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08.05.2021 10:39 Відповісти
треба було опуститися вові на саме дно перед Блінкеном щоб нарешті смішні жаби зявилися
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07.05.2021 23:00 Відповісти
Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8856 Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4717
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07.05.2021 23:11 Відповісти
очень креативно.
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08.05.2021 00:03 Відповісти
Хорошее надгобие на могилу одного клоуна...
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08.05.2021 10:41 Відповісти
Удачное сочетание белого и чёрного шоколада.
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08.05.2021 11:36 Відповісти
Примерно так на выборах и было. Один человек настучал хером на шоколадку другого
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09.05.2021 16:54 Відповісти
Він там сидить ще з часів розмови з Трампом, аби тільки нижче не опустився.
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08.05.2021 08:10 Відповісти
вот вам настоящая фотожаба!
Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9811
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07.05.2021 23:02 Відповісти
***** это , а не жаба Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6680
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07.05.2021 23:06 Відповісти
Мо', фотогузно?...
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07.05.2021 23:08 Відповісти
Епать-пердеть... о_О
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07.05.2021 23:14 Відповісти
мсьё гурман
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07.05.2021 23:33 Відповісти
губерман
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11.05.2021 23:03 Відповісти
Перше якось навіть стрьомно...😀
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07.05.2021 23:36 Відповісти
Пане Welt Schmerz, Ви гуморист ще той. МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2074 МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3073
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08.05.2021 00:25 Відповісти
Жалко её маму. Багатые воровки тоже плачут.
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08.05.2021 11:38 Відповісти
Там маманя ще гірша. Суддя-ватниця з Бамбасу.
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08.05.2021 15:05 Відповісти
Нє, це просто жаба. Зкріпна жаба, щоб не плутати із земноводними.
МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7138
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07.05.2021 23:27 Відповісти
"беззубая собака! укусить не укусит, но засосёт насмерть!" )
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07.05.2021 23:51 Відповісти
"А эта собака Барабака так мала, что только и сможет, что подпрыгнув поцеловать меня в зад?!
На что умудренный опытом вожак с содроганием ответил:
- А знаешь какие у нее холодные губы... " (с) МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 659
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08.05.2021 00:59 Відповісти
жаба симпатичнее этой куриной задницы.
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08.05.2021 00:17 Відповісти
чули б ви що ця потвора верзла МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8702 https://t.me/Sharpreview/3868
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08.05.2021 02:41 Відповісти
А с мамой этой шалавы тоже надо что то делать...
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08.05.2021 07:39 Відповісти
Свят, свят, свят! Яка "красота неопісуємая"! А яка ж вона буде через років 20-30!
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08.05.2021 08:14 Відповісти
Обычная жаба московских болот , вот так своими губками выдавливает Ква- Ква МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1240
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08.05.2021 08:56 Відповісти
Фотожопа павіана, замученого гемороєм.
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08.05.2021 10:42 Відповісти
А ось ще краще МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2851
МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4093
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08.05.2021 21:17 Відповісти
МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5631
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10.05.2021 23:08 Відповісти
Найвелычнийший надраными ушами ещё легко отделался...
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07.05.2021 23:05 Відповісти
Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8810 Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 927
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07.05.2021 23:10 Відповісти
Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4061
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07.05.2021 23:13 Відповісти
благодаря маскам теперь козюльки не ковыряют
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08.05.2021 12:02 Відповісти
Не тільки надертими вухами. А ще й мокрими штанцями. Але у протокол про таке писати якось невдобно.
МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5542
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07.05.2021 23:30 Відповісти
...к шестой - "внезапно" Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5829
Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9437
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07.05.2021 23:15 Відповісти
От зараз Іван я-а-ак вискочить, і я-а-ак шию Вам намилить!
МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2059
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07.05.2021 23:29 Відповісти
МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9451 МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9451 МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9451
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07.05.2021 23:40 Відповісти
Це у ivana "ерогенна ЗОНА"! 😁
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08.05.2021 00:21 Відповісти
Ага. Дядько Іван - ще той пустун.
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08.05.2021 00:34 Відповісти
Грешно смеяться над убогими😄
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08.05.2021 00:27 Відповісти
Грішний, каюсь.
(Але як же весело! МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 401 )
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08.05.2021 00:33 Відповісти
Він зможе, він "істинний бютівець", вірний "ідеалам бахіні", буде землю рити ногами, не те, що різні перебіжчики з партії в партію.
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08.05.2021 08:20 Відповісти
Це після того, як він на виборах-19 на зЁ попрацював?
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08.05.2021 08:43 Відповісти
Так може "помутнєніє" було із-того, що "бахіня" не пройшла в 2-й тур? Давайте простимо, гадаю, що "отямився" і шкодує.
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08.05.2021 08:52 Відповісти
Якщо йому у мутатичці від ТЮ напишуть, що він "отямився" і шкодує, то, звісно, він так і вчинить...
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08.05.2021 10:31 Відповісти
Там поки що як в тій пісні про горобину і дуба - "знать судьба такая век одной качаться".
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08.05.2021 11:07 Відповісти
Что-то жабы и шаржи про Зе совсем не смешные:
или просто противно, или печально, или вообще стыдно!
МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2092
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08.05.2021 01:21 Відповісти
надкемсмеетесьнадсобойсмеетесь?- выздоровление
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08.05.2021 02:27 Відповісти
Можна погодитися - три в одному.
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08.05.2021 08:55 Відповісти
Але не про жаби й шаржі, а про вибір "хотьпасмийооомся"
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08.05.2021 10:34 Відповісти
МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7571
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08.05.2021 07:07 Відповісти
МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2565
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08.05.2021 08:02 Відповісти
Ух, тепер можна в відпустку!
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08.05.2021 08:22 Відповісти
Частіше би прилітали ці дорогі гості. Треба ж Бубу комусь виховувати.
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08.05.2021 08:34 Відповісти
Дешевле будет пересадить МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3884
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08.05.2021 08:44 Відповісти
Відправили б його кудись на "перевиховання"
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08.05.2021 09:00 Відповісти
МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4565
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08.05.2021 11:44 Відповісти
В ОП катострофическая нехватка патриотов!! Туда берут Ермаков которые сливают Вагнеровцев и прочих парашистких протеже....
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11.05.2021 09:43 Відповісти
 
 