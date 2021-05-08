МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Це і є реформи?

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗМІ опублікували рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі

Єжелі чоловік вчоний, то лише вперед...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запевнив Блінкена в активному впровадженні реформ в Україні: Не розумію, що таке відкат назад, зазвичай я йду лише вперед

МЗС РФ уповноважений заявити...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова

Невелика істерика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку"

Урок закінчено?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен застосував до відносин з Україною підхід "жорсткої любові", - Washington Post

Несподівано

Збіг?

- Це сироти

"Плюси" СССР

Зародження путінізму

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