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МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Це і є реформи?
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Невелика істерика
Урок закінчено?
Несподівано
Збіг?
- Це сироти
"Плюси" СССР
Зародження путінізму
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Топ коментарі
+82 Артм Воронцов
показати весь коментар07.05.2021 23:02
+66 Топ Ган
показати весь коментар07.05.2021 23:15
+64 Перехватчик
показати весь коментар07.05.2021 22:58
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Сергій Козак@SergKozak 7 ч
18 мая россиянина Андрея Гутова буду судить за публикацию на странице ФСБ этого фото.
А совок як гнив, та згнив.
На что умудренный опытом вожак с содроганием ответил:
- А знаешь какие у нее холодные губы... " (с)
(Але як же весело! )
или просто противно, или печально, или вообще стыдно!