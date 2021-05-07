Фігурант "справи Сенцова" Чирній повернувся в Україну. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Політв'язень Олексій Чирній повернувся 7 травня в Україну з Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
"Наш Олексій Чирній повертається додому. Щойно почула голос Олексія по телефону. Це була його перша розмова українською мовою за сім років. Сім років російських в'язниць у Магадані, Москві і Батайську", - зазначила вона.
Джапарова нагадала, що Чирній кримчанин, український вчений, викладач військової історії Сімферопольського інституту культури, кандидат історичних наук.
Топ коментарі
+17 Чайка Київ
показати весь коментар07.05.2021 23:49
+7 Дмитрий Шкицкий
показати весь коментар07.05.2021 23:58
+5 Фрол Медвепут d1caba8f
показати весь коментар08.05.2021 00:01
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Будь ласка, зачекайте...
А этот парень 7лет строгача оттрубил по Магаданам и прочим Воркутам...
Орда-с, що з них візьмеш.
Орда-с.
Пусть все плохое останется в прошлом!
Желаю побыстрее адаптироваться к нормальной жизни!
"Здравствуй, ведьмак. Ты постарел. Я? Да и я в общем-то тоже. Время, да... Возвращение домой - забавная штука: знакомые картины, звуки, запахи... единственное, что изменилось - ты сам. И мы изменились...
Все уже когда-то было, все уже когда-то случилось и все уже когда-то было описано...
Тебе ли не знать. Вот именно, Геральт, вот именно..."
Алексея потом еще долго ломали по поводу украинского гражданства, но он выдержал.
Украина не должна отворачиваться от того, кто ее не сдал.
Кстати, и от Леши, и от других наших (уже бывших) политзаключенных были очень положительные отзывы о деятельности наших консулов в РФ.
Люди на своем месте, неравнодушные, порой за свои деньги покупали ребятам в тюрьму необходимое.