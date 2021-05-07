Житель Харківщини викопав на городі 163 снаряди часів Другої світової війни. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Артснаряди та мінометні міни були закопані в землю буквально за 20 метрів від будинку чоловіка.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.
Житель с. Миронівка Біляївської ОТГ копав землю в городі і побачив ящик з 50-міліметровими мінометними мінами. Чоловік одразу звернувся до рятувальників. Ті приїхали на виклик і підтвердили, що виявлене - справді мінометні міни.
"Піротехніки Міжрегіонального центру, які прибули на місце, провели обстеження прилеглої території і нарахували там 163 одиниці боєприпасів: 10 арт-снарядів діаметром 45 мм, і 153 мінометні міни діаметром 50 мм", - сказано в повідомленні рятувальників.
Всі знайдені в городі боєприпаси співробітники ДСНС вивезли і підірвали в безпечному місці.
Будь ласка, зачекайте...
Сейчас время сажать и работать на огородах, но бывает что приходится собирать "урожай", посаженный ещё со времён "второй мировой". Но количество найденных "морковок" впечатляет, конечно...
да ещё итак сохранились неплохо.
І чому би їх не повернути власнику в обмін на нові?
проверьте документы на землю, скорее всего, - самозахват