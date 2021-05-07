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Харківщина (4259) ДСНС (4458)

Житель Харківщини викопав на городі 163 снаряди часів Другої світової війни. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Артснаряди та мінометні міни були закопані в землю буквально за 20 метрів від будинку чоловіка.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

Житель с. Миронівка Біляївської ОТГ копав землю в городі і побачив ящик з 50-міліметровими мінометними мінами. Чоловік одразу звернувся до рятувальників. Ті приїхали на виклик і підтвердили, що виявлене - справді мінометні міни.

"Піротехніки Міжрегіонального центру, які прибули на місце, провели обстеження прилеглої території і нарахували там 163 одиниці боєприпасів: 10 арт-снарядів діаметром 45 мм, і 153 мінометні міни діаметром 50 мм", - сказано в повідомленні рятувальників.

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Всі знайдені в городі боєприпаси співробітники ДСНС вивезли і підірвали в безпечному місці.

Житель Харківщини викопав на городі 163 снаряди часів Другої світової війни 01
Житель Харківщини викопав на городі 163 снаряди часів Другої світової війни 02
Житель Харківщини викопав на городі 163 снаряди часів Другої світової війни 03
Житель Харківщини викопав на городі 163 снаряди часів Другої світової війни 04
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Топ коментарі
+11
Охренеть, находочка!...
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07.05.2021 23:29
+10
судя по калибрам это немецкие боеприпасы. Качество упаковки и сохранности на высоте.
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07.05.2021 23:45
+7
Гарно, що не став колупати.
І чому би їх не повернути власнику в обмін на нові?
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07.05.2021 23:30
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Охренеть, находочка!...
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07.05.2021 23:29 Відповісти
Эхо войны.
Сейчас время сажать и работать на огородах, но бывает что приходится собирать "урожай", посаженный ещё со времён "второй мировой". Но количество найденных "морковок" впечатляет, конечно...
да ещё итак сохранились неплохо.
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07.05.2021 23:44 Відповісти
Гарно, що не став колупати.
І чому би їх не повернути власнику в обмін на нові?
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07.05.2021 23:30 Відповісти
Перекиньте через межу. Стіни ж немає.
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07.05.2021 23:32 Відповісти
посадил редисочку.....
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07.05.2021 23:39 Відповісти
Рисковое дело, видать чел в тулупе родился...
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07.05.2021 23:46 Відповісти
судя по калибрам это немецкие боеприпасы. Качество упаковки и сохранности на высоте.
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07.05.2021 23:45 Відповісти
По логике, должны быть немецкие. Но точно непонятно из инфы в статье. Интересно всё-таки чьи точно?
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07.05.2021 23:50 Відповісти
немецкий пехотный . в каждом взводе на штатном вооружении числился
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07.05.2021 23:58 Відповісти
мой преподаватель по тактике, бывший артилерист, обьяснял такие находки так. допустим, в 5.00 время "ч", и орда пехотинцев с танками бросятся на укрепленные позиции врага, дабы стремительным домкратом покатиться дальше. в "ч"-0.30 должна начать работать арта, выпустить 100500 снарядов, мин, реактивных снарядов и т.д., подавить огневые точки, нанести по возможности больше урона живой силе и технике противника. если атака захлебнется, специально обученные товарищи с синими погонами будут вежливо спрашивать с каждого должностного лица о возможных причинах такой неприятности. долго спрашивать. и вот командир артилерийского подразделения, получив задачу, методом простого сопоставления количества снарядов, которые он должен выпустить, обычной скорострельности своих пушек и отпущенного на это времени, получает легкое предчувствие, что он физически все не успеет выпалить, а у него семья, дети... два бойца с лопатами под покровом ночной темноты закапывают лишнее. а потом спустя 10+ лет пионЭры находят "эхи войны". на мой взгляд, весьма правдоподобно.
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08.05.2021 07:53 Відповісти
А гдеж тут за родину ,за сталина?
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08.05.2021 08:49 Відповісти
А сралина позже закопали. Житель Харківщини викопав на городі 163 снаряди часів Другої світової війни - Цензор.НЕТ 4854
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08.05.2021 09:49 Відповісти
к сожалению, неглубоко, все норовят выкопать идиоты
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08.05.2021 13:49 Відповісти
Даже если глубоко закопать, кацапы сралина из фанеры вырежут и будут ему жопу целовать. Тут уже никакая медицина не поможет.
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08.05.2021 14:16 Відповісти
Я саме це мав на увазі, коли писав свій попередній коментар.
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08.05.2021 22:32 Відповісти
Житель Харківщини викопав на городі 163 снаряди часів Другої світової війни - Цензор.НЕТ 4296
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07.05.2021 23:47 Відповісти
а мог по осени на этом месте ботву с огорода сжигать.
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08.05.2021 00:02 Відповісти
впервые копал свой участок?
проверьте документы на землю, скорее всего, - самозахват
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08.05.2021 00:18 Відповісти
У нас бабка при совке противотанковими минами себе дорожку в туалет виложила.Сам не видел,но свидетели рассказивали.Фронт вдоль Орели стоял с сентября 1941 по конец мая 1942 прямо по селу.Последний раз 9летний пацан взорвался в 1992 году. Летом.Приехал к деду на побівку ,нашел мину минометную и грохнул ее об бетонную єлектроопору.Столбу ни чего,а малишу...
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08.05.2021 07:16 Відповісти
Після війни таких трагедій було тисячі. В 1969 році з друзями на околиці Луцька знайшли якусь болванку від нібито снаряду. Ну й кинули у вогнище . На щастя в момент вибуху поблизу нікого не було і опору високовольтної ЛЕП не пошкодило. Мені тоді було 12 років. Та якимось чином про цю подію дізнався тато . Ну а далі мовчу....
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08.05.2021 12:40 Відповісти
Каждый год, в конце апреля-начале мая одно и тоже: кто-то нашел в огороде боеприпасы времен второй мировой, где-то выкапывают и потом торжественно хоронят красноармецев. И все накануне 9-го мая. И так уже 50 лет.
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08.05.2021 07:44 Відповісти
Это мины к немецкому 50-мм миномету Granatenwerfer 36. Мина к немецкому 50-мм миномету Granatenwerfer 36
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08.05.2021 10:49 Відповісти
 
 