Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів. ФОТОрепортаж

З 1 до 8 травня включно в районі проведення операції Об'єднаних сил військовослужбовці збили безпілотні літальні апарати російсько-окупаційних військ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Від початку поточного року спостерігається значне збільшення кількості застосування російсько-окупаційними військами безпілотних літальних апаратів. Метою таких дій є проведення повітряної розвідки, видача цілевказань, коригування вогню, дистанційне мінування місцевості, а також скидання вибухових пристроїв. Підрозділи ЗС України, які залучені до виконання завдань у районі ООС, здійснюють активну і успішну боротьбу з БПЛА противника", - наголошується в повідомленні.

За інформацією штабу, тільки від початку травня 2021 року військовослужбовці ООС збили два такі літальні апарати.

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У повідомленні сказано: "Перший такий випадок стався 3 травня на Світлодарському напрямку, неподалік селища Новолуганське. Збитий безпілотник був переобладнаний для скидання боєприпасів і здійснення дистанційного мінування. Він містив компоненти, вироблені на підприємствах військового призначення Російської Федерації".

"6 травня на Маріупольському напрямку, поблизу селища Гранітне, безпілотник противника вів повітряну розвідку, був пригнічений засобами РЕБ і збитий вогнем із стрілецької зброї. Як виявилося, цей БПЛА типу "Тахіон", що виготовляється ТОВ "Іжмаш - Безпілотні системи" РФ. Він перебуває на озброєнні сухопутних військ держави-агресора", - наголошується в інформації.

У пресцентрі штабу ООС наголосили, що зафіксовані факти є прямими і неспростовними доказами російської військової агресії проти України. Також зазначені БПЛА будуть використані як доказ причетності Росії до військового конфлікту на сході України.

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