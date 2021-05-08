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Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

З 1 до 8 травня включно в районі проведення операції Об'єднаних сил військовослужбовці збили безпілотні літальні апарати російсько-окупаційних військ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Від початку поточного року спостерігається значне збільшення кількості застосування російсько-окупаційними військами безпілотних літальних апаратів. Метою таких дій є проведення повітряної розвідки, видача цілевказань, коригування вогню, дистанційне мінування місцевості, а також скидання вибухових пристроїв. Підрозділи ЗС України, які залучені до виконання завдань у районі ООС, здійснюють активну і успішну боротьбу з БПЛА противника", - наголошується в повідомленні.

За інформацією штабу, тільки від початку травня 2021 року військовослужбовці ООС збили два такі літальні апарати.

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У повідомленні сказано: "Перший такий випадок стався 3 травня на Світлодарському напрямку, неподалік селища Новолуганське. Збитий безпілотник був переобладнаний для скидання боєприпасів і здійснення дистанційного мінування. Він містив компоненти, вироблені на підприємствах військового призначення Російської Федерації".

"6 травня на Маріупольському напрямку, поблизу селища Гранітне, безпілотник противника вів повітряну розвідку, був пригнічений засобами РЕБ і збитий вогнем із стрілецької зброї. Як виявилося, цей БПЛА типу "Тахіон", що виготовляється ТОВ "Іжмаш - Безпілотні системи" РФ. Він перебуває на озброєнні сухопутних військ держави-агресора", - наголошується в інформації.

У пресцентрі штабу ООС наголосили, що зафіксовані факти є прямими і неспростовними доказами російської військової агресії проти України. Також зазначені БПЛА будуть використані як доказ причетності Росії до військового конфлікту на сході України.

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Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів 01
Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів 02
Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів 03
Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів 04
Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів 05
Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів 06
Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів 07
Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів 08
Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів 09
Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів 10
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Когда уже этот негодяй Путин разрешит нашим хенералам использовать беспилотники?
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08.05.2021 11:04 Відповісти
Комплектующие т.н. беспилотника "Тахион" 100% с Алиэкспресса С начала месяца силы ООС сбили два беспилотника российских террористов - Цензор.НЕТ 9043
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08.05.2021 11:13 Відповісти
У мене одного таке враження що ці "безпілотники-ватольти" зроблені копро-дендральним способом, тобто з гімна і палок?
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08.05.2021 11:14 Відповісти
У "Тахиона" случился приступ тахикардии С начала месяца силы ООС сбили два беспилотника российских террористов - Цензор.НЕТ 785
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08.05.2021 11:16 Відповісти
Украине приходится сбивать, а кацапам проще - "украинские" власти сами расформировали "Аэроразведку"...
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08.05.2021 11:27 Відповісти
Врут как всегда. Ведь Бубашка с ****** договорились не использовать безпилотники Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів - Цензор.НЕТ 9497
Клятий Порох покупает в параше и запускает Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів - Цензор.НЕТ 2020
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08.05.2021 11:36 Відповісти
Хто про що, а ****** - про свого шоколадного ідола
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08.05.2021 12:06 Відповісти
Ага, он ващще гений - вызывает анальную боль у кацапов и зебилов одновременно. Совпадение? Не думаю Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів - Цензор.НЕТ 2882
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08.05.2021 13:08 Відповісти
авиамодельный кружок из дома пионэров
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08.05.2021 11:54 Відповісти
 
 