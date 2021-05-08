УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13564 відвідувача онлайн
Новини Фото СуспільствоФоторепортаж Агресія Росії проти України
2 390 6
Дніпропетровщина (2347) пам'ять (1149) Ян Осока (1495) 93 окрема механізована бригада (242)

На Дніпропетровщині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого навесні 2020 року воїна 93-ї ОМБр Леоніда Скакуненка (позивний Барон). ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У п'ятницю, 7 травня, в селі Лихівка П'ятихатського району Дніпропетровської області на території місцевої школи відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь Леоніда Леонідовича Скакуненка (позивний Барон), 22.04.1987 року народження, солдата, навідника 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 12 квітня 2020 року у районі села Жолобок Новоайдарського району Луганської області від смертельних осколкових поранень, яких зазнав під час гранотометного обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці П'ятихатської районної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Низько схиляємо голови...
Голова райдержадміністрації Євген Глазирін, військовий комісар Володимир Гречуха, селищний голова Лариса Савченко, голова П'ятихатської організації ГО "Родинне коло загиблих героїв" Надія Колотвіна, жителі громади взяли участь у відкритті меморіальної дошки піхотинцеві 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Леоніду Скакуненку (позивний  Барон).

...Леонід Скакуненко був навідником, служив у механізованому батальйоні з вересня 2017 року. Боєць народився 22 квітня 1987 року в селі Лихівка П'ятихатського району Дніпропетровської області. Мав середню освіту. У 2014 році був мобілізований до Національної гвардії. Після чого підписав контракт із 93-ю бригадою "Холодний Яр", у складі якої воював три ротації. Брав участь у бойових діях у Новотроїцькому, Новоселівці Другій, в околицях Кримського...
Вічна пам'ять героям!" - наголошується в повідомленні.

Дивіться також: Меморіальну дошку загиблому на Донбасі морпіху 36-ї ОБрМП Олександру Швецю відкрили в Олександрії. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого навесні 2020 року воїна 93-ї ОМБр Леоніда Скакуненка (позивний Барон) 01
На Дніпропетровщині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого навесні 2020 року воїна 93-ї ОМБр Леоніда Скакуненка (позивний Барон) 02
На Дніпропетровщині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого навесні 2020 року воїна 93-ї ОМБр Леоніда Скакуненка (позивний Барон) 03
На Дніпропетровщині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого навесні 2020 року воїна 93-ї ОМБр Леоніда Скакуненка (позивний Барон) 04
На Дніпропетровщині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого навесні 2020 року воїна 93-ї ОМБр Леоніда Скакуненка (позивний Барон) 05
На Дніпропетровщині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого навесні 2020 року воїна 93-ї ОМБр Леоніда Скакуненка (позивний Барон) 06
На Дніпропетровщині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого навесні 2020 року воїна 93-ї ОМБр Леоніда Скакуненка (позивний Барон) 07
На Дніпропетровщині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого навесні 2020 року воїна 93-ї ОМБр Леоніда Скакуненка (позивний Барон) 08
На Дніпропетровщині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого навесні 2020 року воїна 93-ї ОМБр Леоніда Скакуненка (позивний Барон) 09

На Дніпропетровщині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого навесні 2020 року воїна 93-ї ОМБр Леоніда Скакуненка (позивний Барон) 10
На Дніпропетровщині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого навесні 2020 року воїна 93-ї ОМБр Леоніда Скакуненка (позивний Барон) 11

На Дніпропетровщині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого навесні 2020 року воїна 93-ї ОМБр Леоніда Скакуненка (позивний Барон) 12

На Дніпропетровщині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого навесні 2020 року воїна 93-ї ОМБр Леоніда Скакуненка (позивний Барон) 13

На Дніпропетровщині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого навесні 2020 року воїна 93-ї ОМБр Леоніда Скакуненка (позивний Барон) 14

На Дніпропетровщині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого навесні 2020 року воїна 93-ї ОМБр Леоніда Скакуненка (позивний Барон) 15

На Дніпропетровщині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого навесні 2020 року воїна 93-ї ОМБр Леоніда Скакуненка (позивний Барон) 16
На Дніпропетровщині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого навесні 2020 року воїна 93-ї ОМБр Леоніда Скакуненка (позивний Барон) 17
На Дніпропетровщині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого навесні 2020 року воїна 93-ї ОМБр Леоніда Скакуненка (позивний Барон) 18
На Дніпропетровщині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого навесні 2020 року воїна 93-ї ОМБр Леоніда Скакуненка (позивний Барон) 19
На Дніпропетровщині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого навесні 2020 року воїна 93-ї ОМБр Леоніда Скакуненка (позивний Барон) 20
На Дніпропетровщині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого навесні 2020 року воїна 93-ї ОМБр Леоніда Скакуненка (позивний Барон) 21
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такие люди это заслужили . Но может пора навешать раше , чтобы было меньше мемориальных досок ?
показати весь коментар
08.05.2021 11:51 Відповісти
Треба спершу навішати внутрішнім ворогам.
Від них основна небезпека і проблеми.
показати весь коментар
08.05.2021 11:59 Відповісти
Не с зелей . На Днепропетровщине состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь погибшего весной 2020 года воина 93-й ОМБр Леонида Скакуненко (позывной Барон) - Цензор.НЕТ 6505
показати весь коментар
08.05.2021 12:02 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
На Днепропетровщине состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь погибшего весной 2020 года воина 93-й ОМБр Леонида Скакуненко (позывной Барон) - Цензор.НЕТ 5456
показати весь коментар
08.05.2021 11:59 Відповісти
Вірш написала мама іншого загиблого воїна з 93 ОМБр Холодний Яр Сергія Рацуна...
**
Просила я тебе синок, не йди, бо там стріляють,
а ти все говорив: «Ой, мамо, я все знаю».
А там у терикони сонечко сідало,
мені як раз сказали, що тебе не стало...
А в грудях в мене серце калаталось,
що в сина мого, життя єдине обірвалось.
Торкнулась тебе, а ти мов лід холодний,
живіт запав, мабуть синок голодний...
А серце плаче, хоч роки минають.
Мій син Герой, Герої не вмирають !!!
Герої не вмирають... І біль жива донині..
Не забувайте тих, хто захищав простори України..
показати весь коментар
08.05.2021 12:35 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

На Дніпропетровщині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого навесні 2020 року воїна 93-ї ОМБр Леоніда Скакуненка (позивний Барон) - Цензор.НЕТ 7424
показати весь коментар
08.05.2021 17:52 Відповісти
 
 