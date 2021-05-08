На Дніпропетровщині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого навесні 2020 року воїна 93-ї ОМБр Леоніда Скакуненка (позивний Барон). ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 7 травня, в селі Лихівка П'ятихатського району Дніпропетровської області на території місцевої школи відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь Леоніда Леонідовича Скакуненка (позивний Барон), 22.04.1987 року народження, солдата, навідника 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 12 квітня 2020 року у районі села Жолобок Новоайдарського району Луганської області від смертельних осколкових поранень, яких зазнав під час гранотометного обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці П'ятихатської районної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Низько схиляємо голови...

Голова райдержадміністрації Євген Глазирін, військовий комісар Володимир Гречуха, селищний голова Лариса Савченко, голова П'ятихатської організації ГО "Родинне коло загиблих героїв" Надія Колотвіна, жителі громади взяли участь у відкритті меморіальної дошки піхотинцеві 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Леоніду Скакуненку (позивний Барон).

...Леонід Скакуненко був навідником, служив у механізованому батальйоні з вересня 2017 року. Боєць народився 22 квітня 1987 року в селі Лихівка П'ятихатського району Дніпропетровської області. Мав середню освіту. У 2014 році був мобілізований до Національної гвардії. Після чого підписав контракт із 93-ю бригадою "Холодний Яр", у складі якої воював три ротації. Брав участь у бойових діях у Новотроїцькому, Новоселівці Другій, в околицях Кримського...

Вічна пам'ять героям!" - наголошується в повідомленні.

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