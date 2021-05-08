Викрито масштабну схему розкрадання лісу чиновниками ДП "Глухівський агролісгосп", - поліція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Співробітники поліції Сумщини викрили злочинну схему розкрадання деревини з лісгоспу посадовими особами ДП "Глухівський агролісгосп".
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.
Правоохоронцям стало відомо, що посадовими особами ДП "Глухівський агролісгосп" під виглядом внутрішніх перевезень підприємства вчинялось перевезення лісової продукції (ділового дуба) на приватну пилораму, яка розташована в селі Шалигине Глухівського району.
Перевіркою встановлено наявність підстав вважати походження цієї деревини незаконною унаслідок її вирубування.
За попередніми оцінками, незаконна вирубка лісу завдала державі збитків на 500 тисяч гривень.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 (незаконне вирубування або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.
Проводяться першочергові слідчі дії.
Будь ласка, зачекайте...
(бульо так нужно євровізу),
Кривив пихатую губу,
---- Ніде пастись, багато лісу...
Скільки столітть ,як згнив тей хан,
Країни множаться-щезають,
Але монгольськії раби,
Той ліс і досі вирізають.
На пилорамах майже 50%-ліс крадений, інфа 100%