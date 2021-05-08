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ліс (448) Нацполіція (13918) Сумська область (2199) крадіжка (527)

Викрито масштабну схему розкрадання лісу чиновниками ДП "Глухівський агролісгосп", - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Співробітники поліції Сумщини викрили злочинну схему розкрадання деревини з лісгоспу посадовими особами ДП "Глухівський агролісгосп".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Правоохоронцям стало відомо, що посадовими особами ДП "Глухівський агролісгосп" під виглядом внутрішніх перевезень підприємства вчинялось перевезення лісової продукції (ділового дуба) на приватну пилораму, яка розташована в селі Шалигине Глухівського району.

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Перевіркою встановлено наявність підстав вважати походження цієї деревини незаконною унаслідок її вирубування.

За попередніми оцінками, незаконна вирубка лісу завдала державі збитків на 500 тисяч гривень.

Викрито масштабну схему розкрадання лісу чиновниками ДП Глухівський агролісгосп, - поліція 01
Викрито масштабну схему розкрадання лісу чиновниками ДП Глухівський агролісгосп, - поліція 02
Викрито масштабну схему розкрадання лісу чиновниками ДП Глухівський агролісгосп, - поліція 03
Викрито масштабну схему розкрадання лісу чиновниками ДП Глухівський агролісгосп, - поліція 04
Викрито масштабну схему розкрадання лісу чиновниками ДП Глухівський агролісгосп, - поліція 05

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 (незаконне вирубування або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

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Проводяться першочергові слідчі дії.
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Топ коментарі
+6
Тільки там? По всій Україні таке нахабство здійснюється.
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08.05.2021 13:33
+3
с.Землянка с.Шевченкове Глухівський р-н по 5 пилорам в кожному всі приватні деякі належать лісничим. Дільничний теж ліс валить дай Боже. Еколог " пасеться" не вибуваючи. Лісовози навіть на Великдень ліс возити. Сам бачу бо місцевий.
На пилорамах майже 50%-ліс крадений, інфа 100%
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08.05.2021 16:39
+2
Я как прочел слово "масштабная схема", сразу подумал - неужели олигархическая! А оказывается все как обычно одна схема "против" другой схемы - "разоблачили, а позже под залог отпустили". Разоблачена масштабная схема хищения леса чиновниками ГП "Глуховский Агролесхоз", - полиция - Цензор.НЕТ 3624
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08.05.2021 13:38
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Лес валят -- схемы летят!
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08.05.2021 13:30 Відповісти
Тільки там? По всій Україні таке нахабство здійснюється.
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08.05.2021 13:33 Відповісти
пасмєлі
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08.05.2021 13:36 Відповісти
Я как прочел слово "масштабная схема", сразу подумал - неужели олигархическая! А оказывается все как обычно одна схема "против" другой схемы - "разоблачили, а позже под залог отпустили". Разоблачена масштабная схема хищения леса чиновниками ГП "Глуховский Агролесхоз", - полиция - Цензор.НЕТ 3624
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08.05.2021 13:38 Відповісти
500 тыщ. масштабное хищение? наверное директор был неугоден. кто то щитает нас дебилами
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08.05.2021 13:39 Відповісти
Справа не в тищах, а в кількості учасників.
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08.05.2021 13:44 Відповісти
Надо же пыль в глаза время от времени пускать.
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08.05.2021 13:47 Відповісти
Это какая обл.?
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08.05.2021 14:16 Відповісти
_Леса в Украине успешно уничтожены, остались отдельные клочки поперечником от нескольких сотен метров до нескольких километров. Оставим следующим поколениям пустыню - и после нас хоть потоп! Этим принципом руководствуются алчно-ненасытные вредители и разорители.
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08.05.2021 14:21 Відповісти
евреи обосрались
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08.05.2021 14:23 Відповісти
Кажуть, коли прийшов Батий,
(бульо так нужно євровізу),
Кривив пихатую губу,
---- Ніде пастись, багато лісу...
Скільки столітть ,як згнив тей хан,
Країни множаться-щезають,
Але монгольськії раби,
Той ліс і досі вирізають. Викрито масштабну схему розкрадання лісу чиновниками ДП "Глухівський агролісгосп", - поліція - Цензор.НЕТ 6552
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08.05.2021 14:25 Відповісти
наконец то.. главный мусор города Буханистый сергей в доле и все это крышевал..
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08.05.2021 14:32 Відповісти
Вони всі при ділі від начальника до рядового. Ввечері біля посту ДАІ поворот на Глухів, можна спостерігати як і хто свої лісовози зустрічає
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08.05.2021 16:44 Відповісти
ЭТО ЗА ДЕНЬ 500000 !?)
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08.05.2021 15:10 Відповісти
с.Землянка с.Шевченкове Глухівський р-н по 5 пилорам в кожному всі приватні деякі належать лісничим. Дільничний теж ліс валить дай Боже. Еколог " пасеться" не вибуваючи. Лісовози навіть на Великдень ліс возити. Сам бачу бо місцевий.
На пилорамах майже 50%-ліс крадений, інфа 100%
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08.05.2021 16:39 Відповісти
так 50% а не 100% все по чесному
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08.05.2021 18:32 Відповісти
Ну якщо з білками ділили то ДА
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08.05.2021 18:54 Відповісти
Ради мгновения хорошей жизни, эти уроды готовы всю природу уничтожить. Скоты.
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08.05.2021 17:38 Відповісти
 
 