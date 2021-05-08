СБУ, Нацполіція, ЗСУ і прикордонники почали посилене відпрацювання Генічеська на Херсонщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
У суботу, 8 травня, правоохоронці розпочали оперативно-превентивне відпрацювання міста Генічеськ. Залучено значні сили СБУ, Національної поліції, спецпідрозділу КОРД, військовослужбовців і прикордонників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "ХерсонTimes".
Основними питаннями оперативних заходів є профілактика правопорушень, попередження та розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, посилення безпеки громадян, запобігання незаконному обігу зброї та наркотичних речовин і проведення інших спеціальних оперативних заходів.
За словами присутніх командирів, подібні відпрацювання проводять по черзі в усіх регіонах Херсонщини для посилення правопорядку, оперативно-розшукової діяльності і зниження злочинності.
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и прекратите - отработку !
-- Геническ, Арабатская стрелка, горячее море с медузами, крывыветки, ... -- эх...-- молодость моя, Филадельфия... -- там мои 17 лет... *)
Палатки , домики из фанеры, общепит, Биомицин(Біле Міцне 0.7лтр)...
Девки...
А шо курсанту еще було надо??
Молодость...))
😁