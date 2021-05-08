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СБУ, Нацполіція, ЗСУ і прикордонники почали посилене відпрацювання Генічеська на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У суботу, 8 травня, правоохоронці розпочали оперативно-превентивне відпрацювання міста Генічеськ. Залучено значні сили СБУ, Національної поліції, спецпідрозділу КОРД, військовослужбовців і прикордонників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "ХерсонTimes".

Основними питаннями оперативних заходів є профілактика правопорушень, попередження та розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, посилення безпеки громадян, запобігання незаконному обігу зброї та наркотичних речовин і проведення інших спеціальних оперативних заходів.

За словами присутніх командирів, подібні відпрацювання проводять по черзі в усіх регіонах Херсонщини для посилення правопорядку, оперативно-розшукової діяльності і зниження злочинності.

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СБУ, Нацполіція, ЗСУ і прикордонники почали посилене відпрацювання Генічеська на Херсонщині 01
СБУ, Нацполіція, ЗСУ і прикордонники почали посилене відпрацювання Генічеська на Херсонщині 02
СБУ, Нацполіція, ЗСУ і прикордонники почали посилене відпрацювання Генічеська на Херсонщині 03
СБУ, Нацполіція, ЗСУ і прикордонники почали посилене відпрацювання Генічеська на Херсонщині 04
СБУ, Нацполіція, ЗСУ і прикордонники почали посилене відпрацювання Генічеська на Херсонщині 05
СБУ, Нацполіція, ЗСУ і прикордонники почали посилене відпрацювання Генічеська на Херсонщині 06
СБУ, Нацполіція, ЗСУ і прикордонники почали посилене відпрацювання Генічеська на Херсонщині 07

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Топ коментарі
+9
В ходе учений патруль задержал условного преступника, но ему удалось откупиться...
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08.05.2021 14:40
+9
Про сепарастів ні слова.
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08.05.2021 14:51
+7
СБУ, Нацполиция, ВСУ и пограничники начали усиленную отработку Геническа на Херсонщине - Цензор.НЕТ 5921
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08.05.2021 14:47
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В ходе учений патруль задержал условного преступника, но ему удалось откупиться...
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08.05.2021 14:40 Відповісти
Про сепарастів ні слова.
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08.05.2021 14:51 Відповісти
был геническ в безопасности до того, как мендель ушли
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08.05.2021 16:22 Відповісти
СБУ, Нацполіція, ЗСУ і прикордонники почали посилене відпрацювання Генічеська на Херсонщині - Цензор.НЕТ 1262
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08.05.2021 21:46 Відповісти
дайте Геническу работку
и прекратите - отработку !
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08.05.2021 14:41 Відповісти
геническ до сих пор с крыма снабажают газом?
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08.05.2021 16:23 Відповісти
А когда снабжали?))) Вы ***** пересмотрелили?))) Не верьте их басням))) В Геническе свои скважины))) Правда их изначально бурили для снабжения Крыма) А Геническ уже потом подключили))) Если интересно, могу подробнее рассказать, как мэр Геническа "просил" газа у *****))) Я один из невольных участников той медийной истории)))
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08.07.2021 21:35 Відповісти
Ху@ня еще та. Нехрен делать.
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08.05.2021 14:43 Відповісти
СБУ, Нацполиция, ВСУ и пограничники начали усиленную отработку Геническа на Херсонщине - Цензор.НЕТ 5921
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08.05.2021 14:47 Відповісти
Лето там уже...

-- Геническ, Арабатская стрелка, горячее море с медузами, крывыветки, ... -- эх...-- молодость моя, Филадельфия... -- там мои 17 лет... *)
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08.05.2021 14:47 Відповісти
Аггааа... Начало 70-х...
Палатки , домики из фанеры, общепит, Биомицин(Біле Міцне 0.7лтр)...
Девки...
А шо курсанту еще було надо??
Молодость...))
😁
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08.05.2021 15:24 Відповісти
Ну ты Братан!!! -- снова здорова...*)
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08.05.2021 15:28 Відповісти
Геническ, Арабатская стрелка, комары, вода по колено, и грязная, креветок уже нет, если хочется сильно, то 3$ за 100 гр, наверно из Крыма везут. Пеленгаса мало, осетра видел на рынке, величиной 30 см. ТАМ твои 17 лет, а сейчас - задница
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08.05.2021 17:15 Відповісти
..бррр... -- поставил, шо нравится, но совсем наоборот...
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08.05.2021 17:18 Відповісти
Кого из Крыма везут, балобол?))) Когда ему было 17 лет, то до появления пелингаса в Азове, оставалось еще 20 лет))) Не было его тогда))) Он искусственно завезен)))
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08.07.2021 21:41 Відповісти
Вати там багато
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08.05.2021 14:58 Відповісти
А может задуматься почему ее ("ваты") там подавляющее большинство? Два года назад, город замерзал, из Крыма дали газ, причем бесплатно, а мэр - патриот, газ перекрыл, и охрану поставил, чтобы не включили. Горожане еще больше власть полюбили.
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08.05.2021 17:29 Відповісти
Владу не оправдую, але і паРашу в свій дім не запрошую
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09.05.2021 09:28 Відповісти
Чего, чего?))) Ты кому эти басни заливаешь, балобол?)))
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08.07.2021 21:44 Відповісти
Интересно, а какова роль бойца с пулемётом на плече возле белой Газельки? Когда он должен стоять метров за 30-40 перед или сзади импровизированного блок-поста и прикрывать огнём пулемёта своих коллег на случай возможной перестрелки и прорыва потенциальных террористов. Кстати на белых бронированных Газельках любят фсбшникики кататься на весёлом Кавказе
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08.05.2021 15:12 Відповісти
Це повний безпрєдєл зеленої влади, яка порушує конституційні права українців. Такі дії можуть проводитися тільки при введені воєнного чи надзвичайного стану. 64 ст. Конституції.
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08.05.2021 15:20 Відповісти
Шо,обісралося? Обтікай.
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08.05.2021 15:38 Відповісти
Лучше бы "усиленно обработали" ОП в Киеве!
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08.05.2021 16:07 Відповісти
вот так нужно ежедневно, а то с каховского Васи-мента, шо с козла молока, - бо по совместительству бизнесмен(вiвцям хвости закручуе, магазинчиком обзавелся, кавунцямы промышляет, рекламирует шо зебика любит, а прядок у себя Херсонской области никак не наведет .
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08.05.2021 16:11 Відповісти
Дивуюсь з близорукості поліцаїв та сбушників, поставали цілими отарами під навєсами а реклами "Очки" на іноземній мові в упор не бачать = хоча це явне адмінпорушення.
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09.05.2021 08:12 Відповісти
 
 