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Київська область (3131) шахрайство (670)

Банду шахраїв-гастролерів, які діяли за схемою "ваш родич у біді", затримали на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Наразі підтверджено 4 випадки шахрайства за такою схемою. Під час останнього візиту до потерпілої шахраї забрали у літньої жінки півтори тисячі доларів і 50 000 гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

"Разом із готівкою злодії забирали з будинків літніх людей також цінне майно. Отримані унаслідок шахрайства кошти зловмисники переказували на банківську картку координатора. Крім уже звичної злочинної схеми "ваш родич у лікарні", зловмисники використовували і нові сценарії шахрайства.

Зокрема, наприкінці квітня у поліцію надійшло повідомлення від 82-річної мешканки міста Кагарлик про те, що їй зателефонував невідомий і запевнив, що її син за кордоном потрапив в аварію, його доставили літаком в Україну, і він потребує термінової операції. Зрештою потерпіла віддала шахраям готівку - понад 100 000 гривень.

Ще до однієї потерпілої зловмисники приїхали після опівночі і забрали у бабусі півтори тисячі доларів і 12 000 гривень", - наголошується в інформації.

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Працівники управління карного розшуку поліції Київщини разом із співробітниками Обухівського районного управління поліції затримали двох безпосередніх виконавців шахрайської схеми. Іноземці 35-ти і 36-ти років прямували з викраденим майном із місця скоєння злочину в столицю. Обидва раніше мали проблеми із законом.

"Правоохоронці провели низку розшукових заходів та затримали зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років.

Слідство триває. Поліція Київщини встановлює інших можливих постраждалих у цій справі", - наголошується у повідомленні.

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Банду шахраїв-гастролерів, які діяли за схемою ваш родич у біді, затримали на Київщині, - Нацполіція 01
Банду шахраїв-гастролерів, які діяли за схемою ваш родич у біді, затримали на Київщині, - Нацполіція 02
Банду шахраїв-гастролерів, які діяли за схемою ваш родич у біді, затримали на Київщині, - Нацполіція 03
Банду шахраїв-гастролерів, які діяли за схемою ваш родич у біді, затримали на Київщині, - Нацполіція 04
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Топ коментарі
+18
Була в мене сусідка, царство їй небесне, померла років зо 2 тому. Так колись сидячи біля під'їзду, розповідала як вона "розводила" тих хто їй зателефонував вночі. Каже шо мій внук збив людину машиною і треба гроші пАрєшать. Каже, в мене безсоння було, дооовго їм мізки вставляла, мовляв шо не зрозуміла, що гроші по сусідах піду збирати та т.і. А потім, каже, коли мені вже набридло, кажу їм, хлопці, а не пішли б ви всі на**й, в мене внучка, а не внук Банда мошенников-гастролеров, работавших по схеме "ваш родственник в беде", задержана на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7148
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08.05.2021 14:51
+17
Банда мошенников-гастролеров, работавших по схеме "ваш родственник в беде", задержана на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9669
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08.05.2021 14:40
+16
Что за торговцы арбузами? С какого кишлака?

Какая сволочь дала им разрешение на въезд и проживание в Украине?
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08.05.2021 14:40
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В Бундесе та же тема... -- чехи и поляки буцыгарят -- не без немцев, но в основном...
И летальные залёты имеются.
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08.05.2021 14:39 Відповісти
На фото видно, циганей.
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08.05.2021 14:39 Відповісти
Что за торговцы арбузами? С какого кишлака?

Какая сволочь дала им разрешение на въезд и проживание в Украине?
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08.05.2021 14:40 Відповісти
Банда мошенников-гастролеров, работавших по схеме "ваш родственник в беде", задержана на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9669
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08.05.2021 14:40 Відповісти
Моїй матері десь тиждень назад, посеред ночі дзвонили такі шахраї.
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08.05.2021 14:40 Відповісти
Моєму батьку також десь так дзвонили .
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08.05.2021 15:04 Відповісти
лоховскому роду нет переводу...
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08.05.2021 14:42 Відповісти
Була в мене сусідка, царство їй небесне, померла років зо 2 тому. Так колись сидячи біля під'їзду, розповідала як вона "розводила" тих хто їй зателефонував вночі. Каже шо мій внук збив людину машиною і треба гроші пАрєшать. Каже, в мене безсоння було, дооовго їм мізки вставляла, мовляв шо не зрозуміла, що гроші по сусідах піду збирати та т.і. А потім, каже, коли мені вже набридло, кажу їм, хлопці, а не пішли б ви всі на**й, в мене внучка, а не внук Банда мошенников-гастролеров, работавших по схеме "ваш родственник в беде", задержана на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7148
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08.05.2021 14:51 Відповісти
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08.05.2021 15:09 Відповісти
Как быть когда полиция запугивает свидетелей ее преступлений?
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08.05.2021 14:55 Відповісти
"Банда мошенников-гастролеров, работавших по схеме "ваш родственник в беде", задержана на Киевщине"
_Работавших?! Банда мошенников-гастролеров, работавших по схеме "ваш родственник в беде", задержана на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 448 Действовавших!
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08.05.2021 14:58 Відповісти
Мне однажды тоже позвонили в 4- е часа ночи и сообщили , что мой сын в полиции ( Киев ) и нужны деньги для его освобождения .
Я в свою очередь спросил , как его зовут - они сразу повесили трубку !
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08.05.2021 15:03 Відповісти
Вилупки.
Але з іншого боку дивує недотумкуватість потерпілих. Адже тут є кілька способів елементарно перевірити, чи дійсно сарака "потрапив у біду"...
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08.05.2021 15:13 Відповісти
так и рассчитано ж на внезапность -ночью с просоня ....ну и лоха кунешно или лошицу..
моя тёща так под замес чуть не попала по сыну..смотрю глаза вылезли из орбит и бежит из дома в одной ночной рубашке и тапочках на босу ногу, полные жмени бабла -срочно сынуля в райотделе надо спасать, следователю карточку пополнить -отпустят ! Куда нах, ели отловили : " А сыну на номер перезвонила ?" -"Он сам звонил, его побили -он еле разговаривает.." Перезваниваем .. Берёт трубку. Всё в порядке , дома с женой , какое нах РОВД и следователи.. 4500 остались на базе Банду шахраїв-гастролерів, які працювали за схемою "ваш родич у біді", затримали на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5510
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08.05.2021 16:18 Відповісти
Нічого не вдіємо: лох - не мамонт, він не вимре.
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08.05.2021 17:14 Відповісти
Був такий бандит вітольд фокін котрий завантажив усі гроші зароблені українцями і подарував москві,так от чомусь цього бандита ніхто не притягує за те що обібрав всю країну. Банду шахраїв-гастролерів, які працювали за схемою "ваш родич у біді", затримали на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1863 За те спіймали якихось щипачів і пишаються неначе війну виграли.Та за ті гроші що ви нам обходитесь ви такі банди повинні ловити щодня по декілька а не одну за десять років.
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08.05.2021 15:14 Відповісти
позвонили днём ..
-Мы вам случайное счёт телефона пополнили на 200 грн.
-Никуя не знаю, смс не приходила о пополнении..
-Ну , что ж , пользуйтесь на здоровье...
Смотрю счёт-было 12 грн. так и осталось... /В сообщениях - "ваш номер пополнено на 200 грн." пришло с номера 068-749-ХХ-ХХ .
Перезваниваю на тот откуда звонили. Поднимают.
-да точно пополнилось на 200 . готов вернуть , но с телефона не умею.. Подвезу наличку . куда подвозить давай адрес..где ты ?
-ну мы в Ривно , на Лютеранской..(?).
-гавно вопрос , мы в Антополе щас подъедем , где на Лютеранской ?
-..........Положили трубу ..
Перезваниваю ещё раз.
- шо то выбило , братэло , так куда подвезти ?
-Не, спасибо, не надо , уже пришли деньги обратно... Банду шахраїв-гастролерів, які працювали за схемою "ваш родич у біді", затримали на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1253
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08.05.2021 16:04 Відповісти
У мене традиційна схема відповіді для шахраїв - "візьміть оте, з чим ви лізете, і в тому чи іншому вигляді помістіть собі на писюна". Тож можна порекомендувати у цьому випадку роздрукувати квітанцію про транзакцію - і у паперовому вигляді що з нею зробити? - правильно, намотати на писюна Банду шахраїв-гастролерів, які діяли за схемою "ваш родич у біді", затримали на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4269
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08.05.2021 17:13 Відповісти
Лица закрыты, что бы их не могли опознать пострадавшие?
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08.05.2021 17:47 Відповісти
С точки зрения прав человека это правильно,ведь они не осуждены судом а до того времени они лишь подозреваемые. А вот правильно ли это с точки зрения потерпевших которых обокрали эти мерзавцы и которые не имеют возможности опознать негодяев думаю это не правильно.
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09.05.2021 14:03 Відповісти
Люди. Дерьмо,,,
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08.05.2021 20:02 Відповісти
"Вчера ночью звонил сын, говорил, что попал в аварию, требовал денег. При этом даже не поздравил меня с 16-летием. Кого я воспитала ? "..
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08.05.2021 20:51 Відповісти
"Иностранцы 35-ти и 36-ти лет Источник: https://censor.net/ru/p3264197" - я не дивуюсь коли в Україні рулять Аваков (бакинський армян авакян") гризуни саакашвілі. Страна нє пуганих ідійотов.
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09.05.2021 07:57 Відповісти
да да! эти мерзавцы и мне пол дня звонили шо сын попал за наркотики и нужны деньги! отстали тока когда я сказал шо бабулечки мне отдать жалько а попал то хай сидит...хоть кормить будут бесплатно
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09.05.2021 09:55 Відповісти
И по полной посадить, чтобы с*ки почувствовали\, каково издеваться над людьми.
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09.05.2021 10:27 Відповісти
 
 