Банду шахраїв-гастролерів, які діяли за схемою "ваш родич у біді", затримали на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Наразі підтверджено 4 випадки шахрайства за такою схемою. Під час останнього візиту до потерпілої шахраї забрали у літньої жінки півтори тисячі доларів і 50 000 гривень.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.
"Разом із готівкою злодії забирали з будинків літніх людей також цінне майно. Отримані унаслідок шахрайства кошти зловмисники переказували на банківську картку координатора. Крім уже звичної злочинної схеми "ваш родич у лікарні", зловмисники використовували і нові сценарії шахрайства.
Зокрема, наприкінці квітня у поліцію надійшло повідомлення від 82-річної мешканки міста Кагарлик про те, що їй зателефонував невідомий і запевнив, що її син за кордоном потрапив в аварію, його доставили літаком в Україну, і він потребує термінової операції. Зрештою потерпіла віддала шахраям готівку - понад 100 000 гривень.
Ще до однієї потерпілої зловмисники приїхали після опівночі і забрали у бабусі півтори тисячі доларів і 12 000 гривень", - наголошується в інформації.
Працівники управління карного розшуку поліції Київщини разом із співробітниками Обухівського районного управління поліції затримали двох безпосередніх виконавців шахрайської схеми. Іноземці 35-ти і 36-ти років прямували з викраденим майном із місця скоєння злочину в столицю. Обидва раніше мали проблеми із законом.
"Правоохоронці провели низку розшукових заходів та затримали зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років.
Слідство триває. Поліція Київщини встановлює інших можливих постраждалих у цій справі", - наголошується у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
И летальные залёты имеются.
Какая сволочь дала им разрешение на въезд и проживание в Украине?
_Работавших?! Действовавших!
Я в свою очередь спросил , как его зовут - они сразу повесили трубку !
Але з іншого боку дивує недотумкуватість потерпілих. Адже тут є кілька способів елементарно перевірити, чи дійсно сарака "потрапив у біду"...
моя тёща так под замес чуть не попала по сыну..смотрю глаза вылезли из орбит и бежит из дома в одной ночной рубашке и тапочках на босу ногу, полные жмени бабла -срочно сынуля в райотделе надо спасать, следователю карточку пополнить -отпустят ! Куда нах, ели отловили : " А сыну на номер перезвонила ?" -"Он сам звонил, его побили -он еле разговаривает.." Перезваниваем .. Берёт трубку. Всё в порядке , дома с женой , какое нах РОВД и следователи.. 4500 остались на базе
-Мы вам случайное счёт телефона пополнили на 200 грн.
-Никуя не знаю, смс не приходила о пополнении..
-Ну , что ж , пользуйтесь на здоровье...
Смотрю счёт-было 12 грн. так и осталось... /В сообщениях - "ваш номер пополнено на 200 грн." пришло с номера 068-749-ХХ-ХХ .
Перезваниваю на тот откуда звонили. Поднимают.
-да точно пополнилось на 200 . готов вернуть , но с телефона не умею.. Подвезу наличку . куда подвозить давай адрес..где ты ?
-ну мы в Ривно , на Лютеранской..(?).
-гавно вопрос , мы в Антополе щас подъедем , где на Лютеранской ?
-..........Положили трубу ..
Перезваниваю ещё раз.
- шо то выбило , братэло , так куда подвезти ?
-Не, спасибо, не надо , уже пришли деньги обратно...