До Дня пам'яті та примирення в Ужгороді відкрили меморіал "Дзвін перемоги". ФОТОрепортаж

У суботу, 8 травня, із нагоди Дня пам'яті та примирення на Пагорбі Слави в Ужгороді відкрили меморіал "Дзвін перемоги" у межах проєкту меморіальних символів, який ініціював президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатської обласної держадміністрації.

"Це один із чотирьох дзвонів всеукраїнського меморіалу. На Закарпатті – "Дзвін перемоги", адже саме тут завершилося визволення нашої країни від ворожих окупантів. Він стане важливим елементом патріотизму, нашого прагнення до перемоги і безмежної поваги до захисників", – зауважив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

Концепт меморіалу включає конструкцію з металу у вигляді піварки та дзвін із карбуванням "Слава Україні! Героям слава!"

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Крім того, інформують в ОДА, сьогодні керівники області, представники місцевої влади, правоохоронці та військові поклали квіти до пам'ятників "Україна - визволителям" та "Добровольцям Закарпаття - учасникам Другої світової війни".















Нагадаємо, 9 травня 2020 року президент Зеленський у відеозверненні анонсував впровадження проєкту меморіальних символів і установку чотирьох дзвонів: пам'яті (на Луганщині), перемоги (на Закарпатті), миру (в Донецьку) і єдності (в Сімферополі). "І в момент, коли в Україні настане мир і ми повернемо своїх людей і свою землю, чотири дзвони одночасно сповістять про цю знакову подію в історії України. І кожен їхній удар закарбує у нашій свідомості: "Пам’ятаймо, що єдність - це запорука нашого миру і нашої перемоги", - зазначив Зеленський.