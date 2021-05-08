До Дня пам'яті та примирення в Ужгороді відкрили меморіал "Дзвін перемоги". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
У суботу, 8 травня, із нагоди Дня пам'яті та примирення на Пагорбі Слави в Ужгороді відкрили меморіал "Дзвін перемоги" у межах проєкту меморіальних символів, який ініціював президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатської обласної держадміністрації.
"Це один із чотирьох дзвонів всеукраїнського меморіалу. На Закарпатті – "Дзвін перемоги", адже саме тут завершилося визволення нашої країни від ворожих окупантів. Він стане важливим елементом патріотизму, нашого прагнення до перемоги і безмежної поваги до захисників", – зауважив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.
Концепт меморіалу включає конструкцію з металу у вигляді піварки та дзвін із карбуванням "Слава Україні! Героям слава!"
Крім того, інформують в ОДА, сьогодні керівники області, представники місцевої влади, правоохоронці та військові поклали квіти до пам'ятників "Україна - визволителям" та "Добровольцям Закарпаття - учасникам Другої світової війни".
Нагадаємо, 9 травня 2020 року президент Зеленський у відеозверненні анонсував впровадження проєкту меморіальних символів і установку чотирьох дзвонів: пам'яті (на Луганщині), перемоги (на Закарпатті), миру (в Донецьку) і єдності (в Сімферополі). "І в момент, коли в Україні настане мир і ми повернемо своїх людей і свою землю, чотири дзвони одночасно сповістять про цю знакову подію в історії України. І кожен їхній удар закарбує у нашій свідомості: "Пам’ятаймо, що єдність - це запорука нашого миру і нашої перемоги", - зазначив Зеленський.
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Пухнастий українобот @UaArtem
Виставка "Незламні" відкрилася в Умані.
-- я б его закрыл...
29 червня 1945 року в Москві було підписано Чехословацько-радянську угоду про Карпатську Україну, за якою Закарпаття було приєднано до Української РСР. 22 січня 1946 року Карпатська Україна увійшла до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки як Закарпатська область з центром у місті Ужгород29 черв. 2017 р.
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Критиками «культ великої перемоги» розцінюється як знущання над пам'яттю загиблих у радянсько-німецькій війні та позиціонується як механізм створення ******** російської агресивної ідентичності, направленої на відродження і утримання впливу РФ на пострадянському просторі. Ідеалізація «священної війни» перетворює трагедію на культ.
Міф «Великої Перемоги» продовжує виконувати функцію і генератора і ретранслятора імпершовіністських ідеологем, оскільки в російськосвітному дискурсі так звана «Велика Перемога» завершилася тим, що під контролем російських більшовиків опинилася половина Європи, і розпочався сорокарічний період конфронтації між наддержавами."