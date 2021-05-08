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До Дня пам'яті та примирення в Ужгороді відкрили меморіал "Дзвін перемоги". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У суботу, 8 травня, із нагоди Дня пам'яті та примирення на Пагорбі Слави в Ужгороді відкрили меморіал "Дзвін перемоги" у межах проєкту меморіальних символів, який ініціював президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатської обласної держадміністрації.

"Це один із чотирьох дзвонів всеукраїнського меморіалу. На Закарпатті – "Дзвін перемоги", адже саме тут завершилося визволення нашої країни від ворожих окупантів. Він стане важливим елементом патріотизму, нашого прагнення до перемоги і безмежної поваги до захисників", – зауважив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

Концепт меморіалу включає конструкцію з металу у вигляді піварки та дзвін із карбуванням "Слава Україні! Героям слава!"

Читайте також: "Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський

Крім того, інформують в ОДА, сьогодні керівники області, представники місцевої влади, правоохоронці та військові поклали квіти до пам'ятників "Україна - визволителям" та "Добровольцям Закарпаття - учасникам Другої світової війни".

До Дня памяті та примирення в Ужгороді відкрили меморіал Дзвін перемоги 01
До Дня памяті та примирення в Ужгороді відкрили меморіал Дзвін перемоги 02
До Дня памяті та примирення в Ужгороді відкрили меморіал Дзвін перемоги 03
До Дня памяті та примирення в Ужгороді відкрили меморіал Дзвін перемоги 04
До Дня памяті та примирення в Ужгороді відкрили меморіал Дзвін перемоги 05
До Дня памяті та примирення в Ужгороді відкрили меморіал Дзвін перемоги 06
До Дня памяті та примирення в Ужгороді відкрили меморіал Дзвін перемоги 07

Нагадаємо, 9 травня 2020 року президент Зеленський у відеозверненні анонсував впровадження проєкту меморіальних символів і установку чотирьох дзвонів: пам'яті (на Луганщині), перемоги (на Закарпатті), миру (в Донецьку) і єдності (в Сімферополі). "І в момент, коли в Україні настане мир і ми повернемо своїх людей і свою землю, чотири дзвони одночасно сповістять про цю знакову подію в історії України. І кожен їхній удар закарбує у нашій свідомості: "Пам’ятаймо, що єдність - це запорука нашого миру і нашої перемоги", - зазначив Зеленський.
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Топ коментарі
+15
Ко Дню памяти и примирения в Ужгороде открыли мемориал "Колокол победы" - Цензор.НЕТ 6512
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08.05.2021 15:46
+13



Пухнастий українобот @UaArtem



Виставка "Незламні" відкрилася в Умані.

Ко Дню памяти и примирения в Ужгороде открыли мемориал "Колокол победы" - Цензор.НЕТ 5124
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08.05.2021 15:45
+13
Ко Дню памяти и примирения в Ужгороде открыли мемориал "Колокол победы" - Цензор.НЕТ 9124
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08.05.2021 15:46
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Пухнастий українобот @UaArtem



Виставка "Незламні" відкрилася в Умані.

Ко Дню памяти и примирения в Ужгороде открыли мемориал "Колокол победы" - Цензор.НЕТ 5124
показати весь коментар
08.05.2021 15:45 Відповісти
Ко Дню памяти и примирения в Ужгороде открыли мемориал "Колокол победы" - Цензор.НЕТ 6559
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08.05.2021 15:46 Відповісти
Ко Дню памяти и примирения в Ужгороде открыли мемориал "Колокол победы" - Цензор.НЕТ 9124
показати весь коментар
08.05.2021 15:46 Відповісти
Ко Дню памяти и примирения в Ужгороде открыли мемориал "Колокол победы" - Цензор.НЕТ 6512
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08.05.2021 15:46 Відповісти
в рамках проекта мемориальных символов, который инициировал президент Владимир Зеленский

-- я б его закрыл...
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08.05.2021 15:48 Відповісти
Примирение кого и с кем ? Почему никто обяснить не может ?
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08.05.2021 15:48 Відповісти
Народы Европы после сотен лет войн наконец примирились.
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08.05.2021 15:50 Відповісти
Не з вами
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08.05.2021 16:07 Відповісти
А Ви примітили що день примирення в Україні зробили відразу після відкритя доступу до архівів НКВД.Так що можливо примирення українців із тим що був голодомор,гулаги,репресії.Та тільки хто про це забуде той і не буде мати своєї країни.
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08.05.2021 17:11 Відповісти
Маленька поправка,Закарпаття на тей час не було Україною так це не визволення а загарбання.Закарпаття стало Україною в 1949-му році.
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08.05.2021 15:52 Відповісти
P.S.Ой вибачте помилився,22 січня 1946-року.
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08.05.2021 15:55 Відповісти
І ще раз помилився). Червень 1945.
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08.05.2021 16:45 Відповісти
До Дня пам'яті та примирення в Ужгороді відкрили меморіал "Дзвін перемоги" - Цензор.НЕТ 596

29 червня 1945 року в Москві було підписано Чехословацько-радянську угоду про Карпатську Україну, за якою Закарпаття було приєднано до Української РСР. 22 січня 1946 року Карпатська Україна увійшла до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки як Закарпатська область з центром у місті Ужгород29 черв. 2017 р.
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08.05.2021 17:06 Відповісти
Ну таки в червні 1945). В січні 1946 була утворена Закарпатська область.
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08.05.2021 17:54 Відповісти
П'ятикутну зірку як символ людожерного радянсько-комуністичного тоталітаризму треба демонтувати.
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08.05.2021 15:52 Відповісти
До чого вона там, взагалі не зрозуміло. Шоб було як в мацкве, мабуть.
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08.05.2021 15:57 Відповісти
Думаю що меморіали загиблим демонтовувати нетреба хоч би які знаки на них небули.Це буде рівноцінно вандалізму.
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08.05.2021 15:58 Відповісти
Я ж і кажу - меморіал нехай собі стоїть, а зірку треба прибрати, замінивши якоюсь іншою символікою або конструктивним елементом.
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08.05.2021 16:22 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/arhivy-kgb-zakarpattya-represii-chehiya/30888802.html ось таке визволення по радянськи та по зеленськи.
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08.05.2021 16:05 Відповісти
До дня пам'яті та примирення ;колокол пабєди; ініційований Зеленським?
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08.05.2021 16:19 Відповісти
Цікаво що ініціатором став ЗЕ який не знає ні історії Закарпаття ні України,та і керівники області видимо від неї далекі так як не пояснили ЗЕ що радянська влада не визволила а окупувала Закарпаття і ,,колокол пабэды,, в Закарпатті недоречний.
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08.05.2021 17:26 Відповісти
Закарпаття- Україна.
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08.05.2021 17:37 Відповісти
Те що Закарпаття це Україна і сумнівів бути не може.Але непотрібно путати визволення з окупацією так як багато хто путає націоналізм із нацизмом особливо на сході країни та мокшани.
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08.05.2021 17:59 Відповісти
Смердить підмахуванням кацапам.
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08.05.2021 16:45 Відповісти
"«Победобесие» (укр. «Побєдобєсіє») - інтернет-мем, узагальнювальна назва гіпертрофованої «переможної» істерії, «культу Перемоги» в путінській Росії. Це вислів російського православного протоієрея Мітрофанова, який влучно зазначив, що «Культ Великої перемоги» - «побєдобєсіє» - спрямований на мілітаризацію свідомості, самовідданість народу ідеї «російського світу», згуртовуванню населення навколо національного лідера. Через влучність вислову, слово почало використовуватися як інтернет-мем.
Критиками «культ великої перемоги» розцінюється як знущання над пам'яттю загиблих у радянсько-німецькій війні та позиціонується як механізм створення ******** російської агресивної ідентичності, направленої на відродження і утримання впливу РФ на пострадянському просторі. Ідеалізація «священної війни» перетворює трагедію на культ.
Міф «Великої Перемоги» продовжує виконувати функцію і генератора і ретранслятора імпершовіністських ідеологем, оскільки в російськосвітному дискурсі так звана «Велика Перемога» завершилася тим, що під контролем російських більшовиків опинилася половина Європи, і розпочався сорокарічний період конфронтації між наддержавами."
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08.05.2021 17:47 Відповісти
Це ж совок.На москальщині подібне відкривають.
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08.05.2021 18:25 Відповісти
До Дня пам'яті та примирення в Ужгороді відкрили меморіал "Дзвін перемоги" - Цензор.НЕТ 6362
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08.05.2021 20:24 Відповісти
До Дня пам'яті та примирення в Ужгороді відкрили меморіал "Дзвін перемоги" - Цензор.НЕТ 2531
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08.05.2021 20:40 Відповісти
 
 