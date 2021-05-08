За минулий тиждень на Донбасі знешкоджено 125 вибухонебезпечних предметів, - ДСНС. ФОТО

У районі ООС піротехнічні розрахунки ДСНС України обстежили майже 70 гектарів території та знешкодили 125 вибухонебезпечних предметів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні наголошується: "Протягом цього тижня піротехнічні розрахунки підрозділів ДСНС України, що задіяні в ООС, 47 разів залучалися до виконання робіт з очищення місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури від вибухонебезпечних предметів. Також вони супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних та профілактичних робіт на об’єктах електро- та водопостачання.

Фахівці ДСНС України обстежили 66,83 га території, вилучили та знешкодили 125 вибухонебезпечних предметів.

Слід підкреслити, що від початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучалися 11 302 разів для обстеження 9611,655 га території та 23,37 га акваторії. Було вилучено та знешкоджено 71 855 вибухонебезпечних предметів".

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