Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Луганську область вшанував пам'ять загиблих в роки Другої світової війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
"Під час робочої поїздки до Луганської області Президент Володимир Зеленський відвідав Меморіальний комплекс "Україна – визволителям" у смт Мілове, де у братській могилі поховано 2814 воїнів.
З нагоди Дня пам’яті та примирення та напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Глава держави поклав квіти до Вічного вогню та вшанував загиблих у боях за рідну землю.
Пам'ять воїнів ушанували також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступники й посли країн "Великої сімки" та ЄС, які прибули на Луганщину разом з Володимиром Зеленським.
Глава держави також оглянув Дзвін Пам'яті на території меморіалу. Це перший з чотирьох дзвонів, встановлення яких Володимир Зеленський ініціював рік тому. Чотири дзвони символізуватимуть пам’ять про загиблих та примирення між країнами – учасницями Другої світової війни: Дзвін Пам'яті в Міловому, Дзвін Перемоги на Закарпатті, а також Дзвін Миру в Донецьку та Єдності – у Сімферополі, які будуть встановлені після повернення тимчасово окупованих територій під контроль України.
Президент поспілкувався з місцевими мешканцями та привітав їх з прийдешнім Днем перемоги над нацизмом".
Будь ласка, зачекайте...
- Что это такое?
- Ну, самолёт-то, учебный... Но пушечка, всё равно, имеется..."
До речі, громадянський, тебе вже відсікли?
"Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян".
"Цивільна особа - будь-яка особа, яка не входить до складу збройних сил та не є членом збройної групи.Цивільні особи користуються захистом, за винятком окремих випадків і періоду, коли вони беруть безпосередню участь у воєнних діях. У разі сумнівів щодо того, чи є особа цивільною, вона вважається цивільною".
В даному випадку велась мова про те, щоб відділить "невійськових осіб...
В російській мові ці два поняття поєднані словом "гражданский", бо слово "цивильный" в ******** російській мові не застосовується...
Виявляється, що ти - невіглас, та, до того ж, ще й "узкоязичний"!!! ..................
Обе Германия спровоцировала и в обеих проиграла в крах... ...так берите пример с проигравших, а не с присутствующих...
...так хто тут из нас потомок гитлеризма, блин? *)
У Франції у кожному селі та містечку є памятники з неймовірно великими для цих населених пунктів списками загиблих односельців у Велику світову