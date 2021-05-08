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Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Луганську область вшанував пам'ять загиблих в роки Другої світової війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Під час робочої поїздки до Луганської області Президент Володимир Зеленський відвідав Меморіальний комплекс "Україна – визволителям" у смт Мілове, де у братській могилі поховано 2814 воїнів.
З нагоди Дня пам’яті та примирення та напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Глава держави поклав квіти до Вічного вогню та вшанував загиблих у боях за рідну землю.
Пам'ять воїнів ушанували також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступники й посли країн "Великої сімки" та ЄС, які прибули на Луганщину разом з Володимиром Зеленським.

Також читайте: Зеленський та посли країн G7 і ЄС прибули на Луганщину

Глава держави також оглянув Дзвін Пам'яті на території меморіалу. Це перший з чотирьох дзвонів, встановлення яких Володимир Зеленський ініціював рік тому. Чотири дзвони символізуватимуть пам’ять про загиблих та примирення між країнами – учасницями Другої світової війни: Дзвін Пам'яті в Міловому, Дзвін Перемоги на Закарпатті, а також Дзвін Миру в Донецьку та Єдності – у Сімферополі, які будуть встановлені після повернення тимчасово окупованих територій під контроль України.
Президент поспілкувався з місцевими мешканцями та привітав їх з прийдешнім Днем перемоги над нацизмом".

Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували память загиблих у роки Другої світової війни 01

Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували память загиблих у роки Другої світової війни 02
Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували память загиблих у роки Другої світової війни 03
Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували память загиблих у роки Другої світової війни 04
Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували память загиблих у роки Другої світової війни 05
Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували память загиблих у роки Другої світової війни 06
Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували память загиблих у роки Другої світової війни 07
Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували память загиблих у роки Другої світової війни 08
Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували память загиблих у роки Другої світової війни 09
Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували память загиблих у роки Другої світової війни 10
Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували память загиблих у роки Другої світової війни 11
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Топ коментарі
+8
А сцикуну сказали, що це день Памяті та примирення, а завтра День перемоги над нацизмом а не в другій Світовый війні. Напевно не сказали, тому що у своєму відосіку він говорить про перемогу в другій світовій війні. Чи може Сцикун брат Царьова?
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08.05.2021 16:45
+5
Тобі видніше... Ти ж у нас "знавець всього і вся"... Особливо, в мовознавстві... Телепню, українською, в даному випадку, говориться - "цивільний", а не "громадянський"... І з якої помийниці вас на ботоферму набирають?... Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни - Цензор.НЕТ 9198.....................
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08.05.2021 17:08
+4
А Вам не сказали, что сегодня День Примирения, а не день бросания говна на вентилятор?
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08.05.2021 16:50
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А сцикуну сказали, що це день Памяті та примирення, а завтра День перемоги над нацизмом а не в другій Світовый війні. Напевно не сказали, тому що у своєму відосіку він говорить про перемогу в другій світовій війні. Чи може Сцикун брат Царьова?
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08.05.2021 16:45 Відповісти
А Вам не сказали, что сегодня День Примирения, а не день бросания говна на вентилятор?
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08.05.2021 16:50 Відповісти
R.I.P.
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08.05.2021 16:48 Відповісти
Ярмак взял зеленского в дамбас ?
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08.05.2021 16:52 Відповісти
Зеленському при Єрмаку давно треба ходити позаду та.... в паранжі Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни - Цензор.НЕТ 4789
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08.05.2021 22:14 Відповісти
Коли читаю, як "Блазень" когось десь супроводжує, особливо на Донбасі, згадую старий анекдот:"Закінчилася ІІ світова. Почали скорочувать армію. Мехкорпуси залишили, а кавалерійські - розформували. Офіцерів-командирів направили на перепідготовку - кого в піхоту, кого - в артилерію, кого - в танкові... А куди замполітів дівать? Ну, відправили в авіацію, нелітаючими замполітами. І от приїхали "шефи" в полк (був такий рух - шефство заводів, колгоспів, над в/ч). Командир доручив замполіту провести екскурсію. Ідуть шефи по стоянці ескадрильї. Проходять повз учбову "спарку". один з екскурсантів питає, показуючи на трубку ПВД, що стирчить з фюзеляжу:
- Что это такое?
- Ну, самолёт-то, учебный... Но пушечка, всё равно, имеется..."
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08.05.2021 16:55 Відповісти
Цей анекдот білш доречний, коли один "хетьман" рядився у форму.
До речі, громадянський, тебе вже відсікли?
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08.05.2021 16:59 Відповісти
Тобі видніше... Ти ж у нас "знавець всього і вся"... Особливо, в мовознавстві... Телепню, українською, в даному випадку, говориться - "цивільний", а не "громадянський"... І з якої помийниці вас на ботоферму набирають?... Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни - Цензор.НЕТ 9198.....................
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08.05.2021 17:08 Відповісти
Собі до задниці приліпи...
"Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян".
"Цивільна особа - будь-яка особа, яка не входить до складу збройних сил та не є членом збройної групи.Цивільні особи користуються захистом, за винятком окремих випадків і періоду, коли вони беруть безпосередню участь у воєнних діях. У разі сумнівів щодо того, чи є особа цивільною, вона вважається цивільною".

В даному випадку велась мова про те, щоб відділить "невійськових осіб...
В російській мові ці два поняття поєднані словом "гражданский", бо слово "цивильный" в ******** російській мові не застосовується...
Виявляється, що ти - невіглас, та, до того ж, ще й "узкоязичний"!!! Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни - Цензор.НЕТ 2179..................
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08.05.2021 17:26 Відповісти
Що б розумне від "запарбріка" почути. Ви такі передбачувані! За "дідов" вже "накатіл"?
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08.05.2021 18:11 Відповісти
А тобі того, що я написав, мало? Розтлумачив тобі не тільки етимологію двох висловів української мови, але й пояснив, що ти її погано знаєш, адже твоя "украйонська" тобі не рідна, бо ти не українець, а батрак з ботоферми, що розводить "срач" на форумі... Я думаю, на перший раз досить... Надумаєш ще "повумнічать", не забувай, що ти тут не самий розумний та "гостроязикий"...
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08.05.2021 18:28 Відповісти
На Западе, Великой называют Первую Мировую Войну. ...а вторая -- просто Вторая Мировая.
Обе Германия спровоцировала и в обеих проиграла в крах... ...так берите пример с проигравших, а не с присутствующих...
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08.05.2021 16:56 Відповісти
Де ти у словах Друга Світова,знайшов слово "вялікая"?
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08.05.2021 17:00 Відповісти
Я тебе Мемориал в Нюрнберге показал... -- а у вас совдеповский флаг рядом с украинским, на гос. учереждении.

...так хто тут из нас потомок гитлеризма, блин? *)
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08.05.2021 17:35 Відповісти
Втрати європейських держав Заходу, передусім Франції та Англії, були в Велику світову набагато більшими, ніж в Другу.
У Франції у кожному селі та містечку є памятники з неймовірно великими для цих населених пунктів списками загиблих односельців у Велику світову
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08.05.2021 22:18 Відповісти
пачтілі сукі агрєсію *****
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08.05.2021 17:04 Відповісти
А потом корпоративчик всё угадали кому будут хлопать.
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08.05.2021 17:05 Відповісти
Зєля покатав послів показати свій дзвоник ? А чому немає фото,як він його оглядає ?
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08.05.2021 17:29 Відповісти
Назбирали тусовку обізвали страшними словами типу G7, на фоткали бубу з ермаком
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08.05.2021 17:37 Відповісти
Да задрали они с этой 2 мировой, сейчас война в Украине, что-то я не припомню от зенедоноска почтения памяти погибших воинов ВСУ в 2014-2021 г.
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08.05.2021 17:56 Відповісти
Европейцы молодцы. Сообразили, что если зелю взять на фронт, то там оккупанты открывать огонь не будут. Очень выгоден рашке этот недораЗЕмен.
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08.05.2021 18:18 Відповісти
Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни - Цензор.НЕТ 7855
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08.05.2021 20:32 Відповісти
вот потому, кацапы не люди-а скоты!
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08.05.2021 21:24 Відповісти
Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни - Цензор.НЕТ 4067
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08.05.2021 20:33 Відповісти
вот поетому во всем Мире кацапов называют русские свини
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08.05.2021 21:25 Відповісти
Хорошее, правильное дело.
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09.05.2021 03:49 Відповісти
Благодаря Зкленскому Украину начали все поддерживать. Так держать
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21.09.2021 08:03 Відповісти
 
 