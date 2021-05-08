Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Луганську область вшанував пам'ять загиблих в роки Другої світової війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Під час робочої поїздки до Луганської області Президент Володимир Зеленський відвідав Меморіальний комплекс "Україна – визволителям" у смт Мілове, де у братській могилі поховано 2814 воїнів.

З нагоди Дня пам’яті та примирення та напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Глава держави поклав квіти до Вічного вогню та вшанував загиблих у боях за рідну землю.

Пам'ять воїнів ушанували також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступники й посли країн "Великої сімки" та ЄС, які прибули на Луганщину разом з Володимиром Зеленським.

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Глава держави також оглянув Дзвін Пам'яті на території меморіалу. Це перший з чотирьох дзвонів, встановлення яких Володимир Зеленський ініціював рік тому. Чотири дзвони символізуватимуть пам’ять про загиблих та примирення між країнами – учасницями Другої світової війни: Дзвін Пам'яті в Міловому, Дзвін Перемоги на Закарпатті, а також Дзвін Миру в Донецьку та Єдності – у Сімферополі, які будуть встановлені після повернення тимчасово окупованих територій під контроль України.

Президент поспілкувався з місцевими мешканцями та привітав їх з прийдешнім Днем перемоги над нацизмом".























