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Підприємство "Автосвіт" у Коростені повісило біля входу заборонений прапор СРСР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У суботу, 8 травня, в День пам'яті і примирення, ТОВ "Автосвіт", яке розташоване на вулиці Сергія Кемського, 50, розмістило при вході, поруч з прапором України, прапор Радянського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, фото до редакції Коростень.today надіслали читачі.

"У День пам'яті і примирення ТОВ "Автосвіт ЛТД" вивісило на центральному вході свого підприємства червоний прапор з серпом і молотом", - повідомили коростенці.

Ще не відомо, чи знають про інцидент в коростенській поліції, але  станом на 14:00 год. прапор все ще висів.

8 травня Головне управління Нацполіції в Житомирській області підкреслювало, що за використання забороненої символіки комуністичного характеру передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Також читайте: Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі

Підприємство Автосвіт у Коростені повісило біля входу заборонений прапор СРСР 01
Підприємство Автосвіт у Коростені повісило біля входу заборонений прапор СРСР 02
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Топ коментарі
+43
Правоохранительная система абсолютно не работает, поэтому видим и флаги "совка" и публичные высказывания губастеньких судейских дочек. Видимо самосуд скоро должен начаться, чтобы до чиновников что-то стало доходить
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08.05.2021 16:59
+34
СБУ, зверніть увагу на фейсбук групу "Моя Одеса", яка розхитую ситуацію на Півдні країни. Адмін спеціально пропускає анти-українські пости, блокує про-українські дописи, видаляє з групи дописувачів, які пишуть українською.
https://www.facebook.com/groups/myodessa
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08.05.2021 17:07
+32
Підприємство "Автосвіт" у Коростені повісило при вході заборонений прапор СРСР - Цензор.НЕТ 5490
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08.05.2021 17:10
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Якщо адвокат зможе переконати суд в тому, що його підзахисний - звичайний корисний ідіот або йолоп, то підзахисному прапороносцю того прапора нічого страшного не присудять.
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08.05.2021 22:51 Відповісти
В Ізраілє того чувака не судили б , а мордой по асфальту протягнули б так метрів 900.....
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08.05.2021 23:08 Відповісти
Алексу Вітаускасу. Чудово, в точку "Д" прямо. Поінтересувався,що буде за таку антидержавну провокацію в інших країнах. Навіть перераховувати не буду: від полишення ліцензій на бізнес категорично і безповоротньо до....каторги. А якщо б ще прапор ворога або агресора: це найтяжчий Державний злочин в усіх країнах і прирівнюється до Зради. Кара важка і може бути смертельна. А у нас? Поцілок в губи, дарунок на прощення і розписка у відпустці на сонечко. Ніяких суворих наротивів, плювок солдатам-захисникам країни,ікі побачать ось це лайно в інеті і в черговий раз ми всі відчуємо( це конституційне громадянство), як об нас витерли російськими окупаційними чоботями. Привіт поліції м. Коростень! Просимо заспівати пісню під Газманова: Офіцери. Як це роблять в Кривому розі та декотрі падли на місцях.
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08.05.2021 23:11 Відповісти
Как эти совкодрочеры задолбали!
Нужно в супермаркете сделать отдел для таких любителей совка и что бы ходили только туда за продуктами,где нет ничего, кроме костей, сока томатного,березового, яблочного, тошнотиков и держать этих любителей совка там по 2-3 часа!
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08.05.2021 23:28 Відповісти
Не знамёна победы над фашизмом вывешивают у нас отдельные таварищи, если смыть краску с них, то там будет флаг рашистов с образом ***********.
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09.05.2021 00:19 Відповісти
В Коростене короста на теле Украины.
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09.05.2021 12:12 Відповісти
Ну, и.... какие дальше телодвижения Наших Органов?
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09.05.2021 16:07 Відповісти
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