Підприємство "Автосвіт" у Коростені повісило біля входу заборонений прапор СРСР. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
У суботу, 8 травня, в День пам'яті і примирення, ТОВ "Автосвіт", яке розташоване на вулиці Сергія Кемського, 50, розмістило при вході, поруч з прапором України, прапор Радянського Союзу.
Як передає Цензор.НЕТ, фото до редакції Коростень.today надіслали читачі.
"У День пам'яті і примирення ТОВ "Автосвіт ЛТД" вивісило на центральному вході свого підприємства червоний прапор з серпом і молотом", - повідомили коростенці.
Ще не відомо, чи знають про інцидент в коростенській поліції, але станом на 14:00 год. прапор все ще висів.
8 травня Головне управління Нацполіції в Житомирській області підкреслювало, що за використання забороненої символіки комуністичного характеру передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
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