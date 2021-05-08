Підприємство "Автосвіт" у Коростені повісило біля входу заборонений прапор СРСР. ФОТО

У суботу, 8 травня, в День пам'яті і примирення, ТОВ "Автосвіт", яке розташоване на вулиці Сергія Кемського, 50, розмістило при вході, поруч з прапором України, прапор Радянського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, фото до редакції Коростень.today надіслали читачі.

"У День пам'яті і примирення ТОВ "Автосвіт ЛТД" вивісило на центральному вході свого підприємства червоний прапор з серпом і молотом", - повідомили коростенці.

Ще не відомо, чи знають про інцидент в коростенській поліції, але станом на 14:00 год. прапор все ще висів.

8 травня Головне управління Нацполіції в Житомирській області підкреслювало, що за використання забороненої символіки комуністичного характеру передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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