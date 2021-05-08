УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4719 відвідувачів онлайн
Новини Фото СуспільствоФоторепортаж Агресія Росії проти України
6 256 21
Кривий Ріг (810) меморіал (119) пам'ять (1149) Ян Осока (1495) 17 окрема танкова бригада (33)

У Кривому Розі відкрили меморіал пам'яті бійців 17-ї танкової бригади та батальйону "Кривбас". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У суботу, 8 травня, у військовій частині 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка відкрили меморіальний комплекс, присвячений пам'яті загиблих танкістів і бійців окремого мотопіхотного батальйону "Кривбас". З 2014 по 2020 роки зі сходу країни не повернулися понад 100 криворіжців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці бригади в фейсбуці.

"Зараз, як і в роки Другої світової війни, Україна воює з агресором. Ця боротьба триває щоденно вже сім років і ми не маємо права програти, бо, як і тоді захищаємо рідну землю, боронимо своє право вільно обирати майбутнє.

З перших днів війни військовослужбовці 17 окремої танкової бригади та 40 окремого мотопіхотного батальйону "Кривбас" стали на захист територіальної цілісності України. 119 військовослужбовців віддали життя за свободу і незалежність країни. Дуже символічно, що саме сьогодні відбулося урочисте відкриття меморіалу полеглим воїнам 17 окремої танкової бригади та 40 окремого мотопіхотного батальйону "Кривбас", які героїчно полягли у боях за Україну, її цілісність та незалежність. Нині цей меморіал буде символом незламності українського народу", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни. ФОТОрепортаж

Уточнюється, що на відкритті було багато гостей і серед них батьки полеглих Героїв.

"Висловлюємо слова вдячності батькам за те, що вони виховали справжніх патріотів України. Ми їх пам’ятаємо, ми їх шануємо. Вічна слава полеглим Героям і велика шана живим! Пам’ятаємо, що агресора можна зупинити спільними зусиллями. Не забуваємо: той, на чиєму боці справедливість, хто захищає свою землю, завжди перемагає! Перемога завжди буде за нами!"

У Кривому Розі відкрили меморіал памяті бійців 17-ї танкової бригади та батальйону Кривбас 01
У Кривому Розі відкрили меморіал памяті бійців 17-ї танкової бригади та батальйону Кривбас 02
У Кривому Розі відкрили меморіал памяті бійців 17-ї танкової бригади та батальйону Кривбас 03
У Кривому Розі відкрили меморіал памяті бійців 17-ї танкової бригади та батальйону Кривбас 04
У Кривому Розі відкрили меморіал памяті бійців 17-ї танкової бригади та батальйону Кривбас 05
У Кривому Розі відкрили меморіал памяті бійців 17-ї танкової бригади та батальйону Кривбас 06
У Кривому Розі відкрили меморіал памяті бійців 17-ї танкової бригади та батальйону Кривбас 07
У Кривому Розі відкрили меморіал памяті бійців 17-ї танкової бригади та батальйону Кривбас 08
У Кривому Розі відкрили меморіал памяті бійців 17-ї танкової бригади та батальйону Кривбас 09
У Кривому Розі відкрили меморіал памяті бійців 17-ї танкової бригади та батальйону Кривбас 10
У Кривому Розі відкрили меморіал памяті бійців 17-ї танкової бригади та батальйону Кривбас 11
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+21
Герої не вмирають!
Рашка має бути знищена як держава!
показати весь коментар
08.05.2021 18:37
+17
Не надо оплакивать погибших, надо гордиться тем, что эти люди жили среди нас

(Джордж Паттон)
показати весь коментар
08.05.2021 18:39
+14
Хорошо что Бубочки не было.
показати весь коментар
08.05.2021 18:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нужное дело.....
показати весь коментар
08.05.2021 18:34 Відповісти
Герої не вмирають!
Рашка має бути знищена як держава!
показати весь коментар
08.05.2021 18:37 Відповісти
Не надо оплакивать погибших, надо гордиться тем, что эти люди жили среди нас

(Джордж Паттон)
показати весь коментар
08.05.2021 18:39 Відповісти
Хорошо что Бубочки не было.
показати весь коментар
08.05.2021 18:45 Відповісти
Одному добре відкриття Меморіалу, а іншому відсутність там Президента України.
Кожному своє,,,
показати весь коментар
08.05.2021 18:49 Відповісти
вот вы реально бы поверил в искренность того шо он бы там прохрипел?
я тоже. так нафиг он там нужен? лучше пусть в отпуск поедет, желательно в какую-то совковую дыру и наслаждается там совком, в котором ему было хорошо
показати весь коментар
08.05.2021 19:09 Відповісти
Я реально не вірю у вашу щиросердність після слова "прохрипел"- це хіба суттєво?
показати весь коментар
08.05.2021 20:39 Відповісти
ну если пану нравится это сипение, то я ничо против не мам.
это как напр. Климкин - картавый карлик - ну смотрят на него и думают - разве они не смогли найти се министра нормального? может он и очень добрый, но судят зачастую не по этому
показати весь коментар
09.05.2021 13:44 Відповісти
це ж правда. воно ж наскрізь фальшиве та не щіре. нащо воно там
показати весь коментар
08.05.2021 19:12 Відповісти
Настоящим патриотам главное обплевать Президента, самое главное!
показати весь коментар
08.05.2021 19:24 Відповісти
Патріотам кого? Бо це точно не патріоти України.
показати весь коментар
08.05.2021 20:40 Відповісти
Люди повинні знати своїх Героїв. В книжках, назвах вулиць і проспектів.
показати весь коментар
08.05.2021 18:51 Відповісти
А ЧЕТЫРЕЖДЫ УКЛОНИСТ - НЕ ПРИ ДЕЛАХ, ПАДЛА У Кривому Розі відкрили меморіал пам'яті бійців 17-ї танкової бригади та батальйону "Кривбас" - Цензор.НЕТ 4831 !
показати весь коментар
08.05.2021 18:53 Відповісти
Героям Слава!!!!!
показати весь коментар
08.05.2021 19:00 Відповісти
Вічна пам'ять полеглим за Батьківщину Героям....

У Кривому Розі відкрили меморіал пам'яті бійців 17-ї танкової бригади та батальйону "Кривбас" - Цензор.НЕТ 7429

У Кривому Розі відкрили меморіал пам'яті бійців 17-ї танкової бригади та батальйону "Кривбас" - Цензор.НЕТ 4571У Кривому Розі відкрили меморіал пам'яті бійців 17-ї танкової бригади та батальйону "Кривбас" - Цензор.НЕТ 5113
показати весь коментар
08.05.2021 19:01 Відповісти
дякую вам, хлопці. моя дитина про вас буде пам'ятати, обіцяю.
показати весь коментар
08.05.2021 19:10 Відповісти
Щиро дякуємо за подвиг! Будемо Вас завжди пам'ятати в серцях,дорогі захисники-криворіжці!
показати весь коментар
08.05.2021 19:33 Відповісти
Вічна пам'ять захисникам від кацапської навали.
показати весь коментар
08.05.2021 19:45 Відповісти
І тим 107 особам, що здалися в полон під Дебальцево чим відкрили тили нашим військам теж відкрили меморіал?
показати весь коментар
08.05.2021 20:09 Відповісти
40-му крепко досталось...
показати весь коментар
08.05.2021 21:55 Відповісти
 
 