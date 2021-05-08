У Кривому Розі відкрили меморіал пам'яті бійців 17-ї танкової бригади та батальйону "Кривбас". ФОТОрепортаж

У суботу, 8 травня, у військовій частині 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка відкрили меморіальний комплекс, присвячений пам'яті загиблих танкістів і бійців окремого мотопіхотного батальйону "Кривбас". З 2014 по 2020 роки зі сходу країни не повернулися понад 100 криворіжців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці бригади в фейсбуці.

"Зараз, як і в роки Другої світової війни, Україна воює з агресором. Ця боротьба триває щоденно вже сім років і ми не маємо права програти, бо, як і тоді захищаємо рідну землю, боронимо своє право вільно обирати майбутнє.

З перших днів війни військовослужбовці 17 окремої танкової бригади та 40 окремого мотопіхотного батальйону "Кривбас" стали на захист територіальної цілісності України. 119 військовослужбовців віддали життя за свободу і незалежність країни. Дуже символічно, що саме сьогодні відбулося урочисте відкриття меморіалу полеглим воїнам 17 окремої танкової бригади та 40 окремого мотопіхотного батальйону "Кривбас", які героїчно полягли у боях за Україну, її цілісність та незалежність. Нині цей меморіал буде символом незламності українського народу", - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що на відкритті було багато гостей і серед них батьки полеглих Героїв.

"Висловлюємо слова вдячності батькам за те, що вони виховали справжніх патріотів України. Ми їх пам’ятаємо, ми їх шануємо. Вічна слава полеглим Героям і велика шана живим! Пам’ятаємо, що агресора можна зупинити спільними зусиллями. Не забуваємо: той, на чиєму боці справедливість, хто захищає свою землю, завжди перемагає! Перемога завжди буде за нами!"





















