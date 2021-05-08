Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У Київській області 6 травня на хабарі затримали голову Димерської територіальної громади Володимира Підкурганного. Він є представником партії "Слуга народу".
Спочатку інформація про затримання чиновника з'явилася в соціальних мережах і в деяких ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
Згодом у коментарі для сайту 24 каналу в СБУ підтвердили факт.
Також в соцмережах повідомлялось, що разом із селищним головою було затримано і його спільників. Втім, деталі наразі невідомі.
Фото: Андрій Шевченко, Вишгород
Про Підкурганного відомо, що у 2019 році він очолював виборчий штаб народної депутатки від "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк.
Затриманий – колишній суддя. Він з 2010 року працював у Вишгородському районному суді Київської області. Однак його було звільнено у 2017 році за незаконні рішення у справах Майдану.
"У часи Майдану він засуджував невинних за поїздку до Межгіря, зокрема Руслана Гуцула. Завдяки розголосу та нашій участі йому не вдалось порішати з ВРП. У 2018 році його таки звільнили за порушення присяги. Але набуті навики він вирішив використати для політичної карєри. Його обрали головою Димерської ОТГ. І от не минуло й пів року, як його ловлять на хабарі. Завдяки Вищій раді правосуддя більшість суддів Майдану таки залишились на своїх посадах. Як ви думаєте, скільки серед них таких як Підкурганний?" - задає питання у фейсбуці адвокат Роман Маселко.
Нагадаємо, 7 травня стало відомо, що СБУ викрила та задокументувала протиправну діяльність голови однієї з об'єднаних територіальних громад Київської області. Через депутата районної ради і посередника голова ОТГ намагався отримати шахрайським шляхом 2,6 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
В 2019 году Подкурганный возглавлял избирательный штаб народного депутата от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк."
Источник: https://censor.net/ru/p3264221
Попідбирали в свою партєйку виключно антиукраїнський непотріб.
папередники козни строят
Пи.дец, когда хоть одного судью лишат имущества и запретят пожизненно занимать госпосты? Львовский сеятель не считаетсч, там семье оставили наитОе.(
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Єто подстава Порошенко!!!
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20999
То что это офис каломойши - закономерность. у бени не один пес, как все думают, у него своя собачья свора. Даже есть такая вот - "собака женского пола".
Кому она служит? НАРОДУ или бЭнЭ каломойше?
От де розплідник корупції, санкціонований самим президентом.
Тому це затримання не рахується.