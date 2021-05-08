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хабар (3990) затримання (4142) Київська область (3131) злочини проти Майдану (276) Слуга народу (2544)

Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Київській області 6 травня на хабарі затримали голову Димерської територіальної громади Володимира Підкурганного. Він є представником партії "Слуга народу".

Спочатку інформація про затримання чиновника з'явилася в соціальних мережах і в деяких ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Згодом у коментарі для сайту 24 каналу в СБУ підтвердили факт.

Також в соцмережах повідомлялось, що разом із селищним головою було затримано і його спільників. Втім, деталі наразі невідомі.

Главу ОТГ на Київщині, представника Слуги народу, суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині 01
Фото: Андрій Шевченко, Вишгород

Про Підкурганного відомо, що у 2019 році він очолював виборчий штаб народної депутатки від "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк.

Затриманий – колишній суддя. Він з 2010 року працював у Вишгородському районному суді Київської області. Однак його було звільнено у 2017 році за незаконні рішення у справах Майдану.

"У часи Майдану він засуджував невинних за поїздку до Межгіря, зокрема Руслана Гуцула. Завдяки розголосу та нашій участі йому не вдалось порішати з ВРП. У 2018 році його таки звільнили за порушення присяги. Але набуті навики він вирішив використати для політичної карєри. Його обрали головою Димерської ОТГ. І от не минуло й пів року, як його ловлять на хабарі.  Завдяки Вищій раді правосуддя більшість суддів Майдану таки залишились на своїх посадах. Як ви думаєте, скільки серед них таких як Підкурганний?" - задає питання у фейсбуці адвокат Роман Маселко. 

Главу ОТГ на Київщині, представника Слуги народу, суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині 02

Нагадаємо, 7 травня стало відомо, що СБУ викрила та задокументувала протиправну діяльність голови однієї з об'єднаних територіальних громад Київської області. Через депутата районної ради і посередника голова ОТГ намагався отримати шахрайським шляхом 2,6 млн грн.
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Топ коментарі
+41
"Владимир Подкурганный - бывший судья. Он с 2010 года работал в Вышгородском районном суде Киевской области. Однако он был уволен в 2017 году за незаконные решения по делам Майдана.
В 2019 году Подкурганный возглавлял избирательный штаб народного депутата от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк."

Источник: https://censor.net/ru/p3264221

Попідбирали в свою партєйку виключно антиукраїнський непотріб.
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08.05.2021 20:00
+30
Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині - Цензор.НЕТ 6598
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08.05.2021 20:22
+27
Я не нарочно! Я по привычке!

Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині - Цензор.НЕТ 4608
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08.05.2021 20:18
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"Владимир Подкурганный - бывший судья. Он с 2010 года работал в Вышгородском районном суде Киевской области. Однако он был уволен в 2017 году за незаконные решения по делам Майдана.
В 2019 году Подкурганный возглавлял избирательный штаб народного депутата от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк."

Источник: https://censor.net/ru/p3264221

Попідбирали в свою партєйку виключно антиукраїнський непотріб.
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08.05.2021 20:00 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!))
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08.05.2021 20:15 Відповісти
Только зелебобикам не говорите, что,оказывается, при Порохе увольняли "судей майдана". Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині - Цензор.НЕТ 1923 Которых потом подобрали Зеля и Беня. Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині - Цензор.НЕТ 1923 У них разрыв сознания будет от таких новостей.
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08.05.2021 20:38 Відповісти
Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині - Цензор.НЕТ 7180
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08.05.2021 20:42 Відповісти
Опять подставили "высокоморального"? Главу ОТГ на Киевщине, представителя "Слуги народа", судью Майдана Подкурганного задержали за взятку на Киевщине - Цензор.НЕТ 1131А Дмитрий Ильич.
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08.05.2021 20:00 Відповісти
люсю надо послушать, она выведет на след порохоботов
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08.05.2021 20:01 Відповісти
ниможыдбыть. кажитаг.
папередники козни строят
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08.05.2021 20:00 Відповісти
Если бы у нас показали судью, который никогда не брал взяток,- это была бы сенсация межгалактического масштаба. А так...
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08.05.2021 20:01 Відповісти
Ця особина ще й антиукраїнська.
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08.05.2021 20:02 Відповісти
Или хоть одного,который реально сел
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08.05.2021 20:27 Відповісти
"Слуги народа" - вони такі.
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08.05.2021 20:01 Відповісти
Та таку гидоту в Україні мають щодня сотню пакувати на нари ,тоді через рік ,можливо, відчуємо результат !!)))
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08.05.2021 20:18 Відповісти
И шо? Поймут и простят, вырастит детишек подобных ЖОПОГУБОЙ шлендре.
Пи.дец, когда хоть одного судью лишат имущества и запретят пожизненно занимать госпосты? Львовский сеятель не считаетсч, там семье оставили наитОе.(
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08.05.2021 20:04 Відповісти
От же ж клятий Порошенко.... Главу ОТГ на Киевщине, представителя "Слуги народа", судью Майдана Подкурганного задержали за взятку на Киевщине - Цензор.НЕТ 9642
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08.05.2021 20:04 Відповісти
Сейчас этого "чорта" Баканов проверит. Негідник, зедепутатам попробовал очередной занос бабла зажать.
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08.05.2021 20:11 Відповісти
Брехня якась. Він кадастр вимірював. Вас за цей: "земельний закон" люди скоро на вили піднімуть. Ото буде рейтинг...
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08.05.2021 20:04 Відповісти
Главу ОТГ на Киевщине, представителя "Слуги народа", судью Майдана Подкурганного задержали за взятку на Киевщине.
=============

Єто подстава Порошенко!!!
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08.05.2021 20:13 Відповісти
Судья Майдана, представитель слуг - хапуга и барыга. Но что такое сами слуги, если у них такие представители? Зебобики, как думаете?(и думаете ли?)
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08.05.2021 20:17 Відповісти
толькобынепорошенкобее-беее!
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08.05.2021 20:42 Відповісти
Там дэпуташа еще колоритней. Посмотрите ГДЕ и на скольких этажах у нее "прЫймальня"
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20999

То что это офис каломойши - закономерность. у бени не один пес, как все думают, у него своя собачья свора. Даже есть такая вот - "собака женского пола".
Кому она служит? НАРОДУ или бЭнЭ каломойше?
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09.05.2021 08:49 Відповісти
там где слуга народа - там коррупция и воровство
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08.05.2021 20:17 Відповісти
Я не нарочно! Я по привычке!

Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині - Цензор.НЕТ 4608
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08.05.2021 20:18 Відповісти
Все вірно. Злодії та корупціонери повинні сидіти в тюрми. І приналежність до "правильної" партіі не повинна від цього рятувати.
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08.05.2021 20:19 Відповісти
якшо всіх злодіїв сажать то в Офесі Призедента лишиться тільки принтер.
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08.05.2021 21:52 Відповісти
Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині - Цензор.НЕТ 6598
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08.05.2021 20:22 Відповісти
Депутати СН навіть не приховують, що беруть платню в конвертах від олігархів.
От де розплідник корупції, санкціонований самим президентом.
Тому це затримання не рахується.
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08.05.2021 20:22 Відповісти
Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині - Цензор.НЕТ 1700
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08.05.2021 20:38 Відповісти
"А теперь все хотят руководить, они бегут к зе-большевикам и все чем нибудь руководят, даже плешивый Зява который думал, что он настоящий закройщик, когда пришивал рукава к штанам и тот теперь в Киеве уполномоченный какого то там ЧК. Бедное ЧК оно думает, что все евреи умные, оно не знает, что каждый второй еврей дурак. Мы то это знаем, мы старые люди, но кто нас теперь спрашивает..."(с)
Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині - Цензор.НЕТ 7303
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08.05.2021 20:39 Відповісти
"...Как вы думаете, сколько среди них таких, как Подкурганный? " Все ? Нет, конечно. Не все. Но почти, почти, почти все.
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08.05.2021 20:44 Відповісти
Як там у Гордона - "ну как такое отребье собралось возле такого высокоморального президента?" Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині - Цензор.НЕТ 8616
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08.05.2021 21:54 Відповісти
Что то с судьями нужно делать.... Или снижать уровень преступности... Самая, поэтому, выгодная профессия, в плане взяток(
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08.05.2021 23:35 Відповісти
Все ублюдки времён Януковича стали Зе-командой 😂😂
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09.05.2021 08:04 Відповісти
Судить его будет "дудка" которой Баста очень нравится. Так что всё будет с ним хорошо. "Смиритесь уже" как она говорит.
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09.05.2021 10:01 Відповісти
 
 