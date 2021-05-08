Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині. ФОТО

У Київській області 6 травня на хабарі затримали голову Димерської територіальної громади Володимира Підкурганного. Він є представником партії "Слуга народу".

Спочатку інформація про затримання чиновника з'явилася в соціальних мережах і в деяких ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Згодом у коментарі для сайту 24 каналу в СБУ підтвердили факт.

Також в соцмережах повідомлялось, що разом із селищним головою було затримано і його спільників. Втім, деталі наразі невідомі.



Фото: Андрій Шевченко, Вишгород

Про Підкурганного відомо, що у 2019 році він очолював виборчий штаб народної депутатки від "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк.

Затриманий – колишній суддя. Він з 2010 року працював у Вишгородському районному суді Київської області. Однак його було звільнено у 2017 році за незаконні рішення у справах Майдану.

"У часи Майдану він засуджував невинних за поїздку до Межгіря, зокрема Руслана Гуцула. Завдяки розголосу та нашій участі йому не вдалось порішати з ВРП. У 2018 році його таки звільнили за порушення присяги. Але набуті навики він вирішив використати для політичної карєри. Його обрали головою Димерської ОТГ. І от не минуло й пів року, як його ловлять на хабарі. Завдяки Вищій раді правосуддя більшість суддів Майдану таки залишились на своїх посадах. Як ви думаєте, скільки серед них таких як Підкурганний?" - задає питання у фейсбуці адвокат Роман Маселко.

Нагадаємо, 7 травня стало відомо, що СБУ викрила та задокументувала протиправну діяльність голови однієї з об'єднаних територіальних громад Київської області. Через депутата районної ради і посередника голова ОТГ намагався отримати шахрайським шляхом 2,6 млн грн.