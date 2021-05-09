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Людина загинула унаслідок зіткнення двох автомобілів на Миколаївщині, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На автодорозі Н-11 Миколаїв - Дніпро в Новобузькому районі 8 травня близько 15:00 сталося зіткнення вантажівки Scania з напівпричепом і легкового автомобіля Toyota Corolla.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій легковика, особа якого встановлюється, від тілесних ушкоджень помер на місці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт поліції області. 61-річний водій вантажівки, житель Херсонської області, не постраждав.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть).

Всі обставини ДТП і її причини встановлюються. Поліція шукає очевидців події.

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Людина загинула унаслідок зіткнення двох автомобілів на Миколаївщині, - поліція 01
Людина загинула унаслідок зіткнення двох автомобілів на Миколаївщині, - поліція 02

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Топ коментарі
+3
Трагедия- качество совковой дороги. Турки, Онур - ровняют уклоны , видимость с современными скоростями значительная. А примазавшийся к ним Автодор - халтуру. Когда есть обзор , а еще и два ряда , тем более на областной магистрали, то аварийность в разы уменьшится.
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09.05.2021 00:49
+3
Да ладно-- фура была на встречке Человек погиб в результате столкновения двух автомобилей на Николаевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 7134
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09.05.2021 04:30
+2
В этом вопросе я с Вами не согласен,так как культуру вождения у нас ограничывают не правила движения или знаки а количество и глубина ям на дорогах.Чем лучше дороги тем больше смертей и то при том что погибают на лучших автомобилях а не на запорожцах и москвичах.
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09.05.2021 00:55
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На фото Toyota?
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09.05.2021 00:35 Відповісти
Да это Королла Е90 конца 80-х
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09.05.2021 01:13 Відповісти
Возможно, похожа(
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09.05.2021 01:55 Відповісти
Водитель на фуре заснул скорее всего.... Прибил тойоту на чужой полосе (((
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09.05.2021 04:29 Відповісти
Ну погиб,а в чем заключается трагедия?Ведь существуют же правила движения и никто их не отменял и не приспосабливал для каждого в отдельности водителя.Так в чем же трагедия?
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09.05.2021 00:37 Відповісти
Трагедия- качество совковой дороги. Турки, Онур - ровняют уклоны , видимость с современными скоростями значительная. А примазавшийся к ним Автодор - халтуру. Когда есть обзор , а еще и два ряда , тем более на областной магистрали, то аварийность в разы уменьшится.
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09.05.2021 00:49 Відповісти
В этом вопросе я с Вами не согласен,так как культуру вождения у нас ограничывают не правила движения или знаки а количество и глубина ям на дорогах.Чем лучше дороги тем больше смертей и то при том что погибают на лучших автомобилях а не на запорожцах и москвичах.
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09.05.2021 00:55 Відповісти
Старая королла 140 не потянет. А если бы была разделительная и обойник?
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09.05.2021 01:15 Відповісти
Нет не совковой!а уже 30!!!лет украинские дороги!и за это время можно было построить качество дорог!при любой власти безнаказанно,тотально воруют!никто ничего не делает.какая вам европа?да вам ещё до совка далеко !
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09.05.2021 06:17 Відповісти
Вообще-то эта дорога сдана только в прошлом году, там ни одной ямы! Каждую неделю передвигаемся по ней, знаю что говорю.
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09.05.2021 10:45 Відповісти
61-летний руководитель грузовика... Человек погиб в результате столкновения двух автомобилей на Николаевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 6924
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09.05.2021 01:04 Відповісти
Ну и что что 61-летний,ведь ему и на его полосе влетели под колеса.Что возраст меняет правила и скоросной режим движения?
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09.05.2021 01:08 Відповісти
Да ладно-- фура была на встречке Человек погиб в результате столкновения двух автомобилей на Николаевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 7134
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09.05.2021 04:30 Відповісти
помладше все в Польше
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09.05.2021 01:32 Відповісти
Всюди має бути вІдбійник. А обгони по зустрічці повинні бути заборонені
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09.05.2021 09:48 Відповісти
на Черкасском мосту в сторону Золотоноши вот запрещено и останавливаться нельзя... Думаешь помогает? Нет, обгоняют каждую минуту, ещё и дорога отличная, едут под 200+. А стоять? Да пожалуйста, я ночью чуть не впилялся, дятел поставил свою выварку без габаритов прям под знаком запрета остановки (не то шо стоянки) тупо на обочине перекрыв часть полосы а сам пошел раков или рыбу ловить! И это при том, что там вышка охраны моста, врятли они не вкурсе.
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09.05.2021 10:06 Відповісти
ох уж эта Золотоноша и КамаЗы
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10.05.2021 17:16 Відповісти
ехал на днях по трассе в сторону Чыгирына, дорога убитая, вся кривая и волнистая, пусть ей и сделали "ямочный" ремонт но уже при скорости 90 машину местами швыряет и ощущение вроде по брущадке едешь, реально уже дискомфорт ехать и банально жалко подвеску (седан 1.8т на штатных колесах). К чему это я собственно... меня обгоняли как стоячего, по встречке на примерно такихже машинах, ещё и фарами подмигивали, наверное ещё и матерились внутри "олень на дороге" своим пассажирам.... Я сам не без греха и нарушал скоростной, но не так же тупо...

Потому если у человека нет мозга то даже плохая дорога ему не помеха, именно так и разбиваются, классика по жигулю.
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09.05.2021 10:03 Відповісти
на корче с прицепом хотел фуру обогнать.. Людина загинула унаслідок зіткнення двох автомобілів на Миколаївщині, - поліція - Цензор.НЕТ 9687
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09.05.2021 10:17 Відповісти
 
 