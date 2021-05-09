Людина загинула унаслідок зіткнення двох автомобілів на Миколаївщині, - поліція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
На автодорозі Н-11 Миколаїв - Дніпро в Новобузькому районі 8 травня близько 15:00 сталося зіткнення вантажівки Scania з напівпричепом і легкового автомобіля Toyota Corolla.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій легковика, особа якого встановлюється, від тілесних ушкоджень помер на місці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт поліції області. 61-річний водій вантажівки, житель Херсонської області, не постраждав.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть).
Всі обставини ДТП і її причини встановлюються. Поліція шукає очевидців події.
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Потому если у человека нет мозга то даже плохая дорога ему не помеха, именно так и разбиваются, классика по жигулю.