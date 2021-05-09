Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Президент України Володимир Зеленський у День перемоги над нацизмом у неділю, 9 травня, взяв участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні на площі Слави в Києві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави України.
Церемоніальна група воїнів почесної варти встановила вінок до могили Невідомого солдата, після чого президент поклав квіти до Вічного вогню. Квіти до підніжжя меморіалу також поклав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Було оголошено хвилину мовчання, після якої військовий оркестр виконав Державний гімн України. Воїни почесної варти салютували з особистої зброї шістьма залпами і пройшли перед монументом урочистим маршем.
Біля пам’ятників героям Другої світової війни та на Алеї Воїнської Слави встановлено квіткові композиції.
Будь ласка, зачекайте...
Согласно хроники войны, с немецкой стороны предложение о капитуляции, официально прозвучало вечером 6 мая 1945 года, когда в ставку союзников в Реймсе прибыл генерал Альфред Йодль. Акт о безоговорочной капитуляции нацисткой Германии, был подписан ночью 7 мая в 2 часа 40 минут, в ставке союзного командования в Реймсе. Фактически капитуляцию Германии принял американский генерал Дуайт Эйзенхауэр. Актом капитуляции предусматривалось, что безоговорочная капитуляция вступает в силу через сутки после подписания - в 2 часа ночи 8 мая. А утром 8 мая, на многочисленном митинге в Лондоне - Черчилль объявил, что война в Европе окончена.
Уже после того, как капитуляция вступила в силу и немецкие войска по всей линии фронта сдались противнику, из Москвы пришел истеричный протест. Советская сторона настаивала на повторном подписании капитуляции в Берлине в присутствии ее представителей. Не желая обижать своих союзников, США и Англия - заставили уже сдавшуюся Германию подписать новый документ. Но учитывая то, что уже нельзя было отменить вступившую в силу капитуляцию - утром 9 мая, в предместье Берлина Карлсхорст, решили подписать «Дополнительный протокол к Акту безоговорочной капитуляции». А так как союзники не придавали большого значения этому дополнению к капитуляции - от Англии и США, подписать протокол прислали Артура Теддера, одного из заместителей Эйзенхауэра. При этом сам «Акт безоговорочной капитуляции», подписанный ночью 7 мая в Реймсе, остался в силе. В результате подписания этого дополнительного протокола Австралия, Индия, Канада, Польша, СССР, Франция и другие страны антигитлеровской коалиции, юридически были внесены в число победителей Германии.
Именно по этой причине, Россия не отмечает 8 мая вместе с 52 странами антигитлеровской коалиции «День наступления мира в Европе, примирения и памяти погибших» - а празднует свой собственный день победы, на сутки позже, чем закончилась война, захлебываясь упоительной ложью: «как 9 мая Германия сдалась Жукову». При этом фактически празднуется не окончание войны, а день включение СССР в акт о капитуляции.
Кстати в СССР, до 1965 года, 9 мая был рабочим днем, и до самого развала СССР в этот день, никому не приходило в голову проводить военные парады (в 1980 и 1990, 1995 годах - были реконструкции парада 1945 года).
А первый помпезный военный парад с современной тяжелой техникой и авиацией, был проведен по приказу Путина в 2008 году, потом на волне нарастающего победобессия, приняли решение украсить россиян георгиевскими ленточками (которыми во время войны награждали власовцев, отличившихся в боях с красной армией), и раскручивая далее пропагандисткий шабаш согнали их в «бессмертные» полки...
У 1990 теж була і ******* на той час техніка, але все одно це не відміняє факту, що паради у совку були тільки 4 рази - 1945, 1965, 1985, 1990. Тобто "побєдобєсія" точно не було, про колорадки то точно з'явилися там точно після нашої Помаранчевої революції. І наших обробляли з тими колорадками. Явно хотіли якось прив'язати до цих "скрєпів", бо після Помаранчевої революції зрозуміли, що можуть загубити Україну.
Зеленский машинально подставил яйцо, Ермак хлопнул по нему своим и дипломатично разбил оба. Дочистив крашанки, друзья торжественно посыпали их колумбийской солью из баночки.Источник: https://censor.net/ru/r3264081
агент - выполняет задание.
пусть и без патронов - но штыки ж есть!
а вот так было 09 мая 2019 года, когда в стране был настоящий Президент!.. ссыль
PS.Може я помиляюся ,дай їм бог ще жити та жити
саунекамере развлекать ему подобное быдло.
а где президент?
галабародька, па-парикольно и абынепорох...
Зер гут !
А сегодня апологеты ГУЛАГА обзавелись атомной бомбой
и продолжают грозить войной всему человечеству.
Повернувшись з перемогою додому, генерал Ноги став воістину національним героєм Японії. Ще б пак: він приніс Японії першу перемогу не просто над європейцями, а над найбільшою імперією того часу. Генералу тут же був наданий графський титул, його ушанували Орденом Вранішнього сонця першого ступеня.
Здавалося б, живи, купайся в променях слави і радій життю. Але перед очима Маресуке стояла страшна цифра в 56 тис. солдатських життів, втрачених ним під час облоги і штурму Порт-Артура (всього в тій війні загинули близько 110 тис. японців). Серед загиблих були і двоє синів генерала. Ноги міг без проблем прилаштувати своїх нащадків в безпечному місці, але такий вчинок він вважав не вартим офіцерської честі. Та й не факт, що ті б погодилися - вони теж були справжніми офіцерами. До речі, скільки спадкоємців наших генералів сьогодні воюють на передовій?
На прийомі у імператора Муцухито (посмертне ім'я - Мейдзі) генерал Ноги, розповідаючи про втрати, розплакався і попросив у свого сюзерена дозвіл на сеппуку (серед гайдзин це ритуальне самогубство найчастіше називають "харакірі"). Таким чином, Маресуке хотів спокутувати свою провину перед людьми і богами за невиправдані втрати. Знову ж цікаво, скільки російських, радянських і, на жаль, українських генералів так само переживали за втрати серед вручених їм під командування людей.
Імператор дозвіл на сеппуку не дав - мовляв, генерал зараз потрібен Батьківщині живим, однак сказав, що після його смерті Ноги вільний чинити, як йому заманеться.
Протягом решти життя генерал Ноги Маресуке віддавав більшу частину свого чималого статку на лікування поранених, утримання інвалідів та на пам'ятники полеглим солдатам.
Імператор Мейдзі помер 30 липня 1912 го і Ноги нарешті отримав право на сеппуку. Як відповідальна людина він не став відразу ж розпорювати собі живіт. Генерал упорядкував усі справи, дав останні розпорядження і тільки 13 вересня того ж року приєднався до синів і своїм полеглих солдат.
Дмитро Полюхович
На Хаммере. На Виллисе. На Додже 3/4. На Студебекере - можно даже за рулём.
Где выдумка и фантазия профессиональных постановщиков ?
Очень занята, борщ Вове варит?
Нуланд была на грани матерного окрика!.
https://www.youtube.com/watch?v=UJK8l-fRpOc