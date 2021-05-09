Депутати "ЄС" разом із ветеранами та громадськими активістами відзначили "Першу хвилину миру". ФОТОрепортаж

Ветерани Другої світової війни і ветерани війни проти російської агресії, народні депутати України, депутати Київської міської ради, представники "Європейської Солідарності", волонтери, активісти ГО "Справа громад" вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні під час традиційної акції "Перша хвилина миру".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Символічні Маки пам'яті встановив і п'ятий президент Петро Порошенко. Під час виступу він зазначив, що для радянського режиму перемога над нацизмом стала підставою оголосити Східну Європу зоною свого впливу, позбавити народи радянської імперії та їхніх сусідів права самим обирати свою долю.

"Але неправда і неволя не можуть тривати вічно. Крах СРСР, який наближали визвольні рухи поневолених народів, наші українські борці за незалежність, дав новий шанс на мир і свободу народам, і Україна цим шансом скористалася. Ми, українці, вірили і віримо, що зможемо жити у дружбі з усіма сусідами і разом будувати нову об’єднану Європу – спільний дім вільних людей", – сказав Порошенко.

"На жаль, Москва не відмовилася від імперських амбіцій. Понад сім років тому Росія розпочала агресію проти України, і вже зараз вона триває довше, ніж Друга світова! Восьмий рік стрічки новин щодня приносять звістки про втрати, про обстріли, про скупчення російських військ, що готуються до наступу. От і сьогодні (8 травня. - Ред.) у військовому шпиталі Харкова помер військовий із Полтавщини Віктор Городніченко, якого було поранено 28 квітня біля села Зайцеве, добре відомого нам села Бахмутського району", – нагадав Порошенко і закликав вшанувати хвилиною мовчання пам’ять загиблих у Другій світовій війні та у війні, яку розв’язала Росія.

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"Згадаймо всіх, кого втратили Україна й світове українство у Другій світовій війні на всіх театрах бойових дій, від рідного дому до Японії, Австралії й Атлантики. Згадаймо і теперішніх героїв, які віддали і віддають життя, захищаючи свободу і незалежність України", – закликав Порошенко.

"Путін каже: "Можем повторить". А ми – відчуйте різницю, це два різні світи – "Ніколи знову". Саме під таким гаслом відзначаємо День пам’яті та примирення і День перемоги у Другій світовій війні. Я і всі, хто тут, на цьому святому місці, зібралися, бажаємо українцям миру", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".











