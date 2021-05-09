Депутати "ЄС" разом із ветеранами та громадськими активістами відзначили "Першу хвилину миру". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Ветерани Другої світової війни і ветерани війни проти російської агресії, народні депутати України, депутати Київської міської ради, представники "Європейської Солідарності", волонтери, активісти ГО "Справа громад" вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні під час традиційної акції "Перша хвилина миру".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Символічні Маки пам'яті встановив і п'ятий президент Петро Порошенко. Під час виступу він зазначив, що для радянського режиму перемога над нацизмом стала підставою оголосити Східну Європу зоною свого впливу, позбавити народи радянської імперії та їхніх сусідів права самим обирати свою долю.
"Але неправда і неволя не можуть тривати вічно. Крах СРСР, який наближали визвольні рухи поневолених народів, наші українські борці за незалежність, дав новий шанс на мир і свободу народам, і Україна цим шансом скористалася. Ми, українці, вірили і віримо, що зможемо жити у дружбі з усіма сусідами і разом будувати нову об’єднану Європу – спільний дім вільних людей", – сказав Порошенко.
"На жаль, Москва не відмовилася від імперських амбіцій. Понад сім років тому Росія розпочала агресію проти України, і вже зараз вона триває довше, ніж Друга світова! Восьмий рік стрічки новин щодня приносять звістки про втрати, про обстріли, про скупчення російських військ, що готуються до наступу. От і сьогодні (8 травня. - Ред.) у військовому шпиталі Харкова помер військовий із Полтавщини Віктор Городніченко, якого було поранено 28 квітня біля села Зайцеве, добре відомого нам села Бахмутського району", – нагадав Порошенко і закликав вшанувати хвилиною мовчання пам’ять загиблих у Другій світовій війні та у війні, яку розв’язала Росія.
"Згадаймо всіх, кого втратили Україна й світове українство у Другій світовій війні на всіх театрах бойових дій, від рідного дому до Японії, Австралії й Атлантики. Згадаймо і теперішніх героїв, які віддали і віддають життя, захищаючи свободу і незалежність України", – закликав Порошенко.
"Путін каже: "Можем повторить". А ми – відчуйте різницю, це два різні світи – "Ніколи знову". Саме під таким гаслом відзначаємо День пам’яті та примирення і День перемоги у Другій світовій війні. Я і всі, хто тут, на цьому святому місці, зібралися, бажаємо українцям миру", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".
Будь ласка, зачекайте...
Чому в ідеологічному плані антипатріотичне керівництво України завжди намагається йти в фарватері кремля, а не в ногу з цивілізованими країнами, які своїми діями продемонстрували суттєву перевагу рівня та способу життя над нашим північним сусідом?
Те, що перемога над фашистськими загарбниками, є святом - ні в кого сумнівів не викликає. Питання в дрібниці -в даті святкування цієї перемоги...
-Якщо говорити про остаточну перемогу в другій світовій війні , то вона визначена і відзначається країнами антигітлерівської коаліції (окрім росії) як 2-ге вересня (2 вересня 1945 року)
-Якщо мова йде про лише про День остаточного визволення України від фашистських загарбників то свято, має відзначатися в Україні щорічно 28 жовтня (28 жовтня 1944 року)
-Якщо говорити про день закінчення Вітчизняної війни, то для України, вона й досі не завершена... І йде вона саме з росією !
І чому ми повинні святкувати разом саме з росією, з агресором.... незакінчену (Вітчизняну) війну?
Або найсвіжіший ляп... "У питанні можливого перейменування Української Православної Церкви Московського Патріархату в Російську Православну Церкву необхідний діалог, заявив міністр "безкультур'я та дезінформаційної політики" СН -Олександр Ткаченко.
«У будь-якому разі рухатися в той чи в інший бік для того, щоб зараз роздмухувати цю ситуацію, якою могли би скористатися наші недруги, я вважаю, не потрібно. Діалог, культура діалогу - найкращі ліки від запобігання будь-яких дискусій».
Який тип діалогу, пане Ткаченко? Кримський чи донецький? Так він йде з похоронками вже восьмий рік...
І це всупереч чинному закону, який перейменування російської визначив, як імператив для влади і для московського патріархату.... Інакше (за тим же законом) - вона вже мала бути знятою з реєстрації в Україні!
І це після того, як Блінкен продемонстрував підтримку ПЦУ, як єдиної української церкви, яка відображає єдність віри і державності, патріотизму.
-Та й не секрет, що Томос Україною був отриманий завдяки зусиллям США і всупереч перепонам Путіна та Гундяєва... Бо РПЦ ж є не чим іншим, як ідеологічним департаментом Путіна, а не просто церквою... Тому США й "попрохали" Порошенка розвернути на 180 градусів свою церковну орієнтацію...
Правда, тупо-ЗЕлені й досі не усвідомили жест Блінкена про зустріч з Епіфанієм, як офіційну позицію США
Таким міністрам, як ткаченко логічніше було б мати прізвище ткаченкОв... чи путіненкОв
Те ж відноситься до його зусиль поставити перепони для повної реалізації положень чинного закону про українську мову.
Про ЗЕ - мовчу, бо то - те саме... якщо таке витворяє його міністр ткаченкОв і лишається й надалі міністром після візиту Блінкена..,
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Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
Коричневую победили в 1945,а красную чуму исталось добить.
Коли всі захоплені окупантом республіки отримали свою жадану незалежність.
Эти люди уже не в счёт?
Для украинцев 8 мая это не конец войны , для УПА война ещё долго продолжалась.