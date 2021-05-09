10 травня на Полтавщині попрощаються із загиблим захисником України, сержантом батальйону "Айдар" Юрієм Опришком (позивний Боня). ФОТО

У понеділок, 10 травня, у Полтавській області відбудуться церемонії відспівування і прощання з Юрієм Опришком (позивний Боня).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Юрій Опришко народився 12 листопада 1978 року в селі Ялинці Кременчуцького району Полтавської області.

Він служив молодшим сержантом, головним сержантом штурмової роти 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади. 9 квітня цього року в районі села Старогнатівка Бойківського району Донецької області він зазнав важкого кульового поранення в голову, від якого помер 7 травня у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону в місті Львів.

Маршрут траурних заходів:

10:20 - виїзд автоколони від моргу Кременчуцької лікарні №1;

11:00 - відспівування у Свято-Миколаївському соборі ПЦУ;

12:20 - церемонія прощання у селі Ялинці за адресою: вулиця Гагаріна, 25;

13:00 - поховання на кладовищі села Ялинці.

У загиблого військовослужбовця залишилися дружина і двоє дітей.