Зеленський відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Президент України Володимир Зеленський у День перемоги над нацизмом у неділю відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні й оглянув експозицію виставок "Історія Другої світової війни" та "Україна. Незакінчена війна".
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.
Генеральний директор музею Іван Ковальчук та завідувач відділу науково-просвітницької роботи Дмитро Гайнетдінов ознайомили главу держави з виставкою "Український Схід".
"Ця експозиція заснована та розвивається із 2015 року. У ній представлено предмети та артефакти, які розкривають особисті історії не лише бійців, які захищали територіальну цілісність України, а й мирних мешканців, котрі опинилися в умовах бойових дій. Зокрема, серед експонатів в інсталяції "Сіра зона" представлено речі та дитяча гойдалка із селища Золоте-4, посічені мінометним вогнем. На виставці також є автомобіль майора ЗСУ, Героя України Андрія Кизила, який загинув унаслідок мінометного обстрілу неподалік Авдіївки", - наголошується в повідомленні.
Президент зробив запис у книзі почесних гостей, в якому подякував колективу музею за збереження нашої історії. "Вражає, сильно і страшно. Дякую, що зберігаєте історію. Це наша історія. Це наші люди. Наші герої, наші перемоги і втрати. Ми переможці Другої світової війни, але з втратами 8 мільйонів людей. Вічна пам'ять", – написав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
- Как определяется "Главная дорога" в армии?
- "Главная дорога" - та, по которой едет танк!...
- Вогонь!
І в цей момент під насип, на якому встановлені мішені, збоку виїжджає мотоцикл з коляскою і "Жигуль". А снаряди вже летять в мішені. Вибухи. Мотоцикл перевертається, "Жигуль" з"їжджає в кювет. Ну, всі на машину, і туди. Наче, всі живі... Мотоцикліста тіпає. Водій "Жигіля" в руль вчепився - руки "заклинило". На задньому сидінні дві тітки.
- Чого сюди приперлися?
- По гриб-бочки...
- Виходьте!
- Т-та... М-ми п-пос-сидимо...
А з салона - "духан" - гімном смердить немилосердно...
Солдат, з очеплення, потім казав, що його мотоцикліст "послав"...
Під час локдауну...
У соцмережах розповіли, як Зеленський на Буковелі заважає лижникам
Бо ЗЕ с каждым днем сцытся все больше.
И есть от чего...
Чому в ідеологічному плані антипатріотичне керівництво України завжди намагається йти в фарватері кремля, а не в ногу з цивілізованими країнами, які своїми діями продемонстрували суттєву перевагу рівня та способу життя над нашим північним сусідом?
Те, що перемога над фашистськими загарбниками, є святом - ні в кого сумнівів не викликає. Питання в дрібниці -в даті святкування цієї перемоги...
-Якщо говорити про остаточну перемогу в другій світовій війні , то вона визначена і відзначається країнами антигітлерівської коаліції (окрім росії) як 2-ге вересня (2 вересня 1945 року)
-Якщо мова йде про лише про День остаточного визволення України від фашистських загарбників то свято, має відзначатися в Україні щорічно 28 жовтня (28 жовтня 1944 року)
-Якщо говорити про день закінчення Вітчизняної війни, то для України, вона й досі не завершена... І йде вона саме з росією !
І чому ми повинні святкувати разом саме з росією, з агресором.... незакінчену (Вітчизняну) війну?
Або найсвіжіший ляп... "У питанні можливого перейменування Української Православної Церкви Московського Патріархату в Російську Православну Церкву необхідний діалог, заявив міністр "безкультур'я та дезінформаційної політики" СН -Олександр Ткаченко.
«У будь-якому разі рухатися в той чи в інший бік для того, щоб зараз роздмухувати цю ситуацію, якою могли би скористатися наші недруги, я вважаю, не потрібно. Діалог, культура діалогу - найкращі ліки від запобігання будь-яких дискусій».
Який тип діалогу, пане Ткаченко? Кримський чи донецький? Так він йде з похоронками вже восьмий рік...
І це всупереч чинному закону, який перейменування російської визначив, як імператив для влади і для московського патріархату.... Інакше (за тим же законом) - вона вже мала бути знятою з реєстрації в Україні!
І це після того, як Блінкен продемонстрував підтримку ПЦУ, як єдиної української церкви, яка відображає єдність віри і державності, патріотизму.
-Та й не секрет, що Томос Україною був отриманий завдяки зусиллям США і всупереч перепонам Путіна та Гундяєва... Бо РПЦ ж є не чим іншим, як ідеологічним департаментом Путіна, а не просто церквою... Тому США й "попрохали" Порошенка розвернути на 180 градусів свою церковну орієнтацію...
Правда, тупо-ЗЕлені й досі не усвідомили жест Блінкена про зустріч з Епіфанієм, як офіційну позицію США
Таким міністрам, як ткаченко логічніше було б мати прізвище ткаченкОв... чи путіненкОв
Те ж відноситься до його зусиль поставити перепони для повної реалізації положень чинного закону про українську мову.
Про ЗЕ - мовчу, бо то - те саме... якщо таке витворяє його міністр ткаченкОв і лишається й надалі міністром після візиту Блінкена..,
Зеленский возложил цветы ФОТОрепортаж
Зеленский посетил музей ФОТОрепортаж