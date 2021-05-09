УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3979 відвідувачів онлайн
Новини Фото Суспільство
3 972 37
Зеленський (17428) музей (386) День пам'яті та примирення (62) Кизило (3)

Зеленський відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Президент України Володимир Зеленський у День перемоги над нацизмом у неділю відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні й оглянув експозицію виставок "Історія Другої світової війни" та "Україна. Незакінчена війна".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

Генеральний директор музею Іван Ковальчук та завідувач відділу науково-просвітницької роботи Дмитро Гайнетдінов ознайомили главу держави з виставкою "Український Схід".

Дивіться також: Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні. ФОТОрепортаж

"Ця експозиція заснована та розвивається із 2015 року. У ній представлено предмети та артефакти, які розкривають особисті історії не лише бійців, які захищали територіальну цілісність України, а й мирних мешканців, котрі опинилися в умовах бойових дій. Зокрема, серед експонатів в інсталяції "Сіра зона" представлено речі та дитяча гойдалка із селища Золоте-4, посічені мінометним вогнем. На виставці також є автомобіль майора ЗСУ, Героя України Андрія Кизила, який загинув унаслідок мінометного обстрілу неподалік Авдіївки", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: Зеленський: 9 Травня - це не карнавал і не фотосесія політиків із кулеметом, який вони не вміють тримати в руках. ВIДЕО

Президент зробив запис у книзі почесних гостей, в якому подякував колективу музею за збереження нашої історії. "Вражає, сильно і страшно. Дякую, що зберігаєте історію. Це наша історія. Це наші люди. Наші герої, наші перемоги і втрати. Ми переможці Другої світової війни, але з втратами 8 мільйонів людей. Вічна пам'ять", – написав Зеленський.

Читайте також: Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня пам'яті та примирення: "Чи не настав час поставити крапку в цьому питанні?" ВIДЕО

Зеленський відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні 01
Зеленський відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні 02
Зеленський відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні 03
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+23
И передал в фонд музея четыре рваные повестки Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 4055
показати весь коментар
09.05.2021 12:03
+19
що воно так народу боїться, що ходить тільки в зачищеному просторі?
показати весь коментар
09.05.2021 12:02
+11
Для приезда этого сцыкадла к концу его каденции будут города выселять.
Бо ЗЕ с каждым днем сцытся все больше.

И есть от чего...
показати весь коментар
09.05.2021 12:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
що воно так народу боїться, що ходить тільки в зачищеному просторі?
показати весь коментар
09.05.2021 12:02 Відповісти
Так у нього ж, "відмазка" - "карантинні обмеження у просторі"...
показати весь коментар
09.05.2021 12:10 Відповісти
бо то проходила колона військових. Ну, неслужившим зебілам, хіба що, невідомо, що військовій колоні не можна заважати проходити.
показати весь коментар
09.05.2021 12:35 Відповісти
В 1994 році, в Криму, одного "крутелика", з задоволенням "мордою по столу розмазав", у судовому засіданні.. Ішла наша колона паливозаправників по трасі. Її супроводжували ВАІшники. На нерегульованому перехресті, перед проходженням колони, ВАІшники пост виставили. Солдат побачив наближення колони, подав сигнал автомобілям, що рухалися через трасу, припинить рух. Одне "бидло" на "крутій тачці" висунулося з вікна, обматюкало солдата, і поперло через перехрестя. І "вліпив точно в задні мости "Краза". З пальним вага - десь близько 24 тон. Слава богу, не було вибуху - везли авіаційне пальне. "Корито" - "в хлам". Набрався хамства - подав у суд.... "Спіймав облизня...". Я йому сказав після суду: "Подякуй, що то був не танк...".
показати весь коментар
09.05.2021 12:50 Відповісти
У нас був випадок ,коли мад"яр на "Запорожці" ,послав регулювальника і виїхав під танк !!! Повезло,прямо під стволом зупинився !!)))
показати весь коментар
09.05.2021 12:57 Відповісти
Так "під стволом" зупинився танк, чи мадьяр?
показати весь коментар
09.05.2021 13:16 Відповісти
Танки з поля виходили на переїзд залізничний ,танк вистрибнув з кювета на дорогу ,по який їхав мад"яр ,повезло що вчасно обидва зупинились і мад"яр опинився прямо під стволом танка !! А танк так повільно хитається і ствол то до гори то до низу ,до криши запора !!!))
показати весь коментар
09.05.2021 13:21 Відповісти
Ну, думаю, мадяр запам"ятав цей випадок на все життя...
- Как определяется "Главная дорога" в армии?
- "Главная дорога" - та, по которой едет танк!...
показати весь коментар
09.05.2021 13:26 Відповісти
То він забув куда їхав ,та чкурнув назад ,повз мене і дуже швидко !!!)))
показати весь коментар
09.05.2021 13:31 Відповісти
Треба думать... Хлопці з Десни розказували: батарея на позиції, на полігоні. Виставлене очеплення. Розрахунки готуються до стрільби. Командир:
- Вогонь!
І в цей момент під насип, на якому встановлені мішені, збоку виїжджає мотоцикл з коляскою і "Жигуль". А снаряди вже летять в мішені. Вибухи. Мотоцикл перевертається, "Жигуль" з"їжджає в кювет. Ну, всі на машину, і туди. Наче, всі живі... Мотоцикліста тіпає. Водій "Жигіля" в руль вчепився - руки "заклинило". На задньому сидінні дві тітки.
- Чого сюди приперлися?
- По гриб-бочки...
- Виходьте!
- Т-та... М-ми п-пос-сидимо...
А з салона - "духан" - гімном смердить немилосердно...
Солдат, з очеплення, потім казав, що його мотоцикліст "послав"...
показати весь коментар
09.05.2021 13:45 Відповісти
висрався?
показати весь коментар
09.05.2021 15:12 Відповісти
Не. Просто с ЗЕ ездит целая армия. Ее ж надо размещать, ставить на довольствие и пр. Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 6078
Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 1296
показати весь коментар
09.05.2021 12:27 Відповісти
Зеленський відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 8415
Під час локдауну...
показати весь коментар
09.05.2021 12:39 Відповісти
Зеленський відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 5613

У соцмережах розповіли, як Зеленський на Буковелі заважає лижникам
показати весь коментар
09.05.2021 12:41 Відповісти
В один і той же день Парламент і президент
Зеленський відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 1529
показати весь коментар
09.05.2021 12:47 Відповісти
Зеленський відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 409
показати весь коментар
09.05.2021 12:48 Відповісти
Ну зараз може і є, але ж він і до короновірусу так робив, ось відео 2019 року, наприклад - https://www.youtube.com/watch?v=bClyQc_SFj8
показати весь коментар
09.05.2021 12:53 Відповісти
Тому я і написав, що це, зараз - відмазка"... А раніше було звичайне "відмовчування"...
показати весь коментар
09.05.2021 13:18 Відповісти
Для приезда этого сцыкадла к концу его каденции будут города выселять.
Бо ЗЕ с каждым днем сцытся все больше.

И есть от чего...
показати весь коментар
09.05.2021 12:24 Відповісти
Чому українців й досі змушують йти в фарватері агресора?

Чому в ідеологічному плані антипатріотичне керівництво України завжди намагається йти в фарватері кремля, а не в ногу з цивілізованими країнами, які своїми діями продемонстрували суттєву перевагу рівня та способу життя над нашим північним сусідом?

Те, що перемога над фашистськими загарбниками, є святом - ні в кого сумнівів не викликає. Питання в дрібниці -в даті святкування цієї перемоги...

-Якщо говорити про остаточну перемогу в другій світовій війні , то вона визначена і відзначається країнами антигітлерівської коаліції (окрім росії) як 2-ге вересня (2 вересня 1945 року)

-Якщо мова йде про лише про День остаточного визволення України від фашистських загарбників то свято, має відзначатися в Україні щорічно 28 жовтня (28 жовтня 1944 року)

-Якщо говорити про день закінчення Вітчизняної війни, то для України, вона й досі не завершена... І йде вона саме з росією !

І чому ми повинні святкувати разом саме з росією, з агресором.... незакінчену (Вітчизняну) війну?

Або найсвіжіший ляп... "У питанні можливого перейменування Української Православної Церкви Московського Патріархату в Російську Православну Церкву необхідний діалог, заявив міністр "безкультур'я та дезінформаційної політики" СН -Олександр Ткаченко.

«У будь-якому разі рухатися в той чи в інший бік для того, щоб зараз роздмухувати цю ситуацію, якою могли би скористатися наші недруги, я вважаю, не потрібно. Діалог, культура діалогу - найкращі ліки від запобігання будь-яких дискусій».

Який тип діалогу, пане Ткаченко? Кримський чи донецький? Так він йде з похоронками вже восьмий рік...

І це всупереч чинному закону, який перейменування російської визначив, як імператив для влади і для московського патріархату.... Інакше (за тим же законом) - вона вже мала бути знятою з реєстрації в Україні!

І це після того, як Блінкен продемонстрував підтримку ПЦУ, як єдиної української церкви, яка відображає єдність віри і державності, патріотизму.

-Та й не секрет, що Томос Україною був отриманий завдяки зусиллям США і всупереч перепонам Путіна та Гундяєва... Бо РПЦ ж є не чим іншим, як ідеологічним департаментом Путіна, а не просто церквою... Тому США й "попрохали" Порошенка розвернути на 180 градусів свою церковну орієнтацію...

Правда, тупо-ЗЕлені й досі не усвідомили жест Блінкена про зустріч з Епіфанієм, як офіційну позицію США

Таким міністрам, як ткаченко логічніше було б мати прізвище ткаченкОв... чи путіненкОв

Те ж відноситься до його зусиль поставити перепони для повної реалізації положень чинного закону про українську мову.

Про ЗЕ - мовчу, бо то - те саме... якщо таке витворяє його міністр ткаченкОв і лишається й надалі міністром після візиту Блінкена..,
показати весь коментар
09.05.2021 13:59 Відповісти
Не слід плутати побєдобєсіє росії з повагою до перемоги над фашизмом, з повагою до справжніх фронтовиків (і ні в якому разі не плутайте справжніх фронтовиків з НКВДистами)
показати весь коментар
09.05.2021 14:18 Відповісти
И передал в фонд музея четыре рваные повестки Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 4055
показати весь коментар
09.05.2021 12:03 Відповісти
Хана музею. Зеленое говнище во всей своей красе Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 5140
показати весь коментар
09.05.2021 12:21 Відповісти
Таки да, не передал - продал Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 7503
показати весь коментар
09.05.2021 12:26 Відповісти
Дуже важлива інформація про бубу
показати весь коментар
09.05.2021 12:10 Відповісти
Зеленский: 9 мая - это не карнавал и не фотосессия
Зеленский возложил цветы ФОТОрепортаж
Зеленский посетил музей ФОТОрепортаж
показати весь коментар
09.05.2021 12:11 Відповісти
Для піару все згодиться ,лохторат зхряцає будь-яку локшину з задоволенням !!!)))
показати весь коментар
09.05.2021 12:19 Відповісти
Буратіна відкриває для себе що є не тільки 95 квартал.
показати весь коментар
09.05.2021 12:19 Відповісти
В музей сходив, - може й книжку яку здуру почита.
показати весь коментар
09.05.2021 12:21 Відповісти
В школе надо было учиться...
показати весь коментар
09.05.2021 12:20 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!))))
показати весь коментар
09.05.2021 12:23 Відповісти
Всьо путьом. На манеже всьо те же.Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 4385
показати весь коментар
09.05.2021 12:33 Відповісти
В нафталіновій скрині кремлівського балагана ще багато ляльок,гнид кремлівських в Україні незчисленна кількість !!!)))
показати весь коментар
09.05.2021 12:53 Відповісти
 
 