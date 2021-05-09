Правопорядок 9 травня забезпечують понад 12,5 тис. правоохоронців на території всієї країни, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Загалом на території країни 9 травня заплановано проведення 667 заходів з участю понад 66 900 осіб. Правопорядок забезпечує понад 12,5 тис. правоохоронців.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час селекторної наради оперативних штабів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Учасники наради обговорили гарантування громадської безпеки під час святкування 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

"Правопорядок забезпечує понад 12,5 тис. правоохоронців. Оперативні штаби вже приступили до виконання завдань, всі служби, мобільні резерви, авіаційні підрозділи перебувають на постійному чергуванні. Прошу толерантно ставитись до літніх людей", - зазначив Яровий.

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Перший заступник міністра внутрішніх справ також зазначив, що особлива увага приділяється карантинним заходам.

"На місцях поліція проводитиме роботу і заздалегідь інформуватиме громадян про обмеження. Основна відповідальність покладається на поліцію діалогу", - сказав він.

Заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич зауважив, що на сьогодні заплановано велику кількість автопробігів на території держави.

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"Наразі тільки в Києві збирається близько 150 автомобілів, поліція здійснює їхній супровід. Правоохоронці готові забезпечувати правопорядок під час цього заходу", - сказав Фацевич.





Він також повідомив про деякі події, пов'язані зі святкуванням Дня пам'яті та примирення.

"У Миколаївській області місцева мешканка на даху будинку закріпила прапор червоного кольору з комуністичною символікою і встановила дві фотографії з георгіївською стрічкою. У Житомирській області на території ПП "Автосвіт" на флагштоку один із працівників закріпив прапор червоного кольору з комуністичною символікою. У Запоріжжі біля пам'ятника "Воїнам-автомобілістам" невідомий закріпив прапор червоного кольору з написом "Полк перемоги 1941-1945". За всіма подіями поліцією порушено кримінальні провадження за ч.1 ст. 436-1", - сказав Фацевич.

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Нагадаємо, в Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів.