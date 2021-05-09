Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Чоловік 63-х років прийшов у парк Шевченка з георгіївською стрічкою, ще один (17-річний хлопець) - на Алею Слави зі свастикою.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі поліції Одеської області.
Обох правопорушників доставлено до територіальних підрозділів поліції. На старшого з них поліцейські склали протокол за ст. 173-3 (виготовлення і пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Питання про притягнення до відповідальності іншого порушника наразі вирішується.
Топ коментарі
+40 Шрек Баблокат
показати весь коментар09.05.2021 13:23
+25 Storm UA
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+21 пётр ющенко b62df11f
показати весь коментар09.05.2021 13:48
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это не шутка!!!
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Ви... теє... обережніше. Бо ліберали зараз возбудяться.
І знесуться.
Цеглою.
Мені вітчим розповідав, якому тоді було десь 14 років.
Какое, однако, колоритное население в Одессе.