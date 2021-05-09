УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3979 відвідувачів онлайн
Новини Фото Події
12 448 72
затримання (4143) Нацполіція (13920) символіка (183) День перемоги над нацизмом (36)

Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Чоловік 63-х років прийшов у парк Шевченка з георгіївською стрічкою, ще один (17-річний хлопець) - на Алею Слави зі свастикою.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі поліції Одеської області.

Читайте також: Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі

Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки 01
Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки 02

Обох правопорушників доставлено до територіальних підрозділів поліції. На старшого з них поліцейські склали протокол за ст. 173-3 (виготовлення і пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Читайте також: За фактом використання забороненої символіки в Первомайську на Миколаївщині розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція

Питання про притягнення до відповідальності іншого порушника наразі вирішується.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+40
бухая и в доску "патриотичная", Монтян сегодня бродила по Донецку и пугала местных даунбасских аборигенов общим родством с Вавой Зеленским - дедом Зеленского.. Свастика и георгиевские ленты в Одессе: два человека задержаны за публичное использование запрещенной символики - Цензор.НЕТ 1749
это не шутка!!!
Свастика и георгиевские ленты в Одессе: два человека задержаны за публичное использование запрещенной символики - Цензор.НЕТ 6712https://cdn-st1.rtr-vesti.ru/vh/pictures/xw/316/316/1.jpg
показати весь коментар
09.05.2021 13:23
+25
Кстати, это страшилище за отопление в Киеве умышленно не платит с 2016 года.
показати весь коментар
09.05.2021 13:30
+21
Вторая мировая война была ужасная, не спорю, но Монтян, по моему, ещё страшнее...
показати весь коментар
09.05.2021 13:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бухая и в доску "патриотичная", Монтян сегодня бродила по Донецку и пугала местных даунбасских аборигенов общим родством с Вавой Зеленским - дедом Зеленского.. Свастика и георгиевские ленты в Одессе: два человека задержаны за публичное использование запрещенной символики - Цензор.НЕТ 1749
это не шутка!!!
Свастика и георгиевские ленты в Одессе: два человека задержаны за публичное использование запрещенной символики - Цензор.НЕТ 6712https://cdn-st1.rtr-vesti.ru/vh/pictures/xw/316/316/1.jpg
показати весь коментар
09.05.2021 13:23 Відповісти
пхахаха))
показати весь коментар
09.05.2021 13:27 Відповісти
Кстати, это страшилище за отопление в Киеве умышленно не платит с 2016 года.
показати весь коментар
09.05.2021 13:30 Відповісти
Певно, її сало гріє.
показати весь коментар
09.05.2021 14:30 Відповісти
она не платит вообще комуналку еще с 2010 при Януковиче
показати весь коментар
10.05.2021 23:41 Відповісти
Свастика и георгиевские ленты в Одессе: два человека задержаны за публичное использование запрещенной символики - Цензор.НЕТ 9386
показати весь коментар
09.05.2021 13:30 Відповісти
Вторая мировая война была ужасная, не спорю, но Монтян, по моему, ещё страшнее...
показати весь коментар
09.05.2021 13:48 Відповісти
Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 8679

Ви... теє... обережніше. Бо ліберали зараз возбудяться.
І знесуться.
Цеглою.
показати весь коментар
09.05.2021 14:28 Відповісти
Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 9437
показати весь коментар
09.05.2021 17:34 Відповісти
Одноклєточний організм з лєнтой пошті гєрой! Бендєровци вєдь і расстрєлять моглі! А мальчіка со свастікой то зашто?)))
показати весь коментар
09.05.2021 13:27 Відповісти
Люнтчку засунути в дупу, свастку приклеїти хорошим клеєм на чоло. І відпусиити улят одного по парку, іншого - рюпо алеї. Зі зв'язаними за спиною руками. Буде наука не лише для них, а й для відвідувачів парку і алеї.
показати весь коментар
09.05.2021 13:31 Відповісти
И оба ватники, скорее всего
показати весь коментар
09.05.2021 13:38 Відповісти
Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 934
показати весь коментар
09.05.2021 13:41 Відповісти
А чому це вони так незкріпно його називають, по-американськи - "колорадський"? Треба босікомоє перейменувати! "Жук имени Жукова", наприклад... )))0))0)))
показати весь коментар
09.05.2021 14:09 Відповісти
Було б зкріпно, якби у ОБОХ були ОДНОЧАСНО і стрічки, і свастики
показати весь коментар
09.05.2021 13:46 Відповісти
В Кемерово во время парада Победы загорелся военный автомобиль. Кадры происшествия появились в паблике «Инцидент. Кузбасс».
показати весь коментар
09.05.2021 13:59 Відповісти
Ранее в Уфе во время репетиции парада Победы загорелся танк Т-26.
показати весь коментар
09.05.2021 14:00 Відповісти
Гори-гори ясно!..
Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 1811
показати весь коментар
09.05.2021 14:16 Відповісти
Одесу захвачували румуни,...тому окупація в них пройшла досить мягко.., порівняно з рашинською 70 років..., дивно , що вони з себе строять колорадських.)))
показати весь коментар
09.05.2021 14:01 Відповісти
На самому початку, і в самому кінці окупації, були і німці, і от це був повний пісець.
Мені вітчим розповідав, якому тоді було десь 14 років.
показати весь коментар
09.05.2021 20:07 Відповісти
Сегодня ботофермы активизировались, он казламордый как приготовился, фотошопов наделал. Сегодня вся нечисть повылазит. Пабеда, куле.
показати весь коментар
09.05.2021 14:03 Відповісти
Як на мене, то треба всю цю кацапську пиз###оту знову зібрати в будинку профспілок на барбекю. Ачётакова,пля, можемпавтаріть! Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 2984
показати весь коментар
09.05.2021 14:03 Відповісти
добавки хочешь ?
показати весь коментар
09.05.2021 14:05 Відповісти
в меню "рюське младенец с корочкой", снегири по сибирски и для любителей фетишизьма - вымоченные в винном уксусе трусики мальчика
показати весь коментар
09.05.2021 19:21 Відповісти
В Саратовской области в День Победы загорелся ресторан "Берлин"
показати весь коментар
09.05.2021 14:04 Відповісти
Повторили...
показати весь коментар
09.05.2021 14:06 Відповісти
Зкріпно!
показати весь коментар
09.05.2021 14:17 Відповісти
В одну камеру их на трое суток.
показати весь коментар
09.05.2021 14:08 Відповісти
По рукам старшего задержанного видно, что трудяга: все пальцы в наколках. Видимо, на заработки вышел.
показати весь коментар
09.05.2021 14:22 Відповісти
отрубить пальцы и выпустить на поруки
показати весь коментар
09.05.2021 19:23 Відповісти
Якийсь полу-пітар-полу-чмо із наколотим перстнем.
показати весь коментар
09.05.2021 14:33 Відповісти
За останні 20 років геть мозок втратила. І раніше була психованою агресивною хамкою, а тут ї......ся.
показати весь коментар
09.05.2021 15:18 Відповісти
То про монтяншу
показати весь коментар
09.05.2021 15:20 Відповісти
Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 2765
показати весь коментар
09.05.2021 15:26 Відповісти
Мужчина в возрасте 63 лет пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, еще один - 17-летний парень - на Аллею Славы со свастикой.

Какое, однако, колоритное население в Одессе. Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 8378
показати весь коментар
09.05.2021 15:31 Відповісти
Забрать квартиру этой пророссийской шлюхи в счёт долгов за неуплату ЖКХ!! Что у лизоблюдов Зеленского кишка тонка?? только красиво врать умеют все, на каналах ТВ!!
показати весь коментар
09.05.2021 16:24 Відповісти
Нічого там не перемогли -

Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 9802
показати весь коментар
10.05.2021 16:22 Відповісти
Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 690
показати весь коментар
10.05.2021 16:23 Відповісти
 
 