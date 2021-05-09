У ДТП на Рівненщині загинули 2 людини. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
На Рівненщині рятувальники надають допомогу в ліквідації наслідків ДТП за участю двох автомобілів Mercedes-Benz Sprinter і Audi в Рівненському районі на трасі Київ-Чоп біля розважального закладу "Айвенго".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в фейсбуці ДСНС.
Попередньо відомо про загибель двох людей, з них 1 дитина. Рятувальники проводять деблокування потерпілого. На місці ДТП працюють поліцейські, рятувальники та медики.
Інформація оновлюється.
Топ коментарі
+4 Ольга Мирна 46880c83
показати весь коментар09.05.2021 18:36
+3 Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар09.05.2021 18:48
+1 Василий Граздич c663f241
показати весь коментар09.05.2021 19:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Украинцам нельзя давать автомобили.
Я не могу, откуда вы такие тупые душнилы беретесь.
физика.
p.s.
то о чем ты пишешь это уже совсем другая тема которую никто здесь и не подымал, если ты ещё не понял. Но мне не сложно: при равных условиях машина замедляется до условного 0 а не пристегнутое тело внутри по инерции ускоряется до первоначальной скорости машины + работает сила тяжести в следствии чего масса пассажира умножается на скорость = навантаження для пассажира. Вроде так было, когда-то давно)))
Вчера сам чуть не влетел.