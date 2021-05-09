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У ДТП на Рівненщині загинули 2 людини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Рівненщині рятувальники надають допомогу в ліквідації наслідків ДТП за участю двох автомобілів Mercedes-Benz Sprinter і Audi в Рівненському районі на трасі Київ-Чоп біля розважального закладу "Айвенго".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в фейсбуці ДСНС.

Попередньо відомо про загибель двох людей, з них 1 дитина. Рятувальники проводять деблокування потерпілого. На місці ДТП працюють поліцейські, рятувальники та медики.

Інформація оновлюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людина загинула унаслідок зіткнення двох автомобілів на Миколаївщині, - поліція. ФОТО

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У ДТП на Рівненщині загинули 2 людини 02
У ДТП на Рівненщині загинули 2 людини 03
У ДТП на Рівненщині загинули 2 людини 04
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Топ коментарі
+4
Видно, что скорость была очень высокая.
Украинцам нельзя давать автомобили.
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09.05.2021 18:36
+3
Правильно, пусть покупают.
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09.05.2021 18:48
+1
как это все летело навстречу !!!!!((((( коц и ты на небесах !!!!
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09.05.2021 19:07
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Видно, что скорость была очень высокая.
Украинцам нельзя давать автомобили.
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09.05.2021 18:36 Відповісти
Правильно, пусть покупают.
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09.05.2021 18:48 Відповісти
А те що два дебіла ето сіла не відно??? Яке їхало упороте таке і здибало
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09.05.2021 18:52 Відповісти
ты себя приплюсовал вторым?
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09.05.2021 20:52 Відповісти
Спрінтерщики гоняють без правил факт! Друге, судя по розбитому *******, їхало так само!шкода що не ти там був паССажиром!
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09.05.2021 20:57 Відповісти
васька, у тебя протекла кукуха и тебя совсем не шкода.
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09.05.2021 20:58 Відповісти
В спамі атхади 😉
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09.05.2021 21:04 Відповісти
ты на иврите печатаешь?
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09.05.2021 22:40 Відповісти
Ты плохой человек!люди погибли,горе большое!а ты ещё и оскорбляешь ,как минимум урод моральный,а как максимум...
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10.05.2021 06:31 Відповісти
Люди погибли,урод!а ты тут умничать ?
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10.05.2021 06:33 Відповісти
как это все летело навстречу !!!!!((((( коц и ты на небесах !!!!
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09.05.2021 19:07 Відповісти
Так дебіли на спрінтерах по іншому і не вміють їздити! Це норма їхнього життя!
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09.05.2021 21:00 Відповісти
позавчера ехал с маршрутным нелегалом с Киева. меньше 130 было только в крайних случаях. трасса 140. нас. пункты от 80 до 130. думайте, господа. тем более вито, переделанное с грузового в пассажир. к этой скорости + 120- 140 ауди. вот и результат. хотя в любой аварии виноват только один человек.!!!
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09.05.2021 19:24 Відповісти
скорость не плюсуется.
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09.05.2021 20:51 Відповісти
минусуется? У ДТП на Рівненщині загинули 2 людини - Цензор.НЕТ 3053
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09.05.2021 20:54 Відповісти
Та цьому дебілу все одне! По суті фізику скупили розглядаючи автокаталоги!
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09.05.2021 21:02 Відповісти
в принципе есть нюансы но если грубо, то можно плюсовать. У ДТП на Рівненщині загинули 2 людини - Цензор.НЕТ 7867
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09.05.2021 21:08 Відповісти
Береться дія і протидія. При зіткненні двух тіл на швидкості 90 км/год.
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09.05.2021 21:18 Відповісти
берется твоя срака и бьется ремнём, физик интернетный.
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09.05.2021 22:32 Відповісти
мда, можешь в принципе и умножать, какая уже разница на сколкьо кривой будет подсчет...
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09.05.2021 22:30 Відповісти
ладно, скорости не складываются и в случае одинаковой массы машин удар равносилен удару в сену, но ведь смерти складываются и в этом случае сложились? У ДТП на Рівненщині загинули 2 людини - Цензор.НЕТ 6359
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10.05.2021 00:43 Відповісти
увы...
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10.05.2021 00:50 Відповісти
васька дурачок, если ты в школе не учился - открой хотябы ютуб и посмотри, что к чему, не позорься
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09.05.2021 22:24 Відповісти
Зкурили
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09.05.2021 21:03 Відповісти
а ну Альберт - в коллайдере сталкивают частицы на скоростях близких к скорости света, на какой скорости они по итогу сталкиваются? Двойной световой?)))
Я не могу, откуда вы такие тупые душнилы беретесь.
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09.05.2021 22:39 Відповісти
Дебілко. Тобі людина сказала наслідки які отримує організм при зіткненні двух тіл. Двух тіл які зустрічаються при швидкості 90 км. Як в одного тіла так і в іншого. А не тіло яке влітає в перепону тобто стовп! Про навантаження йде розмова а не інерцію, і не про саму швидкість а про Навантаження яке відчув організм
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10.05.2021 00:20 Відповісти
ой васька.... ты решил прикинуться шлангом в попытках оправдать свою тупость? Какой человек и когда написал про "организм", шо ты несешь?))))) Шо это вообще за бред? Организм ты наш недоразвитый))
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10.05.2021 00:24 Відповісти
скорость двух тел не плюсуется при столкновении. если два авто будут ехать со скоростью 90км на встречу друг другу и одной массы то это будет равняться столкновению с бетонной стеной на скорости 90км\ч, а не 180км\ч. Если условия отличаются - высчитывается

физика.
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09.05.2021 22:29 Відповісти
Навантаження яке отримує тіло яке рухається з швидкістю 0 , але знаходиться в тілі яке має швидкість 90. За авто розмова не йде. Розмова йде за того хто в авто
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10.05.2021 00:23 Відповісти
в твоей голове походу какие-то особые розмовы идут о которых никто не знает.... Васька, я отвечал на четкий коммент выше, а не на твои бредовые фантазии не имеющие ничего общего с физикой. Вместо того, шоб просто уйти - ты уже по шею закопался в говне... и ведь никто ветку не бросит)))))
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10.05.2021 00:30 Відповісти
Зрозуміло людина написала. Що приблизно відчули зіткнення, як стоячий збитий при 130 км!
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10.05.2021 00:37 Відповісти
емаё, уже одна макушка торчит)))))))))) АХТУНГ!! Альберт ВасенштЭйн тоне)))
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10.05.2021 00:41 Відповісти
А яке навантаження отримує тіло, яке знаходиться в тілі, що рухається зі швидкістю 90 км при зіткненні з бетонною огорожею, і при зіткненні з такими ж самими умовами, тобто тілом?? Давай фізик вираховуй😉. Різниця є, і при чому доводиться!
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10.05.2021 00:50 Відповісти
дык тыж у нас физик...
p.s.
то о чем ты пишешь это уже совсем другая тема которую никто здесь и не подымал, если ты ещё не понял. Но мне не сложно: при равных условиях машина замедляется до условного 0 а не пристегнутое тело внутри по инерции ускоряется до первоначальной скорости машины + работает сила тяжести в следствии чего масса пассажира умножается на скорость = навантаження для пассажира. Вроде так было, когда-то давно)))
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10.05.2021 01:13 Відповісти
Почему?
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09.05.2021 21:02 Відповісти
так работает физика, выше описал подробнее.
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09.05.2021 22:42 Відповісти
Я бы на твоем месте вышел с этой маршрутки.
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09.05.2021 21:02 Відповісти
У ДТП на Рівненщині загинули 2 людини - Цензор.НЕТ 2332
Вчера сам чуть не влетел.
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09.05.2021 21:03 Відповісти
разве это чуть? мне зеркало пару лет назад снесли и машину под 2 тонны чуть не сдуло ветром, вот где ЧУТЬ.
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09.05.2021 22:31 Відповісти
Согласен, но хорошо что я ехал 90 км/ч.
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09.05.2021 23:05 Відповісти
 
 