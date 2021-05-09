Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У Запорізькій області поліція відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки. Також складено два адміністративних протоколи за виготовлення і пропаганду георгіївської стрічки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області, працівники поліції відділення №3 Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області виявили два факти використання забороненої символіки в селі Роздол Михайлівської територіальної громади.
Так, на території двох домоволодінь місцевих мешканців, 1971 та 1942 року народження, виявлені прапори червоного кольору з зображенням п’тикутної зірки, серпу та молоту.
На Алеє Бойової Слави міста Запоріжжя співробітники поліції виявили жінку, 1954 року народження, яка в руках тримала фотографію з комуністичною символікою. Працівники поліції діалогу тривалий час пояснювали порушниці, що це зображення є забороненим згідно з Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Але громадянка категорично відмовлялась залишити заборонене зображення. Його вилучили співробітники поліції.
За трьома фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.
Також складені адміністративні протоколи за ст. 173-3 (Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення відносно мешканця Запоріжжя, 1949 року народження та жителя Мелітополя, 1962 року народження, у яких вилучили георгіївські стрічки. Порушникам загрожує штраф від 850 до 5100 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.
Крім цього, відкрито кримінальне провадження, передбачене ст. 436-1 Кримінального кодексу України за фактом публічного використання червоного прапору з забороненою символікою 20-річною мешканкою Мелітополя.
Будь ласка, зачекайте...
Пропоную її назвати Великою Вітчизняною війною!
І святкувати Перемогу в ній - нам ще рано...
А святкувати "Тєнь По-БЄДИ" 9-го травня залишимо росії (у її частині війни 1939-45 року)- не збідніємо ж від цього...
Чому в ідеологічному плані антипатріотичне керівництво України завжди намагається йти в фарватері кремля, а не в ногу з цивілізованими країнами, які своїми діями продемонстрували суттєву перевагу рівня та способу життя над нашим північним сусідом?
Те, що перемога над фашистськими загарбниками, є святом - ні в кого сумнівів не викликає. Питання в дрібниці -в даті святкування цієї перемоги...
-Якщо говорити про остаточну перемогу в другій світовій війні , то вона визначена і відзначається країнами антигітлерівської коаліції (окрім росії) як 2-ге вересня (2 вересня 1945 року)
-Якщо мова йде про лише про День остаточного визволення України від фашистських загарбників то свято, має відзначатися в Україні щорічно 28 жовтня (28 жовтня 1944 року)
-Якщо говорити про день закінчення Вітчизняної війни, то для України, вона й досі не завершена... І йде вона саме з росією !
І чому ми повинні святкувати разом саме з росією, з агресором.... незакінчену (Вітчизняну) війну?
Не слід плутати побєдобєсіє росії з повагою до перемоги над фашизмом, з повагою до справжніх фронтовиків (і ні в якому разі не плутайте справжніх фронтовиків з НКВДистами)
Або найсвіжіший ляп... "У питанні можливого перейменування Української Православної Церкви Московського Патріархату в Російську Православну Церкву необхідний діалог, заявив міністр "безкультур'я та дезінформаційної політики" СН -Олександр Ткаченко.
«У будь-якому разі рухатися в той чи в інший бік для того, щоб зараз роздмухувати цю ситуацію, якою могли би скористатися наші недруги, я вважаю, не потрібно. Діалог, культура діалогу - найкращі ліки від запобігання будь-яких дискусій».
Який тип діалогу, пане Ткаченко? Кримський чи донецький? Так він йде з похоронками вже восьмий рік...
І це всупереч чинному закону, який перейменування російської визначив, як імператив для влади і для московського патріархату.... Інакше (за тим же законом) - вона вже мала бути знятою з реєстрації в Україні!
І це після того, як Блінкен продемонстрував підтримку ПЦУ, як єдиної української церкви, яка відображає єдність віри і державності, патріотизму.
-Та й не секрет, що Томос Україною був отриманий завдяки зусиллям США і всупереч перепонам Путіна та Гундяєва... Бо РПЦ ж є не чим іншим, як ідеологічним департаментом Путіна, а не просто церквою... Тому США й "попрохали" Порошенка розвернути на 180 градусів свою церковну орієнтацію...
Правда, тупо-ЗЕлені й досі не усвідомили жест Блінкена про зустріч з Епіфанієм, як офіційну позицію США
Таким міністрам, як ткаченко логічніше було б мати прізвище ткаченкОв... чи путіненкОв
Те ж відноситься до його зусиль поставити перепони для повної реалізації положень чинного закону про українську мову.
Про ЗЕ - мовчу, бо то - те саме... якщо таке витворяє його міністр ткаченкОв і лишається й надалі міністром після візиту Блінкена..,
Пухнастий українобот @UaArtem
Одеська поліція сьогодні заслужила на скромний лайк.
За колорадку - в автозак. За "Адєса рускій горад" - в автозак. За "слава наваросіі" - в автозак.
Спакували непогану кількість сєпарів. Але хотілося б більше!
Біснувата вата боїться Бандеру аж вссикається)
распад и неуважение
Дед-герой несёт фото внука, который погиб, защищая свою землю от российских войск