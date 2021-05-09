Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки. ФОТО

У Запорізькій області поліція відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки. Також складено два адміністративних протоколи за виготовлення і пропаганду георгіївської стрічки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області, працівники поліції відділення №3 Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області виявили два факти використання забороненої символіки в селі Роздол Михайлівської територіальної громади.

Так, на території двох домоволодінь місцевих мешканців, 1971 та 1942 року народження, виявлені прапори червоного кольору з зображенням п’тикутної зірки, серпу та молоту.

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На Алеє Бойової Слави міста Запоріжжя співробітники поліції виявили жінку, 1954 року народження, яка в руках тримала фотографію з комуністичною символікою. Працівники поліції діалогу тривалий час пояснювали порушниці, що це зображення є забороненим згідно з Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Але громадянка категорично відмовлялась залишити заборонене зображення. Його вилучили співробітники поліції.

За трьома фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Також складені адміністративні протоколи за ст. 173-3 (Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення відносно мешканця Запоріжжя, 1949 року народження та жителя Мелітополя, 1962 року народження, у яких вилучили георгіївські стрічки. Порушникам загрожує штраф від 850 до 5100 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.

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Крім цього, відкрито кримінальне провадження, передбачене ст. 436-1 Кримінального кодексу України за фактом публічного використання червоного прапору з забороненою символікою 20-річною мешканкою Мелітополя.