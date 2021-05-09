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Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Запорізькій області поліція відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки. Також складено два адміністративних протоколи за виготовлення і пропаганду георгіївської стрічки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області, працівники поліції відділення №3 Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області виявили два факти використання забороненої символіки в селі Роздол Михайлівської територіальної громади.

Так, на території двох домоволодінь місцевих мешканців, 1971 та 1942 року народження, виявлені прапори червоного кольору з зображенням п’тикутної зірки, серпу та молоту.

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Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки 01

На Алеє Бойової Слави міста Запоріжжя співробітники поліції виявили жінку, 1954 року народження, яка в руках тримала фотографію з комуністичною символікою. Працівники поліції діалогу тривалий час пояснювали порушниці, що це зображення є забороненим згідно з Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Але громадянка категорично відмовлялась залишити заборонене зображення. Його вилучили співробітники поліції.

За трьома фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Також складені адміністративні протоколи за ст. 173-3 (Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення відносно мешканця Запоріжжя, 1949 року народження та жителя Мелітополя, 1962 року народження, у яких вилучили георгіївські стрічки. Порушникам загрожує штраф від 850 до 5100 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.

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Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки 02

Крім цього, відкрито кримінальне провадження, передбачене ст. 436-1 Кримінального кодексу України за фактом публічного використання червоного прапору з забороненою символікою 20-річною мешканкою Мелітополя.
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Топ коментарі
+27



Пухнастий українобот @UaArtem



Одеська поліція сьогодні заслужила на скромний лайк.
За колорадку - в автозак. За "Адєса рускій горад" - в автозак. За "слава наваросіі" - в автозак.
Спакували непогану кількість сєпарів. Але хотілося б більше!
Біснувата вата боїться Бандеру аж вссикається)

Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 922
показати весь коментар
09.05.2021 19:04
+24
пока на расее внуки носят дидов на палке...
распад и неуважение

Дед-герой несёт фото внука, который погиб, защищая свою землю от российских войск

Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 2054
показати весь коментар
09.05.2021 19:12
+12
Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 1716
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09.05.2021 18:56
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Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 1716
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09.05.2021 18:56 Відповісти
Пропоную нинішній війні України з росією врешті-решт дати офіційну назву для історії !

Пропоную її назвати Великою Вітчизняною війною!

І святкувати Перемогу в ній - нам ще рано...

А святкувати "Тєнь По-БЄДИ" 9-го травня залишимо росії (у її частині війни 1939-45 року)- не збідніємо ж від цього...
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09.05.2021 22:28 Відповісти
Чому українців й досі змушують йти в фарватері агресора?

Чому в ідеологічному плані антипатріотичне керівництво України завжди намагається йти в фарватері кремля, а не в ногу з цивілізованими країнами, які своїми діями продемонстрували суттєву перевагу рівня та способу життя над нашим північним сусідом?

Те, що перемога над фашистськими загарбниками, є святом - ні в кого сумнівів не викликає. Питання в дрібниці -в даті святкування цієї перемоги...

-Якщо говорити про остаточну перемогу в другій світовій війні , то вона визначена і відзначається країнами антигітлерівської коаліції (окрім росії) як 2-ге вересня (2 вересня 1945 року)

-Якщо мова йде про лише про День остаточного визволення України від фашистських загарбників то свято, має відзначатися в Україні щорічно 28 жовтня (28 жовтня 1944 року)

-Якщо говорити про день закінчення Вітчизняної війни, то для України, вона й досі не завершена... І йде вона саме з росією !

І чому ми повинні святкувати разом саме з росією, з агресором.... незакінчену (Вітчизняну) війну?

Не слід плутати побєдобєсіє росії з повагою до перемоги над фашизмом, з повагою до справжніх фронтовиків (і ні в якому разі не плутайте справжніх фронтовиків з НКВДистами)

Або найсвіжіший ляп... "У питанні можливого перейменування Української Православної Церкви Московського Патріархату в Російську Православну Церкву необхідний діалог, заявив міністр "безкультур'я та дезінформаційної політики" СН -Олександр Ткаченко.

«У будь-якому разі рухатися в той чи в інший бік для того, щоб зараз роздмухувати цю ситуацію, якою могли би скористатися наші недруги, я вважаю, не потрібно. Діалог, культура діалогу - найкращі ліки від запобігання будь-яких дискусій».

Який тип діалогу, пане Ткаченко? Кримський чи донецький? Так він йде з похоронками вже восьмий рік...

І це всупереч чинному закону, який перейменування російської визначив, як імператив для влади і для московського патріархату.... Інакше (за тим же законом) - вона вже мала бути знятою з реєстрації в Україні!

І це після того, як Блінкен продемонстрував підтримку ПЦУ, як єдиної української церкви, яка відображає єдність віри і державності, патріотизму.

-Та й не секрет, що Томос Україною був отриманий завдяки зусиллям США і всупереч перепонам Путіна та Гундяєва... Бо РПЦ ж є не чим іншим, як ідеологічним департаментом Путіна, а не просто церквою... Тому США й "попрохали" Порошенка розвернути на 180 градусів свою церковну орієнтацію...

Правда, тупо-ЗЕлені й досі не усвідомили жест Блінкена про зустріч з Епіфанієм, як офіційну позицію США

Таким міністрам, як ткаченко логічніше було б мати прізвище ткаченкОв... чи путіненкОв

Те ж відноситься до його зусиль поставити перепони для повної реалізації положень чинного закону про українську мову.

Про ЗЕ - мовчу, бо то - те саме... якщо таке витворяє його міністр ткаченкОв і лишається й надалі міністром після візиту Блінкена..,
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09.05.2021 22:30 Відповісти



Пухнастий українобот @UaArtem



Одеська поліція сьогодні заслужила на скромний лайк.
За колорадку - в автозак. За "Адєса рускій горад" - в автозак. За "слава наваросіі" - в автозак.
Спакували непогану кількість сєпарів. Але хотілося б більше!
Біснувата вата боїться Бандеру аж вссикається)

Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 922
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09.05.2021 19:04 Відповісти
Тільки невідворотність покарання і максимальні посадки можуть зупинити нашестя комуни. Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 3528
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09.05.2021 19:07 Відповісти
Это проделки ОПЗЖопного пропутинского электората. Виновных надо закрыть в СИЗО для выяснения обстоятельств.... И выпустить через неделю без зубов , но с синяками и подпухшими губищами...
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09.05.2021 19:09 Відповісти
подпухшие губищи-это им на руку...модно.они специально силикон вводят для подпухлости
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09.05.2021 19:13 Відповісти
Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 224
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09.05.2021 19:25 Відповісти
юда даже броник на себя напялил..))
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09.05.2021 20:46 Відповісти
Вы правы- губы оставляем, уши отрезаем....
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09.05.2021 20:11 Відповісти
Ну, не йметься ніяк любителям русского міра та нащадкам любітєлєй вкусного пламбіра і калбаси по 2.20. Дражнять гусей. ((((
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09.05.2021 19:09 Відповісти
пока на расее внуки носят дидов на палке...
распад и неуважение

Дед-герой несёт фото внука, который погиб, защищая свою землю от российских войск

Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 2054
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09.05.2021 19:12 Відповісти
Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 7173
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09.05.2021 19:24 Відповісти
самый огромный прикол в том что авто почему то не рассийского автопрома ...и в доме Евроокна и ЕвроРемонт ... а не изба не имеющая аналоГовнет.
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09.05.2021 19:33 Відповісти
только на кичу! Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 1764и с конфискацией..
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09.05.2021 20:48 Відповісти
Аби знесли той будинок, то бул би гарна наука!
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09.05.2021 20:55 Відповісти
37-38. Тільки з іншого боку. Один в один.
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10.05.2021 00:39 Відповісти
Ну если например кумуняка Симоненко и социалистка Витренко усиленно мастурбируют на СССР и Москву(а живут в более шикарных особняках,чем этот потц на картинке)...то почему внуку бывшего парторга цеха,нельзя!? Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 2065
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10.05.2021 20:44 Відповісти
Таких треба позбавляти громадянства та депортувати на московію.
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09.05.2021 19:35 Відповісти
Спочатку євреї створили СРСР, а тепер воюють з символікою СРСР
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09.05.2021 19:42 Відповісти
в открытую провоцируют, знают кто пришел к власти и им ничего не будет
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09.05.2021 20:01 Відповісти
"снегири" прилетели)))
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09.05.2021 22:47 Відповісти
На жаль, оце і все, на що здатна доблесна нова рехвормована поліція: героїчно відібрати у бабульки фотокартку...
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10.05.2021 00:36 Відповісти
Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 5761
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10.05.2021 16:40 Відповісти
Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 2605
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10.05.2021 16:40 Відповісти
 
 