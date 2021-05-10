9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
В окупованому Севастополі з нагоди Дня перемоги провели парад за участю російських військових і старшокласників-юнармійців. Після параду організували польову кухню - кашу роздавали в головні убори і просто в долоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Цього року працювала одна польова кухня - пригощали гречаною кашею. Одноразовий посуд швидко закінчився. За словами армійських кухарів, пластикових тарілок вистачило "на перші пів години". Охочим накладали кашу в кашкети, поліетиленові пакети, на мобільні телефони, на зірване із сусідніх дерев листя, просто в долоні. За кашею вишикувалася черга в кілька десятків людей.
На парад пускали через рамку металодетектора. Першими в парадній ході йшли барабанщики з кадетського училища. За ними - три стройові формування військових і старшокласники з російської організації "Юнармія".
Завершила урочисте проходження колона військової техніки - танк Т-34, броньовані машини, зенітні комплекси, системи залпового вогню, артилерія. Танки дійшли до кінця проспекту Нахімова, де їх повантажили на спецтранспорт. Ходи ветеранів цього року не було.
Після параду глядачі розійшлися прилеглими вулицями і набережними. Деякі тримали в руках приготовані для "Безсмертного полку" портрети родичів, які воювали, але самої ходи не було - її проводили в онлайн-режимі.
Російські військові паради відбулися також у Сімферополі та Керчі, а в селищі Леніно на сході Криму до 9 травня військові вперше влаштували огляд техніки російської армії.
В окупованому Луганську 9 травня відбувся військовий парад. Через складну ситуацію з коронавірусом терористи ОРЛО скасували інші заходи, пишуть Новости Донбасса. Напередодні луганчан закликали подивитися парад по телевізору. Водночас деякі жителі все ж прийшли на Театральну площу, щоб побачити подію вживу.
Парад прийняв ватажок угруповання Леонід Пасічник, командував парадом начальник "управління Народної міліції ЛНР" Ян Лещенко.
За даними "Луганскінформцентру", в параді взяли участь приблизно дві тисячі осіб та понад 100 одиниць техніки. У складі пішої колони задіяли 23 парадні розрахунки переважно з членами незаконних збройних формувань. Крім "військовослужбовців Народної міліції", в параді взяли участь "правоохоронці", "МНС", вихованці "Луганського козачого кадетського корпусу", учасники руху "Молода гвардія - Юнармія", а також перші призовники. Також проїхала військова техніка.
За даними видання, на військовому параді в окупованому Донецьку ніхто не дотримувався соціальної дистанції, у більшості глядачів не було масок. Відкрили парад ватажки найманців РФ, зокрема Денис Пушилін.
Спочатку головною вулицею Донецька промарширували члени НЗФ. Також у параді брали участь неповнолітні члени руху "Юнармія", курсанти і "перші призовники". Після цього проїхала військова техніка.
Відразу після параду в Донецьку почалася хода "Безсмертного полку". Колона людей з портретами червоноармійців пройшлася вулицею Артема в напрямку парку Ленінського Комсомолу. Серед іншого, пройшла група людей з портретами загиблих у лавах окупантів.
Місія ОБСЄ констатувала, що проведення військових парадів в окупованих Донецьку і Луганську порушує Мінські домовленості, згідно з якими ці одиниці техніки мають бути відведені за відповідні лінії.
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Может и не одно.
Один раз увидел в автобусе. Но тот был с рыжей бородой.
Адже Зеленському ще доведеться ховатися в рашці.
Не соромно цим людиськам..
тільки хворі брудні збочені створіння можуть перетворити День Скорботи на бухаловку з пожиранням шашлику під бубни і барабани
імхо за так знущання повинна бути сувора кримінальна відповідальність
Власовские тряпки - обязательный атрибут админ. учреждений и например школ.
На пилоне тоже флаг паРаши. Но это ведь не оккупация
зы а какая у них центральная дорога, по которой едет этот крашеный металлолом, загляденье просто.
Hellis@13Hellis_13 22 ч
мы потихоньку изживаем победобесие 9 мая на могилах памяти миллионов погибших в "ВОВЦ". Немногочисленные групповухи не смогли создать ажиотаж. Только надрываюся ОПЗЖ и олигархические СМИ. Как отголоски рвоты дьявола "можем повторить".
Сколько их, вышедших во всех поселках и городах, "праздновать победу"? 1/100 Украины. Просто горластые очень, затмевающие ором свое мелкое количество. Да, старички посмотрят по ТВ концерты. Потому что старички. И только громкие фанфары пророссийских ТВ, пытающихся создать картинку.
...У меня в селе впервые нет ни орущей бравурной музыки, ничего нет. Только тихо кто-то поставил венки у памятника. Мама с соседками впервые никуда не идет, ибо везде тихо. У двух подружек в селах (Житомирская и Винницкая области) - тихо и спокойно.
нельзя жить в стране раисся и еще чего то хотеть .а то замочат...вот такие вот бабки.ну или по их просьбам.