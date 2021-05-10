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9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

В окупованому Севастополі з нагоди Дня перемоги провели парад за участю російських військових і старшокласників-юнармійців. Після параду організували польову кухню - кашу роздавали в головні убори і просто в долоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Цього року працювала одна польова кухня - пригощали гречаною кашею. Одноразовий посуд швидко закінчився. За словами армійських кухарів, пластикових тарілок вистачило "на перші пів години". Охочим накладали кашу в кашкети, поліетиленові пакети, на мобільні телефони, на зірване із сусідніх дерев листя, просто в долоні. За кашею вишикувалася черга в кілька десятків людей.

9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 01
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 02

На парад пускали через рамку металодетектора. Першими в парадній ході йшли барабанщики з кадетського училища. За ними - три стройові формування військових і старшокласники з російської організації "Юнармія".

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Завершила урочисте проходження колона військової техніки - танк Т-34, броньовані машини, зенітні комплекси, системи залпового вогню, артилерія. Танки дійшли до кінця проспекту Нахімова, де їх повантажили на спецтранспорт. Ходи ветеранів цього року не було.

9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 03
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 04
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 05

Після параду глядачі розійшлися прилеглими вулицями і набережними. Деякі тримали в руках приготовані для "Безсмертного полку" портрети родичів, які воювали, але самої ходи не було - її проводили в онлайн-режимі.

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Російські військові паради відбулися також у Сімферополі та Керчі, а в селищі Леніно на сході Криму до 9 травня військові вперше влаштували огляд техніки російської армії.

В окупованому Луганську 9 травня відбувся військовий парад. Через складну ситуацію з коронавірусом терористи ОРЛО скасували інші заходи, пишуть Новости Донбасса. Напередодні луганчан закликали подивитися парад по телевізору. Водночас деякі жителі все ж прийшли на Театральну площу, щоб побачити подію вживу.

Парад прийняв ватажок угруповання Леонід Пасічник, командував парадом начальник "управління Народної міліції ЛНР" Ян Лещенко.

9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 06
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 07
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 08
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 09

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За даними "Луганскінформцентру", в параді взяли участь приблизно дві тисячі осіб та понад 100 одиниць техніки. У складі пішої колони задіяли 23 парадні розрахунки переважно з членами незаконних збройних формувань. Крім "військовослужбовців Народної міліції", в параді взяли участь "правоохоронці", "МНС", вихованці "Луганського козачого кадетського корпусу", учасники руху "Молода гвардія - Юнармія", а також перші призовники. Також проїхала військова техніка.

9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 10
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 11
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 12
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 13

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За даними видання, на військовому параді в окупованому Донецьку ніхто не дотримувався соціальної дистанції, у більшості глядачів не було масок. Відкрили парад ватажки найманців РФ, зокрема Денис Пушилін.

9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 14
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 15
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 16
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 17

Спочатку головною вулицею Донецька промарширували члени НЗФ. Також у параді брали участь неповнолітні члени руху "Юнармія", курсанти і "перші призовники". Після цього проїхала військова техніка.

9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 18
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 19
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 20
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 21
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 22
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 23
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 24
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 25
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 26
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 27

Читайте: В Одесі сталися сутички між учасниками акції "Безсмертний полк" і поліцейськими: "Одеса - російське місто", "Жуков - наш герой". ВIДЕО

Відразу після параду в Донецьку почалася хода "Безсмертного полку". Колона людей з портретами червоноармійців пройшлася вулицею Артема в напрямку парку Ленінського Комсомолу. Серед іншого, пройшла група людей з портретами загиблих у лавах окупантів.

9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 28
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 29
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 30

Місія ОБСЄ констатувала, що проведення військових парадів в окупованих Донецьку і Луганську порушує Мінські домовленості, згідно з якими ці одиниці техніки мають бути відведені за відповідні лінії.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+84
У лаптей ничего нет, кроме прошлого. И даже это прошлое искажено. Во первых они вместе с Гитлером начали вторую мировую войну. Другими словами Гитлер был союзником СССР. Во-вторых, не было бы никакой "пабеды" без войск Великобритании и США.
Нечем вам гордится, лапти. На батуте в космос не полетишь. Автомобили так и не научились делать. Поэтому вас дураков и кормят "пабедобесием", т.к. предложить что-то стоящее нечего. Нет у вас ни своего "Самсунга", ни "Мерседеса" ни "Эпл" с "Гуглом". Все, что у вас есть - это шизофреническое победобесие.
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10.05.2021 01:36
+57
Стада баранов!
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10.05.2021 01:23
+57
Халявную гречку в руки и кепку, зато на танке и "диды ваевале", "вперде на Берлин", "НАТА берегись, мы бешенные". Больное общество, сумасшедшие люди 9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали "первые призывники" - Цензор.НЕТ 3720
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10.05.2021 01:35
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Это прикол или реальная фигня?
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10.05.2021 08:54 Відповісти
Есть такое.
Может и не одно.
Один раз увидел в автобусе. Но тот был с рыжей бородой.
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10.05.2021 10:31 Відповісти
Убогие, моральные и физические уроды
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10.05.2021 11:01 Відповісти
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали "первые призывники" - Цензор.НЕТ 1284
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10.05.2021 08:04 Відповісти
найпопулярніші фото кацапських ЗМІ на 9 травня виглядали приблизно так:

9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали "первые призывники" - Цензор.НЕТ 7235
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10.05.2021 08:08 Відповісти
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали "первые призывники" - Цензор.НЕТ 9479
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10.05.2021 08:12 Відповісти
так, правильно, це кацапські змі
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10.05.2021 08:16 Відповісти
Та не підгорай ти так малорос зєбільний, тобі ще йому в тюрму передачі носити
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10.05.2021 08:22 Відповісти
так, крім розповсюдження ккремлівських фоток, ти ще й цитуєш кремлінів
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10.05.2021 08:27 Відповісти
я тобі і твоєму зєбілізму не дивуюсь.
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10.05.2021 15:01 Відповісти
Тут хохма в тім що ботоферма Подоляка, ліплячи з малороса бандерівця, робить Зеленському дуже кепську послугу.
Адже Зеленському ще доведеться ховатися в рашці.
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10.05.2021 09:57 Відповісти
Та зеля никому не нужен, кроме 26% зебилоидов.
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10.05.2021 15:51 Відповісти
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали "первые призывники" - Цензор.НЕТ 4804
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10.05.2021 08:32 Відповісти
Не знаю Я вчора прогулявся по кацапським сайтам- Кацапи Зеленського *******, захоплюються його акторським талантом і сміються з того як ;наш Зєлєнскій сдєлал тупих хахлов;. Так що твою брехню розцінюю як насмішку над українцями.
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10.05.2021 08:37 Відповісти
Ссылку дашь?
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10.05.2021 08:52 Відповісти
Гугли- ЯП. Переходиш і читаєш всі теми підряд за вчорашній день.
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10.05.2021 09:49 Відповісти
Я тепер згадай як ти і твої дружки , викладали тут подібні картинки з кацапьких змі - на Порошенка ,, коли він був президентом .! Але ти тоді не писав що вони були взяті з парашних сайтів . 9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали "первые призывники" - Цензор.НЕТ 3550 .
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10.05.2021 08:40 Відповісти
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали "первые призывники" - Цензор.НЕТ 4156
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10.05.2021 08:11 Відповісти
Вывод:все-падлюки и не любят Победу.И токо Расеюшка гордо несет знамя Победы.И,если надо,то опять голыми жопами на вражеские амбразуры полезем!
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10.05.2021 08:51 Відповісти
А "президенты" луганды и даунбаса тоже не приехали на мацкву? Тоже "положили" на кремлёвскую полудохлую шизанутую крысу и её ЛГБТ-парад?
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10.05.2021 14:31 Відповісти
Якийсь карнавал..
Не соромно цим людиськам..
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10.05.2021 08:11 Відповісти
Вот именно:если были бы они люди,то было бы стыдно.Зомби
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10.05.2021 08:49 Відповісти
Мине "свято" 9 травня, німець повернеться до своїх мерседесів та забезпеченого життя, а дурні кацапи, відсвяткувавши на кістках дідів, будуть знову жевріти в тих самих руїнах.
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10.05.2021 08:15 Відповісти
це точно
тільки хворі брудні збочені створіння можуть перетворити День Скорботи на бухаловку з пожиранням шашлику під бубни і барабани
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10.05.2021 08:19 Відповісти
звірятко невинне, або як недотварини знущаються над тваринами
імхо за так знущання повинна бути сувора кримінальна відповідальність

9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали "первые призывники" - Цензор.НЕТ 9201
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10.05.2021 08:21 Відповісти
Моторола воскрес? 9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали "первые призывники" - Цензор.НЕТ 5311
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10.05.2021 08:47 Відповісти
Не, это его чучело.
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11.05.2021 00:20 Відповісти
живой прапрапрадид
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10.05.2021 09:15 Відповісти
Так это моторыло, а не животинка
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10.05.2021 11:06 Відповісти
Та то сын моторолы.
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10.05.2021 12:05 Відповісти
Сильно противно что эти считаются ,ПО БУХГАЛТЕРИИ ,украинцами,многим из этих,красномордых в строях ,с аксельбантами,Украина дала образование,а их родителям ( пожирающим халявную кашу из пакетов) ДО СИХ пор платит пенсии или ГРОМАДНЫЕ шахтерские регрессы( 80% которых просто куплены). Не страна,а идиотское образование. Нет что бы объявить ВСЕХ,не выехавших с той территории предателями Украины( плевать на обстоятельства,если украинец езжай хоть тушкой) и закрыть ПОЛНОСТЬЮ финансирование на время оккупации. А для тех кто рассказывает что там наши люди, посмотрите на эти красные морды в аксельбантах - они наши люди? Их надо возвращать? Получили паспорта гайда в Рашу,Сибирь большая. Территория это НАША( всех украинцев ) собственность. Она НЕ может принадлежать людям, родители которых МАКСИМУМ 60лет( основная масса) приперлись на Донецкую землю,УКРАИНСКУЮ землю,которая им давала хлеб. Они ЖРАЛИ украинский хлеб и так поступили с землёй,которая их приютила? Пусть жрут подачки с пакетов где то в Сибири!
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10.05.2021 08:30 Відповісти
І Бубочко хоче інтегрувати в Україну цих зомбі?
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10.05.2021 08:47 Відповісти
нет, оно хочет интегрировать туда всю Украину...
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10.05.2021 09:55 Відповісти
А что такое "Буб-очко"? Ласкательное от "говносрань"?
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10.05.2021 14:34 Відповісти
главное - пенсии им платите....
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10.05.2021 09:07 Відповісти
Все нормально ,платим!
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10.05.2021 09:42 Відповісти
Танки накопали в шахтах,а асфальтного заводу не знайшли.)
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10.05.2021 09:08 Відповісти
В чем смысл ежегодного обряда "раздача фронтовой каши"? Народ и так уже ест её почти каждый день. Хотят почуять войну - приведите их в гнойное отделение госпиталя, или в ожоговое, лучше бы в полевых условиях. Пусть ощутят как пахнет война. Было бы меньше желающих понажимать на спусковой крючок. А так молодое поколение видит парад, кашу, цветы - романтика! А Россия погонит на войну каждого украинца, кто получит российский паспорт. Паспорт РФ -- гражданин РФ -- военнообязанный по закону РФ. Просто потому, что своих россиян будут беречь, придерживать (как всегда). А "хохлов" в России всегда в первую очередь использовали. В качестве рабов или солдат.
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10.05.2021 09:11 Відповісти
В ладони кашу... А чё не в лапти? В лапти сподручнее и скрепнее
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10.05.2021 09:30 Відповісти
А ты почему,негодяй, постоянно лайкаешь антиукраинским статьям и таким же дописувачам? Ты - коллаборант-власовец или рашистская ботва ? В глаза смотри ,животное...
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10.05.2021 11:12 Відповісти
какие же они ущербные, что на расейке, что на крыме, что на ордло..... и с этим ватны быдлом нам предлагают интегрироваться??????Там уже в первый класс пошли рожденные в ордло и впитавшие с молоком матери ненависть к Украине и всему украинскому волчата, которых уже не переделать и не переубедить. Да идут они науйх, раз и навсегда. Отгородиться, запретить навечно въезд этим особям в Украину и забыть как страшный сон. Пусть варятся в собственном расеянсковатном соку. Да, мы потеряем часть территории, но сохраним государство Украина.
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10.05.2021 09:34 Відповісти
золотые слова
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10.05.2021 15:53 Відповісти
Нацисти в концтаборах теж не дуже з посудом заморочувалися. Там всі в'язні їли зі своїх каптурів.
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10.05.2021 09:51 Відповісти
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 5897
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10.05.2021 10:03 Відповісти
Вот это асфальт в " сталице " вяликого лугандона 😲
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10.05.2021 10:18 Відповісти
Чергове пабєдобєсіе в ублюдків,а фулі ви хотіли...
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10.05.2021 10:22 Відповісти
Мне кажется или на 4и7 фото с низу висят флаги ДНР?
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10.05.2021 10:51 Відповісти
Вперемешку с рашистским.
Власовские тряпки - обязательный атрибут админ. учреждений и например школ.
На пилоне тоже флаг паРаши. Но это ведь не оккупация 9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 530
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 6586
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10.05.2021 11:07 Відповісти
девятое мая наглядно демонстрирует, что Украина не имеет ничего общего с паРашей, кроме небольшого налета выты. подобного победобесия у нас не было и до Майдана, а Майдан вообще стер эту шизу.
зы а какая у них центральная дорога, по которой едет этот крашеный металлолом, загляденье просто.
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10.05.2021 10:52 Відповісти
Во сколько копателей и сколько всего "накопали" в забоях..Техника на удивление в "забоях" хорошо сохранилась.
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10.05.2021 10:59 Відповісти
Двойственное чувство - с одной стороны жаль потерянных территорий, с другой стороны радует тот факт что эти отбросы больше не мои соотечественники.
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10.05.2021 11:11 Відповісти
животные
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10.05.2021 11:36 Відповісти
Зомби резервация. Страшно подумать, что станет со страной если эти зомби начнут проскальзывать в Украину!
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10.05.2021 11:45 Відповісти
А хіба їх мало тут бродить? Приміром, біля будь-якого генделика їх як бліх у жучки.
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10.05.2021 23:34 Відповісти
какие у всех ,*****, "щастливы и жизнерадостные" лица.... 9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 6046 9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 6046 9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 6046 прямо как тот асфальт. ..
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10.05.2021 12:00 Відповісти
Порепаные сраки от руского мира.
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11.05.2021 00:35 Відповісти
заметили что у етих лаптей-лица хмурые и обреченные?
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10.05.2021 12:06 Відповісти
Кто больше всего скакал после оккупендума - пенсы, те больше всего и получили по щам! Кашу в кулечек заботливо постиранный и хватит на неделю.
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10.05.2021 12:49 Відповісти


Hellis@13Hellis_13 22 ч

мы потихоньку изживаем победобесие 9 мая на могилах памяти миллионов погибших в "ВОВЦ". Немногочисленные групповухи не смогли создать ажиотаж. Только надрываюся ОПЗЖ и олигархические СМИ. Как отголоски рвоты дьявола "можем повторить".
Сколько их, вышедших во всех поселках и городах, "праздновать победу"? 1/100 Украины. Просто горластые очень, затмевающие ором свое мелкое количество. Да, старички посмотрят по ТВ концерты. Потому что старички. И только громкие фанфары пророссийских ТВ, пытающихся создать картинку.

...У меня в селе впервые нет ни орущей бравурной музыки, ничего нет. Только тихо кто-то поставил венки у памятника. Мама с соседками впервые никуда не идет, ибо везде тихо. У двух подружек в селах (Житомирская и Винницкая области) - тихо и спокойно.
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10.05.2021 13:19 Відповісти
"Сдвиньте ладошки и мы вам всыпем" кашки хаха9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 7696
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10.05.2021 14:09 Відповісти
Тьху, ублюдки!
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10.05.2021 15:39 Відповісти
Ватный скотный двор
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10.05.2021 15:46 Відповісти
Погодите, они Рейхстаг взяли или нет? А то я за них беспокоюсь.
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10.05.2021 16:30 Відповісти
І ПІСЛЯ ЦЬОГО УКРАЇНА БУДЕ ВКЛАДАТИ МІЛІАРДИ $ У ВІДНОВЛЕННЯ ДОНЕЦЬКА І ЛУГАНСЬКА 9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 2522 9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 2836
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10.05.2021 16:33 Відповісти
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 6334
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10.05.2021 16:37 Відповісти
в напоминалку севастопольцам и вообще крысчанам...

нельзя жить в стране раисся и еще чего то хотеть 9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 9752.а то замочат...вот такие вот бабки.ну или по их просьбам.
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10.05.2021 16:48 Відповісти
лепрозорий
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10.05.2021 18:05 Відповісти
Господи,які ж оті кацапосранці бідні та голодні.Неначе у німецькому полоні під час ВВВ іжу хапають у долоні, шапки, на якусь-там бумагу і т.д. Але ж німці таким чином просто глумились над полоненими, які від постійного голодування не звертали уваги,у що взяти їжу,аби тільки була! А оце голодне козломордське стадо що,також не звертає уваги на всю ганебність ситуації?
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10.05.2021 18:43 Відповісти
Нема спокою дурнуватим...
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10.05.2021 18:51 Відповісти
А шо лопат в этот раз не было?
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10.05.2021 21:41 Відповісти
Поотрывали лопаты вместе с руками ещё в первый раз.
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11.05.2021 00:18 Відповісти
Одну поломали,вторую ,,потеряли,,. Классика кацапизма
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11.05.2021 00:38 Відповісти
кашу руками, млинці лопатою. ну що зних візьмеш- убогі.
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10.05.2021 21:42 Відповісти
Вангую! 9 травня 2022 року в епіцентрі святкування організатори шоу тицьнуть велике корито, куди вивалять корм для насєлєнія. Якість корму буде не дуже, зате зкріпно - нахаляву.
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10.05.2021 23:40 Відповісти
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 9889
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10.05.2021 22:06 Відповісти
Мдя, всё-таки не зря "Пионеры юные, головы чугунные, сами оловянные, черти окаянные!"
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10.05.2021 22:26 Відповісти
Как будто в 80-е вернулся на машине времени, та же постановка, та же техника...А в это время на Марсе летает вертолет.
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10.05.2021 22:34 Відповісти
Добились таки своего: халявной каши, один разв году. За это точно стоило убивать 15 000 украинцев и калечить сотни тысяч людских судеб. Другого руSSкого мира для вас нет.
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11.05.2021 02:59 Відповісти
рашистська гидота.орки.

9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 9525
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24.06.2021 19:16 Відповісти
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