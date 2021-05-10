СБУ затримала шпигуна "ДНР" біля лінії розмежування на Донбасі. ФОТОрепортаж

СБУ затримала учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР" на Донбасі.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі СБ України, бойовик намагався провести рекогностування місцевості на лінії розмежування.

За попередньою інформацією, його завданням було - отримати інформацію про розташування, а також сили і засоби українських військових.

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Оперативники СБУ встановили, що затриманий бойовик - уродженець Горлівки. З 2016 року він проходив службу в одному з військових формувань терористичної "ДНР". На посадах "старшого розвідника" та "стрільця-помічника гранатометника" чинив збройний опір силам АТО\ООС та обстрілював позиції українських військових підрозділів.

Під час перевірки правоохоронці виявили військовий квиток т.зв. "ДНР" та посвідчення "Общественной организации ветеранов Новоросии". У ході попереднього опитування затриманий визнав свою належність до терористичних угруповань.

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Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури триває досудове розслідування. Заходи з викриття зловмисника проводились спільно із військовослужбовцями ЗСУ, залученими до операції Об'єднаних сил, ОТУ "Схід" та військовою контррозвідкою СБУ.



