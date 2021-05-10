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СБУ затримала шпигуна "ДНР" біля лінії розмежування на Донбасі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

СБУ затримала учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР" на Донбасі.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі СБ України, бойовик намагався провести рекогностування місцевості на лінії розмежування.

За попередньою інформацією, його завданням було - отримати інформацію про розташування, а також сили і засоби українських військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бразильського найманця Лусваргі, який воював за "ДНР", заарештовано на батьківщині

Оперативники СБУ встановили, що затриманий бойовик - уродженець Горлівки. З 2016 року він проходив службу в одному з військових формувань терористичної "ДНР". На посадах "старшого розвідника" та "стрільця-помічника гранатометника" чинив збройний опір силам АТО\ООС та обстрілював позиції українських військових підрозділів.

СБУ затримала шпигуна ДНР біля лінії розмежування на Донбасі 01

Під час перевірки правоохоронці виявили військовий квиток т.зв. "ДНР" та посвідчення "Общественной организации ветеранов Новоросии". У ході попереднього опитування затриманий визнав свою належність до терористичних угруповань.

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Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

СБУ затримала шпигуна ДНР біля лінії розмежування на Донбасі 02

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури триває досудове розслідування. Заходи з викриття зловмисника проводились спільно із військовослужбовцями ЗСУ, залученими до операції Об'єднаних сил, ОТУ "Схід" та військовою контррозвідкою СБУ.

СБУ затримала шпигуна ДНР біля лінії розмежування на Донбасі 03
СБУ затримала шпигуна ДНР біля лінії розмежування на Донбасі 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
так как всегда небось СБУ затримала розвідника "ДНР" біля лінії розмежування на Донбасі - Цензор.НЕТ 5242.попалился на полной безграмотности.

СБУ затримала розвідника "ДНР" біля лінії розмежування на Донбасі - Цензор.НЕТ 8729
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10.05.2021 14:56
+11
Борьба за русский язык выглядит именно так.
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10.05.2021 15:41
+6
Какая нибудь кива возьмёт на поруки,это же их люди.
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10.05.2021 14:50
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Во время проверки правоохранители обнаружили военный билет т.н. "ДНР" и удостоверение "Общественной организации ветеранов Новороссии" Источник: https://censor.net/ru/p3264348


Сепар, не?
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10.05.2021 14:45 Відповісти
насчёт будёновки не видно а вот куртка на нём вроде в специфическом кацапском камуфляже \ фотка не чёткая \
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10.05.2021 14:51 Відповісти
сбу на линии разграничения хм. скорее всего как в былые времена военные задержали сбушники себе показатель - палочку забрали и хорошо если хотя бы пепси-колы выставили СБУ затримала розвідника "ДНР" біля лінії розмежування на Донбасі - Цензор.НЕТ 7629
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10.05.2021 14:56 Відповісти
кАркАдил,что то ты на рашистского пдрса сильно похож...
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10.05.2021 15:33 Відповісти
нечёткая
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10.05.2021 15:29 Відповісти
не умничай я с 5 лет в кирзовых сапогах хожу не снимая и мылом хозяйственным моюсь до сих пор . как хочу та и писАю
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10.05.2021 16:09 Відповісти
Це якийсь розвідник-ідіот якоїсь потішної структури. 😁 Що це за ржкогносціовка мєстності" ******* з усіма документами у кишенях? І взагалі - у підкацапників закінчились квалрокоптери? 🤔 Якась клоунада. Схоже, хтось хоче або дупу прикрити, або в служити мендєльку.
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10.05.2021 15:48 Відповісти
Какая нибудь кива возьмёт на поруки,это же их люди.
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10.05.2021 14:50 Відповісти
Да доктору наук положен ассистент.
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10.05.2021 18:54 Відповісти
не, хуже - коллаборант!
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10.05.2021 14:56 Відповісти
ну почему сразу сепар?может херойский кацапский доброволец
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10.05.2021 14:57 Відповісти
новороссии...это, что такое?
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10.05.2021 15:01 Відповісти
А нафіга так далеко ? Лінія розмежування(лінія фронту) ? Вийдіть з управління СБУ.. 15 хвилин неквапливо пройтися до ВР, ОП за пів години - 30 агентів ФСБ... Не розумію...
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10.05.2021 16:23 Відповісти
Хоча, агенти ФСБ в Києві, з собою документів не носять...
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10.05.2021 16:29 Відповісти
сам не мєстний, но від сбу до вр, чи оп, чи км, за 15 хв навіть квапливо чи підтюпцем, не добратись
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10.05.2021 16:40 Відповісти
Так, я не киянин - можливо - лоханувся
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10.05.2021 16:45 Відповісти
хто знає, може є підземний ход, з гіперлупом...тоді, навіть, швидше за 15хв
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10.05.2021 17:03 Відповісти
А сколько интересно их в здании с 450.
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10.05.2021 18:55 Відповісти
Мало документов подтверждающих, могут и отпустить.
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10.05.2021 18:56 Відповісти
Пох. Обменяют.
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10.05.2021 14:47 Відповісти
На таксиста...
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10.05.2021 14:52 Відповісти
не. уже на кого нибудь другого . таксисты осознали свою вину и теперь платят исправно по графику не выделываются . самые испуганные здесь пересидели с полгода и обратно вернулись к своим перевозкам
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10.05.2021 16:15 Відповісти
так как всегда небось СБУ затримала розвідника "ДНР" біля лінії розмежування на Донбасі - Цензор.НЕТ 5242.попалился на полной безграмотности.

СБУ затримала розвідника "ДНР" біля лінії розмежування на Донбасі - Цензор.НЕТ 8729
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10.05.2021 14:56 Відповісти
Борьба за русский язык выглядит именно так.
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10.05.2021 15:41 Відповісти
это пароль, отзыв ихтамнет.
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10.05.2021 18:57 Відповісти
Нет,его выпустят,а судья даст лет 15-20....условно. Эти за подозрение( и под пытками вырванные признание) лет 20 в "дыре" дадут не причастным,за простой пиз₽ж. А у нас"дерьмократия", в период войны откровенных врагов не отстреливают,их выбирают в Верховную Раду. А затем враги "наших людей" ,отстреливающих наших защитников берут на поруки ,а сепарские суды в Донецкой и Луганской обл.их либо оправдывают либо дают условно( хоть сто лет). Ось так.
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10.05.2021 15:00 Відповісти
сначала на подвал.
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10.05.2021 15:20 Відповісти
Нет,его выпустят,а судья даст лет 15-20....условно. Эти за подозрение( и под пытками вырванные признание) лет 20 в "дыре" дадут не причастным,за простой пиз₽ж. А у нас"дерьмократия", в период войны откровенных врагов не отстреливают,их выбирают в Верховную Раду. А затем враги "наших людей" ,отстреливающих наших защитников берут на поруки ,а сепарские суды в Донецкой и Луганской обл.их либо оправдывают либо дают условно( хоть сто лет). Ось так.
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10.05.2021 15:22 Відповісти
как сбу красиво назывет, не шпион,
диверсант, а разведчик, может в сбу диверсанты сидят?
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10.05.2021 15:26 Відповісти
Главное, что военный билет днр не забыл взять.
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10.05.2021 15:34 Відповісти
Да ,разведчик опытный ,с документами прибыл ,чтобы сразу предъявиться если-что СБУ затримала розвідника "ДНР" біля лінії розмежування на Донбасі - Цензор.НЕТ 6460от шо бояра и ВатаТВ с мозгами делают ... СБУ затримала розвідника "ДНР" біля лінії розмежування на Донбасі - Цензор.НЕТ 6372
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10.05.2021 15:38 Відповісти
Яка у нас "поважна" спецслужба, аж страшно... ! Розвідника ! У формі ! З документами ! Затримали ! ... : ) Як на мене : ) Алкаш, наркоман, втратив орієнтацію і свідомість від токсикозу і заблукав...
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10.05.2021 15:38 Відповісти
Затримали... А навіщо??? Нашулюдю в рідну землю. Щоб і не смерділа.
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10.05.2021 16:01 Відповісти
Ездил за 8000 компенсации?
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10.05.2021 16:14 Відповісти
Они же наши люди, надо за поребриком банкомат поставить с оптическим прицелом.
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10.05.2021 19:00 Відповісти
ну полз он долго.униформа-вся в глине.
а так да,в сбу только спецура не продажная.они его скорее и взяли.слева боец тоже полевой.справа-гопота штабная.в горке светлой и чистой)))
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10.05.2021 16:23 Відповісти
Стесняюсь спросить- а когда таких расстреливать будут???
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10.05.2021 16:35 Відповісти
эти дибилы ходят с документами в разведку, ахаха животные
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10.05.2021 16:48 Відповісти
Що цікаво, що посвідчення ветерана бойових дій в якійсь Новоросії дійсне на всій території Російської Федерації. А рашка продовжує "відморожуватися" від своєї участі в війні.
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10.05.2021 18:00 Відповісти
Бежал со всех ног в Украину за льготной пенсией?
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10.05.2021 18:53 Відповісти
Из Квартала актер снимался с такой красивой пачкой документов.
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11.05.2021 12:50 Відповісти
А козлиние копита задом-наперьод и лосиние рога при ньом кроме документов динири били, как у настоящего шпиона ?
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11.05.2021 14:47 Відповісти
 
 