СБУ затримала шпигуна "ДНР" біля лінії розмежування на Донбасі. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
СБУ затримала учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР" на Донбасі.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі СБ України, бойовик намагався провести рекогностування місцевості на лінії розмежування.
За попередньою інформацією, його завданням було - отримати інформацію про розташування, а також сили і засоби українських військових.
Оперативники СБУ встановили, що затриманий бойовик - уродженець Горлівки. З 2016 року він проходив службу в одному з військових формувань терористичної "ДНР". На посадах "старшого розвідника" та "стрільця-помічника гранатометника" чинив збройний опір силам АТО\ООС та обстрілював позиції українських військових підрозділів.
Під час перевірки правоохоронці виявили військовий квиток т.зв. "ДНР" та посвідчення "Общественной организации ветеранов Новоросии". У ході попереднього опитування затриманий визнав свою належність до терористичних угруповань.
Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури триває досудове розслідування. Заходи з викриття зловмисника проводились спільно із військовослужбовцями ЗСУ, залученими до операції Об'єднаних сил, ОТУ "Схід" та військовою контррозвідкою СБУ.
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Сепар, не?
диверсант, а разведчик, может в сбу диверсанты сидят?
а так да,в сбу только спецура не продажная.они его скорее и взяли.слева боец тоже полевой.справа-гопота штабная.в горке светлой и чистой)))